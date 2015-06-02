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Alienware Area-51 video ön inceleme: Uzaylıların masaüstü oyun bilgisayarı anlayışı

3 yıl
38,9b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell çatısı altında oyunculara özel yüksek performanslı bilgisayarlar üreten Alienware, Area-51 modeliyle masaüstü bilgisayarı dünyasını yepyeni bir tasarım anlayışıyla tanıştırdı. Bu özel bilgisayarın detayları, videomuzda. İyi seyirler dileriz.
 

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ma95 3 yıl en beğenilen
Bunu koymak için 2 dönüm masa lazım
Bu arada şu stantlara niye elektrik vermiyolar anlamış değilim.Geçen Avexir ram tanıtımında da çalışmıyordu ürün.Sunumlar zayıf oluyor böyle ister istemez
Bunu koymak için 2 dönüm masa lazımBu arada şu stantlara niye elektrik vermiyolar anlamış değilim.Geçen Avexir ram tanıtımında da çalışmıyordu ürün.Sunumlar...
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Ferhat-07 3 yıl
bailamo
ya şu fondaki müziği rica edebilirmiyim...

Solar Wind - Approaching Nirvana
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lostlast 3 yıl
inceleme 10 numara.
abi şu müziği değiştir kurban oluyum.
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NoVıpOk? 3 yıl
Heralde bu bilgisayar bende olsa yüklemediğim oyun kalmazdı :D
en başta GTA V
Dying Light
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ma95 3 yıl en beğenilen
Bunu koymak için 2 dönüm masa lazım
Bu arada şu stantlara niye elektrik vermiyolar anlamış değilim.Geçen Avexir ram tanıtımında da çalışmıyordu ürün.Sunumlar zayıf oluyor böyle ister istemez
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OldGamers86 3 yıl
Hitap ettiği belli bir kitle var anlaşılan; ama bana uygun değil. :)
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feylosoft 3 yıl
Kesinlikle çok çirkin bu adamlar bir endüstri tasarımcısı işe almalı artık.
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hikmaster 3 yıl
kablolama berbat
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bailamo 3 yıl
ya şu fondaki müziği rica edebilirmiyim...
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ShadowofDeath06 3 yıl
Erdi başkan çalışıyor. Yurtdışında bu kasaya çöp diyorlar. Youtube'da bir dolu video var sakın almayın diye. Bir sıkıntısı var demek ki.
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rabitelli 3 yıl
Ooof of;
Özledim şu zamanla sararan beyaz renkli, monitörün aldında duran 5 1/4 fdd sürücülü kasaları.
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Salvatuon 3 yıl
Bir Alienware X51 R2 sahibi olarak ben de Alienware hayraniyim. Siradisi tasarimi ve kaliteli yapisiyla gercekten de ovguyu hakeden bir marka. Keske fiyat olarak da biraz daha ulasilabilir olsa
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