Alienware Area-51 video ön inceleme: Uzaylıların masaüstü oyun bilgisayarı anlayışı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
bailamo
Solar Wind - Approaching Nirvana
|inceleme 10 numara.
abi şu müziği değiştir kurban oluyum.
|Heralde bu bilgisayar bende olsa yüklemediğim oyun kalmazdı :D
en başta GTA V
Dying Light
|Bunu koymak için 2 dönüm masa lazım
Bu arada şu stantlara niye elektrik vermiyolar anlamış değilim.Geçen Avexir ram tanıtımında da çalışmıyordu ürün.Sunumlar zayıf oluyor böyle ister istemez
|Hitap ettiği belli bir kitle var anlaşılan; ama bana uygun değil. :)
|Kesinlikle çok çirkin bu adamlar bir endüstri tasarımcısı işe almalı artık.
|kablolama berbat
|ya şu fondaki müziği rica edebilirmiyim...
|Erdi başkan çalışıyor. Yurtdışında bu kasaya çöp diyorlar. Youtube'da bir dolu video var sakın almayın diye. Bir sıkıntısı var demek ki.
| Ooof of;
Özledim şu zamanla sararan beyaz renkli, monitörün aldında duran 5 1/4 fdd sürücülü kasaları.
|Bir Alienware X51 R2 sahibi olarak ben de Alienware hayraniyim. Siradisi tasarimi ve kaliteli yapisiyla gercekten de ovguyu hakeden bir marka. Keske fiyat olarak da biraz daha ulasilabilir olsa
Bu arada şu stantlara niye elektrik vermiyolar anlamış değilim.Geçen Avexir ram tanıtımında da çalışmıyordu ürün.Sunumlar zayıf oluyor böyle ister istemez