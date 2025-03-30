AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (30 Mart 2025)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Bu hafta popüler yapay zeka programlarının daha da geliştiği bir hafta oldu. OpenAI, ChatGPT'deki görsel üretme özelliklerini çok daha gelişmiş hâle getirirken, Google da Gemini'ın yeni bir modelini kullanıcılara sundu. Diğer yandan her hafta olduğu gibi bu hafta da hem hem büyük dil modelleri hem de görsel yaratma araçları konusunda yeni modeller, yeni özellikler tanıtıldı. İşte bu hafta yapay zeka dünyasında öne çıkan gelişmeler:

Google Gemini 2.5 Yayınlandı: Bugüne Kadarki En Zeki A.I.

Google, popüler yapay zeka programı Gemini'ın yeni versiyonunu yayınladı. Gemini 2.5 adını taşıyan bu yeni model, sadece Gemini'ın bugüne kadarki en zeki versiyonu olmakla kalmıyor, aynı zamanda piyasadaki de en zeki yapay zeka modeli olarak dikkat çekiyor. Google'ın akıl yürütebilen yapay zekası, performans testlerinde diğer tüm rakiplerini geride bırakıyor. Üstelik bu yeni model Google'ın AI Studio platformu üzerinden tamamen ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Gemini 2.5, sadece metin verilerini değil, aynı zamanda ses, görüntü, video ve kod gibi farklı veri türlerini de analiz edebilen yerel çok modluluk (native multimodality) özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu sayede model, farklı formatlardaki bilgileri entegre ederek daha kapsamlı ve tutarlı yanıtlar sunabiliyor.

Gemini Live’in Ekran ve Kamera Görüntülerini Analiz Edebilme Özelliği Devreye Alındı

Diğer yandan Google, Gemini'ın paralı versiyonunda ise Gemini Live’ın ekran ve kamera görüntülerini gerçek zamanlı analiz edebilme özelliğini devreye aldı. Bu özellik, kullanıcının ekranında görünen içerikleri anlamlandırarak sorulara yanıt verebiliyor. Kullanıcılar ayrıca akıllı telefon kamerasını kullanarak çevrelerini gösterip Gemini’den anlık bilgi ve yorum alabiliyor.

ChatGPT Görsel Tarafında Sınıf Atladı

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce ChatGPT'ye görsel üretim özellikleri ekleyen OpenAI, bu hafta o özellikleri bir kaç adım ileri taşıdı. ChatGPT'nin görsel üretimi için DALL-E 3 yerine GPT-4o modelini kullanmaya başlaması, ortaya çok daha iyi sonuçlar çıkmasını sağladı. GPT-4o ile üretilen ilgi çekici görseller, bu hafta sosyal medyada epey ses getirdi. Özellikle de Studio Ghibli'den ilham alarak yaratılan görseller epey ilgi gördü.

GPT-4o'nun özellikle metin içeren görseller üretme konusunda piyasadaki en iyi modellerden biri olduğu görülüyor. Diğer yandan bu yeni model, üretilen görsellerde devamlılık da sağlayabiliyor. Yani üretilen bir görselin bir sonraki karesini ya da farklı bir versiyonunu görmek istediğinizde, bir önceki görseldeki ögeleri ve tonu koruyarak bunu yapabiliyor. İlk başta bu özelliğin herkese açık olacağı duyurulmuş olsa da bu özellik henüz ücretsiz kullanıcılara sunulmadı.

ChatGPT'nin Ürettiği Görseller Telif Hakkı İhlallerini Yeniden Gündeme Taşıdı

Tam Boyutta Gör ChatGPT'ye eklenen görsel üretim özelliğinin bu hafta sosyal medyada epey ses getirmesi, bu tarz modellerin telif haklarını tamamen yok saydığı gerçeğini de yeniden gündeme taşıdı. ChatGPT hafta boyunca Studio Ghibli'nin görsel stilini kullanan yüz binlerce görsel üretirken, bundan tek kuruş kazancı olmayan, dahası böyle bir kullanıma izin de vermeyen stüdyonun eserlerinin tamamen izinsiz olarak kullanılmış olduğu gerçeği gözler önüne serildi. Nitekim OpenAI da bunu yalanlamadı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, ChatGPT'nin “yaşayan bireysel sanatçıların tarzını” taklit etmeyi ettiği ama “daha geniş stüdyo tarzlarını” taklit etmesine izin verildiği açıklandı. Konuyla ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Alibaba, Tek Bir Görselden 3D Avatarlar Yaratabilen Yeni AI Araçlarını Tanıttı

Yapay zeka alanında epey iddialı hâle gelen Alibaba, bu hafta TaoAvatar adını verdiği yeni bir AI aracı tanıttı. TaoAvatar için yayınlanan demo videosu, 3D avatarların Apple Vision Pro gibi AR (artırılmış gerçeklik) gözlüklerinde nasıl görüneceğini gözler önüne serdi.

