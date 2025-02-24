Alibaba odağını yapay zekaya çevirdi; 53 milyar dolarlık dev yatırım duyuruldu

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında yaşanan patlamanın ilk döneminde rekabet daha çok OpenAI, Google, Anthropic gibi Amerikalı şirketler arasında dönüyordu. Ancak bugün geldiğimiz noktada artık rekabet sahası Çin ile Amerika arasına taşınmış durumda. Son günlerde DeepSeek ve Alibaba gibi Çin merkezli şirketlerin çıkardığı yapay zekalar, Batılı rakipleriyle boy ölçüşebileceklerini gösterdi. Üstelik önümüzdeki dönemde bu rekabet daha da artarak devam edecek gibi görünüyor. Zira Çinli şirketler bu alana yaptıkları yatırımları giderek arttırıyorlar.

Bu şirketlerin başında ise e-ticaret devi Alibaba geliyor. Artık sadece bir e-ticaret şirketi olmanın çok ötesine geçmiş olan Alibaba, odağını gitgide yapay zekaya çeviriyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı Qwen 2.5 Max modeliyle bu alanda epey iddialı olduğunu gözler önüne seren şirket, şimdi bu alanda dev bir yatırıma hazırlanıyor. Alibaba, önümüzdeki üç yıl içinde yapay zekaya yaklaşık 53 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Alibaba ve Çin, Yapay Zeka Altyapısını Kuvvetlendirecek

Bu 53 milyar doların büyük bölümü, veri merkezleri gibi AI altyapısını güçlendirecek projelere gidecek. Deepseek ve Qwen gibi yapay zeka programlarının yaygın şekilde kullanılabilmesi için gerekli olan bulut sunucuları bu yatırımla daha da güçlenmiş olacak.

Tam Boyutta Gör Şu anda Çinli yapay zeka şirketlerinin önündeki en önemli engellerden biri de bu sunucu problemi. Nitekim hızla popüler hâle gelen DeepSeek'ın kısa süre içerisinde performans sorunları yaşamaya başlaması da bu eksiklik yüzündendi. Çinli şirketlerin Batılı rakipleriyle yarışabilmeleri için bu sorunu ortadan kaldırmaları gerekiyor. Şimdi Alibaba'nın yaptığı bu yatırım, sadece kendi yapay zekalarına değil, DeepSeek gibi diğer Çinli şirketlere de fayda sağlayabilir. Nasılki bugün AWS (Amazon Web Services) tüm dünyada pek çok şirkete sunucu hizmeti veriyorsa, Alibaba da ileride Çin için böyle bir görev üstlenebilir.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 23 Şubat 2025 1 gün önce eklendi

GPU Ambargosu Alibaba'nın İşini Zorlaştırabilir

Tabii bu konuda başta Alibaba olmak üzere Çinli şirketlerin aşması gereken önemli bir engel var. O da ABD'nin yeni GPU ambargosu. Yurt dışına GPU satışı yapılmasına önemli kısıtlamalar getiren ABD, yapay zekaların eğitilmesinde kullanılan gelişmiş GPU'ların Çin'e satışını hepten yasakladı. Bu yüzden şimdi Alibaba yeni veri merkezlerini kurarken GPU temin etmekte güçlük çekebilir.

Çinli şirketler yıllardır benzer ambargoların etrafından dolanmak için Singapur üzerinden alım yapma gibi çeşitli yöntemler kullanıyorlar. Ama Trump döneminde bu kapılar da bir bir kapatılıyor. Bu yüzden Çinli şirketlerin sadece sunucu sorununa değil, GPU tedarik sorununa da bir şekilde çözüm bulmaları gerekecek.

Çin, Teknoloji Sektörüne Destek Verecek

Çinli teknoloji şirketleri adına umut verici olan şu ki artık Çin hükûmetinin de desteğini arkalarına almış durumdalar. Normalde özel sektöre karşı epey mesafeli, hatta cezalandırıcı bir tavır sergileyen Çin yönetimi, artık farklı bir strateji izliyor. Nitekim Çin Başkanı Xi Jinping geçtiğimiz günlerde ülkesinin teknoloji liderleriyle bir araya gelerek, onlara destek mesajı verdi. O buluşmada Alibaba'nın kurucusu Jack Ma da vardı. Bu buluşmadan birkaç gün sonra Alibaba'dan böyle bir açıklama gelmesi tesadüf değil elbette.

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Alibaba yapay zekaya 53 milyar dolar yatırım yapacak