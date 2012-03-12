Alienware M17x R4'e ait yeni detaylar ortaya çıktı

Alienware'in bir süredir üzerinde çalıştığı yeni dizüstü bilgisayar modeli M1x R4 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Yüksek performans meraklıları ve oyun tutkunları için hazırlanan 17.4-inç büyüklüğündeki dizüstü bilgisayar modelinde kullanıcılara 1600 x 900, 1920 x 1080 ve 1920 x 1080 3D olmak üzere üç farklı çözünürlük desteği sunulacak.

Intel'in Ivy Bridge kod adlı 3. nesil Core işlemci platformundan güç alacağı belirtilen dizüstü bilgisayar, şirketin 22nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği çift ve dört çekirdekli Core i işlemcilerle donatılabilecek. Ekran kartı tarafında ise hem AMD hem de Nvidia seçeneklerinin olacağı, AMD tarafında Radeon HD 7970M, Nvidia'da se GeForce GTX 660M ya da GeForce GTX 675M terciherinde bulunabileceği ifade ediliyor. Siyah ve Kırmızı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulacak sistem, Alienware'e özel geleneksel tasarım özelliklerini de bünyesinde barındıracak. İkinci çeyrekte çıkacak sistemin fiyatı ise şu an için bilinmiyor.