Diğer yandan, tek bir görselden 3D avatarlar yaratıp videolara ekleyebilen Alibaba LHM de bu hafta Hugging Face üzerinden kullanıcılara sunuldu. Kullanıcılar istedikleri bir videoyu ve görseli ekleyip, videodaki kişiyi bu görseldeki kişiyle değiştirebiliyorlar.

Microsoft, Copilot İçin Derin Araştırma ve Analiz Araçlarını Tanıttı

Microsoft, yapay zeka destekli araştırma ve analiz için bu hafta iki yeni araç tanıttı: Researcher ve Analyst. Copilot'un Microsoft 365 üzerinden kullanıcılara sunulacak olan bu yeni araçları, özellikle iş verilerini detaylı bir şekilde analiz etmek için epey kullanışlı olacak.

Researcher; e-posta, toplantı notları, sohbetler ve belgeler gibi iç iş verilerini analiz edebiliyor. Ayrıca web tabanlı dış kaynaklardan veri toplayarak güncel pazar analizleri ve rekabetçi bilgileri değerlendirebiliyor. Analys ise "zincirleme düşünme" yöntemiyle karmaşık sorunlara çözüm üretiyor. Microsoft, bu aracın insan benzeri analitik düşünme süreçlerini taklit edebildiğini belirtiyor.

Microsoft'tan Sonra Nvidia da Oyunlarda Kullanılacak Yapay Zeka Asistanını Tanıttı

Oyunlar sırasında oyunculara yardımcı olacak yapay zeka destekli asistanlar yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor. Geçtiğimiz günlerde Microsoft'un Xbox Co-Pilot'u tanıtmasının ardından bu hafta da Nvidia G-Assist'i tanıttı. Xbox Co-Pilot gibi G-Assist de oyun sırasında oyunculara yardımcı olacak ipuçları verebiliyor.

Şu anda yalnızca bir teknoloji demosu olarak sunulan G-Assist, yalnızca önceden tanımlanmış cevaplar vermekle kalmıyor; oyun içi ekranı analiz edebiliyor ve karakterinizin beceri puanları gibi bilgileri değerlendirerek kişiye özel rehberlik sunabiliyor. Bu yetenek, özellikle karmaşık oyun dünyalarında kaybolan ya da belirli görevlerde takılan oyuncular için büyük bir avantaj sağlayabilir.

Figure AI’ın İnsansı Robotları Artık İnsanlar Gibi Yürüyebiliyor

İnsansı robotlar alanında dikkat çekici işler ortaya koyan Figure AI, robotlarını giderek daha da geliştiriyor. Şirket son olarak da robotlarının gelişmiş yürüme özelliklerini sergiledi. Figure'ün robotları artık insanlara daha benzer şekilde yürüyebiliyorlar.

Şirket, Figure 02 robotlarının daha doğal bir yürüyüş sergilemesini sağlamak amacıyla, pekiştirmeli öğrenme (reinforcement learning) kullanarak, insan gibi yürümeyi öğrenen bir yapay zeka sistemi oluşturdu. Pekiştirmeli öğrenme, bir yapay zeka modelinin, ödüller ve cezalara dayalı olarak deneme yanılma yoluyla davranışlarını optimize etmesini sağlayabiliyor.

Anthropic, Yapay Zekanın "Kara Kutusunu" Açmaya Hazırlanıyor

Büyük dil modeli Claude ile yapay zeka alanında varlık gösteren Anthropic, yapay zekanın "kara kutusunu" açmaya hazırlanıyor. Claude, Gemini, ChatGPT gibi büyük dil modellerinin tam olarak nasıl çalıştığı bugüne kadar bu yapay zekaları geliştirenler tarafından bile tam olarak anlaşılamıyordu. Şu anda bir modele hangi komutların verildiğini ve ne tür yanıtlar ürettiğini görebiliyoruz am bu yanıtları tam olarak nasıl oluşturduğunu bilmiyoruz. Ancak Anthropic'teki araştırmacılar, yaptıkları yeni keşif sayesinde bu soruyu cevaplayabileceklerini düşünüyor. Bu keşif, yapay zeka modellerini daha güvenli, şeffaf ve güvenilir hale getirme yolunda kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

OpenAI'ın Sesli Asistanı Daha Akıcı ve Daha Kişisel Hâle Geldi

OpenAI, ChatGPT’nin gerçek zamanlı sesli sohbet özelliği olan Gelişmiş Ses Modu için önemli güncellemeler yayınladı. Yeni güncellemeyle birlikte yapay zeka asistanı, kullanıcılara daha kişisel ve doğal bir sohbet deneyimi sunarken, kullanıcıların konuşmalarını daha az kesintiye uğratacak. Bu yeni versiyonu tanıtmak için yayınlanan demo videosu, Gelişmiş Ses Modu'nun artık çok daha akışkan şekilde konuşabildiğini gösterdi.

