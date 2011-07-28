Alibaba kendi mobil işletim sistemi Aliyun'u bu ayın sonunda lanse edecek

Çin merkezli elektronik ticaret sitesi Alibaba'nın kendi mobil işletim sistemi üzerinde çalıştığını daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. Android ve iOS'a rakip olması beklenen işletim sistemi, şirket cephesinden gelen bilgilere göre bu ayın sonuna doğru lanse edilecek. Aliyun isimlendirilen mobil işletim sisteminin 1200 kişilik mühendislik ekibi ile üç yıllık çalışmanın sonucunda hazırlandığı belirtiliyor.





Ağırlıklı olarak Alibaba tarafından sağlanacak bulut servislerine (AliCloud çatısı altında) dayanacak olan işletim sistemi, K-Touch Cloud W700 isimli akıllı telefonda kullanılacak. 3.8-inç büyüklüğünde ekrana ve Nvidia'nın 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisini kullanan telefon aynı zamanda Android uygulamalarını çalıştırabilecek ayrıca HTML5 ve web tabanlı uygulamaları da destek sunacak.





Akıllı telefon pazarının hızlı bir şekilde gelişmekte olduğu Çin pazarında, ülkenin en büyük eticaret gruplarından Alibaba'nın kendi işletim sistemiyle neler yapacağına zaman içerisinde tanık olacağız.