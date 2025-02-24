Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Alibaba odağını yapay zekaya çevirdi; 53 milyar dolarlık dev yatırım duyuruldu

    Son dönemde yapay zeka alanında dikkat çekici işlere imza atan Alibaba, gelecek planlarını da yapay zeka üzerine inşa ediyor. Şirket yeni yatırımıyla Çin'in yapay zeka altyapısını güçlendirecek.
    Alibaba Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanında yaşanan patlamanın ilk döneminde rekabet daha çok OpenAI, Google, Anthropic gibi Amerikalı şirketler arasında dönüyordu. Ancak bugün geldiğimiz noktada artık rekabet sahası Çin ile Amerika arasına taşınmış durumda. Son günlerde DeepSeek ve Alibaba gibi Çin merkezli şirketlerin çıkardığı yapay zekalar, Batılı rakipleriyle boy ölçüşebileceklerini gösterdi. Üstelik önümüzdeki dönemde bu rekabet daha da artarak devam edecek gibi görünüyor. Zira Çinli şirketler bu alana yaptıkları yatırımları giderek arttırıyorlar.

    Bu şirketlerin başında ise e-ticaret devi Alibaba geliyor. Artık sadece bir e-ticaret şirketi olmanın çok ötesine geçmiş olan Alibaba, odağını gitgide yapay zekaya çeviriyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı Qwen 2.5 Max modeliyle bu alanda epey iddialı olduğunu gözler önüne seren şirket, şimdi bu alanda dev bir yatırıma hazırlanıyor. Alibaba, önümüzdeki üç yıl içinde yapay zekaya yaklaşık 53 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

    Alibaba ve Çin, Yapay Zeka Altyapısını Kuvvetlendirecek

    Bu 53 milyar doların büyük bölümü, veri merkezleri gibi AI altyapısını güçlendirecek projelere gidecek. Deepseek ve Qwen gibi yapay zeka programlarının yaygın şekilde kullanılabilmesi için gerekli olan bulut sunucuları bu yatırımla daha da güçlenmiş olacak.

    Alibaba yapay zekaya 53 milyar dolar yatırım yapacak Tam Boyutta Gör
    Şu anda Çinli yapay zeka şirketlerinin önündeki en önemli engellerden biri de bu sunucu problemi. Nitekim hızla popüler hâle gelen DeepSeek'ın kısa süre içerisinde performans sorunları yaşamaya başlaması da bu eksiklik yüzündendi. Çinli şirketlerin Batılı rakipleriyle yarışabilmeleri için bu sorunu ortadan kaldırmaları gerekiyor. Şimdi Alibaba'nın yaptığı bu yatırım, sadece kendi yapay zekalarına değil, DeepSeek gibi diğer Çinli şirketlere de fayda sağlayabilir. Nasılki bugün AWS (Amazon Web Services) tüm dünyada pek çok şirkete sunucu hizmeti veriyorsa, Alibaba da ileride Çin için böyle bir görev üstlenebilir.

    GPU Ambargosu Alibaba'nın İşini Zorlaştırabilir

    Tabii bu konuda başta Alibaba olmak üzere Çinli şirketlerin aşması gereken önemli bir engel var. O da ABD'nin yeni GPU ambargosu. Yurt dışına GPU satışı yapılmasına önemli kısıtlamalar getiren ABD, yapay zekaların eğitilmesinde kullanılan gelişmiş GPU'ların Çin'e satışını hepten yasakladı. Bu yüzden şimdi Alibaba yeni veri merkezlerini kurarken GPU temin etmekte güçlük çekebilir.

    Çinli şirketler yıllardır benzer ambargoların etrafından dolanmak için Singapur üzerinden alım yapma gibi çeşitli yöntemler kullanıyorlar. Ama Trump döneminde bu kapılar da bir bir kapatılıyor. Bu yüzden Çinli şirketlerin sadece sunucu sorununa değil, GPU tedarik sorununa da bir şekilde çözüm bulmaları gerekecek.

    Çin, Teknoloji Sektörüne Destek Verecek

    Çinli teknoloji şirketleri adına umut verici olan şu ki artık Çin hükûmetinin de desteğini arkalarına almış durumdalar. Normalde özel sektöre karşı epey mesafeli, hatta cezalandırıcı bir tavır sergileyen Çin yönetimi, artık farklı bir strateji izliyor. Nitekim Çin Başkanı Xi Jinping geçtiğimiz günlerde ülkesinin teknoloji liderleriyle bir araya gelerek, onlara destek mesajı verdi. O buluşmada Alibaba'nın kurucusu Jack Ma da vardı. Bu buluşmadan birkaç gün sonra Alibaba'dan böyle bir açıklama gelmesi tesadüf değil elbette.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    skoda superb 1.6 tdi prestige yorum sök tak ile değişen arasındaki fark hıv testi eczanede satılır mı +18 filmler tesla otopilot sonradan alınabilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25+
    Samsung Galaxy S25+
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum