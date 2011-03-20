Alienware'in minik devi M11x güncelleniyor

Alienware ürün gamındaki en küçük dizüstü bilgisayar olan M11x'te güncellemeye gidiyor. Yeni modelleri M14x, M18x ve M17x 3D için hazırlıklarını sürdüren firma, M11x modelinin R3 kodlu yeni sürümüyle birlikte performans seviyesini ciddi şekilde arttırmaya hazırlanıyor. Tasarım olarak mevcut model ile aynı şaseye sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel'in Huron River kod adını taşıyan mobil Sandy Bridge platformunu temel alıyor ve tercihe bağlı olarak 1.4GHz'de çalışan Core i5-2537M (Turbo Boost ile 2.3GHz), 1.5GHz'de çalışan Core i7-2617M (Turbo Boost ile 2.6GHz) veya 1.6GHz'de görev yapan Core i7-2657M (Turbo Boost ile 2.7GHz) işlemcileriyle konfigüre edilebilecek.

Bellek tercihinin de kullanıcılara bırakıldığı Alienware M11x R3'te, 1GB, 2GB, 4GB ve 8GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneğine yer veriliyor. Sabit disk seçenekleri de geniş tutulan dizüstü bilgisayar tercihe veya bütçeye göre 250GB ile 750GB arasında beş farklı sabit disk (tamamı SATA-II, 7200 devir/dakika) veya Samsung'un P810 model isimli, 256GB'lık SSD sürücüsü ile alınabilecek. 11.6-inç büyüklüğünde ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde WLED ekrana sahip olan dizüstü bilgisayara standart olarak 8 hücreli (63 Watt/saat) kapasiteli pil güç vereecek. 3G ve 4G bağlantı seçeneklerine de sahip olacak M11x R3'ün farklı GPU seçenekleriyle sunulması bekleniyor.

Kırmızı, Siyah ve Saf olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunulacak M11x'in 11.6-inç segmentindeki en güçlü sistemlerden birisi olarak Nisan ayında satışa sunulacak.