Alibaba odağını yapay zekaya çevirdi; 53 milyar dolarlık dev yatırım duyuruldu

- Alibaba ve Çin, Yapay Zeka Altyapısını Kuvvetlendirecek
- GPU Ambargosu Alibaba'nın İşini Zorlaştırabilir
- Çin, Teknoloji Sektörüne Destek Verecek
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Bu şirketlerin başında ise e-ticaret devi Alibaba geliyor. Artık sadece bir e-ticaret şirketi olmanın çok ötesine geçmiş olan Alibaba, odağını gitgide yapay zekaya çeviriyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı Qwen 2.5 Max modeliyle bu alanda epey iddialı olduğunu gözler önüne seren şirket, şimdi bu alanda dev bir yatırıma hazırlanıyor. Alibaba, önümüzdeki üç yıl içinde yapay zekaya yaklaşık 53 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.
Alibaba ve Çin, Yapay Zeka Altyapısını Kuvvetlendirecek
Bu 53 milyar doların büyük bölümü, veri merkezleri gibi AI altyapısını güçlendirecek projelere gidecek. Deepseek ve Qwen gibi yapay zeka programlarının yaygın şekilde kullanılabilmesi için gerekli olan bulut sunucuları bu yatırımla daha da güçlenmiş olacak.
GPU Ambargosu Alibaba'nın İşini Zorlaştırabilir
Tabii bu konuda başta Alibaba olmak üzere Çinli şirketlerin aşması gereken önemli bir engel var. O da ABD'nin yeni GPU ambargosu. Yurt dışına GPU satışı yapılmasına önemli kısıtlamalar getiren ABD, yapay zekaların eğitilmesinde kullanılan gelişmiş GPU'ların Çin'e satışını hepten yasakladı. Bu yüzden şimdi Alibaba yeni veri merkezlerini kurarken GPU temin etmekte güçlük çekebilir.
Çinli şirketler yıllardır benzer ambargoların etrafından dolanmak için Singapur üzerinden alım yapma gibi çeşitli yöntemler kullanıyorlar. Ama Trump döneminde bu kapılar da bir bir kapatılıyor. Bu yüzden Çinli şirketlerin sadece sunucu sorununa değil, GPU tedarik sorununa da bir şekilde çözüm bulmaları gerekecek.
Çin, Teknoloji Sektörüne Destek Verecek
Çinli teknoloji şirketleri adına umut verici olan şu ki artık Çin hükûmetinin de desteğini arkalarına almış durumdalar. Normalde özel sektöre karşı epey mesafeli, hatta cezalandırıcı bir tavır sergileyen Çin yönetimi, artık farklı bir strateji izliyor. Nitekim Çin Başkanı Xi Jinping geçtiğimiz günlerde ülkesinin teknoloji liderleriyle bir araya gelerek, onlara destek mesajı verdi. O buluşmada Alibaba'nın kurucusu Jack Ma da vardı. Bu buluşmadan birkaç gün sonra Alibaba'dan böyle bir açıklama gelmesi tesadüf değil elbette.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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