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Alienware M17x R4'e ait yeni detaylar ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
12,8b
1
25
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alienware'in bir süredir üzerinde çalıştığı yeni dizüstü bilgisayar modeli M1x R4 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Yüksek performans meraklıları ve oyun tutkunları için hazırlanan 17.4-inç büyüklüğündeki dizüstü bilgisayar modelinde kullanıcılara 1600 x 900, 1920 x 1080 ve 1920 x 1080 3D olmak üzere üç farklı çözünürlük desteği sunulacak.
Intel'in Ivy Bridge kod adlı 3. nesil Core işlemci platformundan güç alacağı belirtilen dizüstü bilgisayar, şirketin 22nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği çift ve dört çekirdekli Core i işlemcilerle donatılabilecek. Ekran kartı tarafında ise hem AMD hem de Nvidia seçeneklerinin olacağı, AMD tarafında Radeon HD 7970M, Nvidia'da se GeForce GTX 660M ya da GeForce GTX 675M terciherinde bulunabileceği ifade ediliyor. Siyah ve Kırmızı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunulacak sistem, Alienware'e özel geleneksel tasarım özelliklerini de bünyesinde barındıracak. İkinci çeyrekte çıkacak sistemin fiyatı ise şu an için bilinmiyor. 


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zalman_1 7 yıl en beğenilen
çok güzel görünüyor.ama fiyatı da çok güzel görünecektir
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emregök 7 yıl
razor da incelik ve yeterli performans bile fazla kullanımkolaylığı da o kadar iyi.
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freeman8476 7 yıl
Biri tasarim mi dedi??? Allahim bu nasil cirkin bi goruntudur. Ne cesaretle boyle sacma tasarimda bilgisayar uretiyolar anlamiyorum. Resmen sanki laptopun ilk icadindan bir foto gibi duruyor. Gerci ilki bile bukadar kalin olmaz ya neyse!!!...
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aslanemre58 7 yıl freeman8476
freeman8476

Biri tasarim mi dedi??? Allahim bu nasil cirkin bi goruntudur. Ne cesaretle boyle sacma tasarimda bilgisayar uretiyolar anlamiyorum. Resmen sanki laptopun ilk icadindan bir foto gibi duruyor. Gerci ilki bile bukadar kalin olmaz ya neyse!!!...

verselerparçalarsınama.jpg
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hagi10best 7 yıl
5000 liradan fazla olacağı kesin. 4000 civarı olursa alırım.
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vidoko 7 yıl
bence 6000tl üstü olur
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itachi237 7 yıl
1200 dolar falan olursa kesin aldırırım yurt dışından 4. nesil m17x şu işlemiye şu ekran kartına bak of be :D
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_Ruby_ 7 yıl itachi237
itachi237

1200 dolar falan olursa kesin aldırırım yurt dışından 4. nesil m17x şu işlemiye şu ekran kartına bak of be :D

1200 dolar mı
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Silent Guardian 7 yıl
Samsung Chronos'ada bakabilirsiniz.Bunun fiyatı chronostan yüksek olur tahminimce.
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DH Misafiri 7 yıl
Fiyatı belli olmaması normal 3500 dolardan asagi olacaktır...
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turbo-powwer 7 yıl
DH Misafiri
şuan için fiyatının bilinmemesi rahatlattı.

Hahaha buna gülerim işte :D
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jay jay justified 7 yıl
GTX 675M dedikleri kart GTX 580M'nin birebir aynısı.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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aslanemre58 7 yıl
Ekran boyutu ilginç normalde standart 17.3" olur Sony gibi bi politika izlemişler sanırım
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E_Aydin35 7 yıl
Tasarım çok şık gerçekten Tron'un kırmızı versiyonu :) Baya sağlamda görünüyor kalınlığa bakılırsa.. Fiyat 2000Tl'nin üstünde olur diye düşünüyorum pek teknik özellik verilmesede Gpu ve Cpu'dan başka?
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onrsvnc 7 yıl
Heheh bence sadece adını bile yazsalar olurmuş zaten çıkınca piyasadaki en iyi ekran kartı işlemci falan fıstık neyse o olucak içinde
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