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Alibaba kendi mobil işletim sistemi Aliyun'u bu ayın sonunda lanse edecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,7b
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20
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çin merkezli elektronik ticaret sitesi Alibaba'nın kendi mobil işletim sistemi üzerinde çalıştığını daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. Android ve iOS'a rakip olması beklenen işletim sistemi, şirket cephesinden gelen bilgilere göre bu ayın sonuna doğru lanse edilecek. Aliyun isimlendirilen mobil işletim sisteminin 1200 kişilik mühendislik ekibi ile üç yıllık çalışmanın sonucunda hazırlandığı belirtiliyor.

Ağırlıklı olarak Alibaba tarafından sağlanacak bulut servislerine (AliCloud çatısı altında) dayanacak olan işletim sistemi, K-Touch Cloud W700 isimli akıllı telefonda kullanılacak. 3.8-inç büyüklüğünde ekrana ve Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisini kullanan telefon aynı zamanda Android uygulamalarını çalıştırabilecek ayrıca HTML5 ve web tabanlı uygulamaları da destek sunacak.

Akıllı telefon pazarının hızlı bir şekilde gelişmekte olduğu Çin pazarında, ülkenin en büyük eticaret gruplarından Alibaba'nın kendi işletim sistemiyle neler yapacağına zaman içerisinde tanık olacağız. 

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sertacarslan 8 yıl
Dikdörtgen ekranda sıra sıra ikonlar koymuşlar. Telefon da ekrana bakılınca kesin dikdörtgendir...
Bir de ayarlar ekranındaki font renkleri ve oklar da çok benzemiş. Kesin kapasitif ekranda parmak uçlarımızla kullanılacak şekilde de tasarlanmıştır bu sistem.
Kesin patent ihlal davası açılacak :)
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ekrem78. 6 yıl
arkadaşlar zopo c 2 aldım internetten ama aliyun os diye bir versiyon geldi telefonu kullanamıyorum türlçe dil yok nasıl android yapabilirim yardımcı olabilirmisiniz
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TikaMasala 8 yıl
Sadece çinde kullanılsa yeter, adamların nüfusu zaten dünyaya bedel.
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napolyon94 8 yıl
Ali babanin bir sistemi var ios taklidi gorunumu var elma elma diye bagirir sisteminde ali babanin ...
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artcraft35 8 yıl
1200 kişi 3 sene neymiş bu be windowsu çıkartmaları bile bu kadar uzun sürmüyor
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Bl00dyHell 8 yıl artcraft35
cemal9547

1200 kişi 3 sene neymiş bu be windowsu çıkartmaları bile bu kadar uzun sürmüyor


Windows'un yeni sürümleri sıfırdan yazılmıyor da ondan. Hep bir önceki versiyona eklemeler yapılıyor. Windows 7, biraz makyajlanıp elden geçirilmiş Windows Vista aslında. Bu işletim sistemi de muhtemelen Linux çekirdeği üzerine yazılmıştır ama çekirdek dışındaki birçok bileşen yeniden yazılmak zorunda olduğundan normal bir süre sayılır 3 sene.
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quzman 8 yıl
Bir ticaret sitesinin böyle bir girişimde bulunabilmesi gerçekten takdir edilecek bir şey .
Her şeyden öte sırf bunun reklamı ile sitesine bir çok kullanıcı daha ekleyecektir .
Çin halkının ne kadar milliyetçi olduğu da düşünülürse bu sistemin geliştirilmesi ve sağlamlaştırılması bence kaçınılmaz .
Darısı bizim ticaret sitelerinin başına :)
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Klasör.:X:. 8 yıl
symbianın "anna"sından sonra kesin bu işletim sistemine baba1 baba2 diye güncelleme çıkarırlar :P
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Silent Guardian 8 yıl

Klasör.:X:.

symbianın "anna"sından sonra kesin bu işletim sistemine baba1 baba2 diye güncelleme çıkarırlar :P




Babayı alır bunlar
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Çağdaş 8 yıl Klasör.:X:.
Klasör.:X:.

symbianın "anna"sından sonra kesin bu işletim sistemine baba1 baba2 diye güncelleme çıkarırlar :P





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yc#1 8 yıl
Muse00
alibaba turkçe mı yoksa çince mı anlamadım gıttı ?

Arapça
en.wikipedia.org/...
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detayweb 8 yıl
Bu bir pazarlama teknigi uygulamalara kendi reklamini yer verse yeterli bakiniz tum oynadigimiz ucretsiz oyunlara by google kapis
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Castiel 8 yıl
alibaba turkçe mı yoksa çince mı anlamadım gıttı ?
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Bl00dyHell 8 yıl
Bence başarılı olamaz. Zaten Android uygulamaları çalıştıracaksa yeni işletim sistemi yapmaya ne gerek var ki?
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