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Bu Hafta Tanıtılan Yeni AI Video Araçları:

Reve adlı yeni bir şirket, metinden görsel üretebilen AI aracı Reve Image'ı tanıttı. Reve Image, sadece metinden görsel üretmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcıların bu görselleri yazılı komutlarla düzenlemesine de olanak sağlıyor. Reve'in modeli, performans testlerinde Midjourney'den bile iyi sonuç veriyor.

Ideogram, kendi görsel üretim aracının yeni versiyonunu kullanıma sundu.

Görselden video üretebilen AI aracıyla tanınan Luma AI, elle çizilen görselleri videoya dönüştüren yeni özelliğini tanıttı.

Pika'ya eklenen yeni özellik, insanları çocuk hâlleriyle bir araya getirdi:

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa:

OpenAI yönetiminde roller değişti. Şirkette üç kilit isme daha fazla sorumluluk verildi. Böylece Sam Altman'ın teknik tarafa daha çok odaklanabileceği açıklandı. Altman’ın daha önce doğrudan ilgilendiği günlük operasyonlar artık COO Brad Lightcap ’in yetki alanında olacak.

yönetiminde roller değişti. Şirkette üç kilit isme daha fazla sorumluluk verildi. Böylece Sam Altman'ın teknik tarafa daha çok odaklanabileceği açıklandı. Altman’ın daha önce doğrudan ilgilendiği günlük operasyonlar artık COO ’in yetki alanında olacak. Elon Musk 'ın yapay zeka şirketi xAI , X'i (eski adıyla Twitter'ı) satın aldı. Musk, X'in 33 milyar dolar değerlemeyle xAI'a satıldığını açıkladı.

'ın yapay zeka şirketi , X'i (eski adıyla Twitter'ı) satın aldı. Musk, X'in 33 milyar dolar değerlemeyle xAI'a satıldığını açıkladı. DeepSeek , büyük dil modeli DeepSeek V'nin yeni bir versiyonunu yayınladı. DeepSeek V3-0324 adını taşıyan bu versiyon, açık kaynak kodlu ve sadece 700GB olmasına rağmen performans testlerinde GPT ve Claude'un gelişmiş modelleriyle yarışabiliyor.

, büyük dil modeli DeepSeek V'nin yeni bir versiyonunu yayınladı. DeepSeek V3-0324 adını taşıyan bu versiyon, açık kaynak kodlu ve sadece 700GB olmasına rağmen performans testlerinde GPT ve Claude'un gelişmiş modelleriyle yarışabiliyor. OpenAI , bu yıl rekor gelir beklediğini açıkladı. Şirket geçtiğimiz yıl 3.7 milyar dolar olan gelirinin bu yıl 12.7 milyar dolara çıkmasnı bekliyor.

, bu yıl rekor gelir beklediğini açıkladı. Şirket geçtiğimiz yıl 3.7 milyar dolar olan gelirinin bu yıl 12.7 milyar dolara çıkmasnı bekliyor. Türkiye, Çin ile tıp alanında ortak yapay zeka projeleri yürütecek. TÜBİTAK ile Çin’in Ulusal Doğal Bilimler Vakfı (NSFC)'nın üç ayrı alanda ortak araştırma projesi yürüteceği duyuruldu.

Apple , Haritalar uygulamasındaki Look Around görüntülerini yapay zeka modellerini eğitmek için kullanacağını açıkladı. Look Around, Google Haritalar'daki Sokak Görünümü'ne benzer bir işlev görüyor.

, Haritalar uygulamasındaki Look Around görüntülerini yapay zeka modellerini eğitmek için kullanacağını açıkladı. Look Around, Google Haritalar'daki Sokak Görünümü'ne benzer bir işlev görüyor. ChatGPT, Claude, DeepSeek ve diğer birçok üretken yapay zeka araçlarının başlangıç noktası olan AlexNet ’in orijinal kaynak kodları açık kaynak hâline getirilerek herkesin erişimine açıldı.

’in orijinal kaynak kodları açık kaynak hâline getirilerek herkesin erişimine açıldı. Microsoft, siber güvenliğe destek olacak yapay zeka ajanlarını , siber güvenliğe destek olacak yapay zeka ajanlarını tanıttı . Yeni yapay zeka ajanlarının yüksek hacimli güvenlik ve BT görevlerini otonom olarak yönetebileceği ve Microsoft Security çözümleriyle entegre çalışacağı belirtildi. Bu ajanlar, özellikle kimlik avı saldırıları ve veri sızıntısı gibi kritik güvenlik olaylarını tespit edip müdahaleyi hızlandıracak.

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