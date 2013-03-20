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Alışık olmadığımız yeni bir oyun kontrol cihazı, "Stinky Footboard"

6 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Bilgisayar sistemlerini ve oyunları kontrol etmek için bugüne kadar birçok farklı cihaz geliştirildi ve geliştirilmeye devam ediyor. Genellikle elle ya da giyilebilir cihazlar ile kontrol ettiğimiz sistemler, Stinky Footboard ile farklı bir kontrol yapısı kazanıyor.
Kanada merkezli Stelulu Technology firması tarafından iki yıldır geliştirilen Stinky Footboard, oyunların ayaklarımız ile kontrol edilmesine ya da çok tuş kullanılan oyunlara ekstra yardım sağlanmasına imkan sağlıyor. Üzerinde dört adet programlanabilir fiziksel tuş yer alan cihaz, özel kombinasyonlar ile 16 farklı tuş görevi görebiliyor ve R2N teknolojisi sayesinde oldukça iyi geri bildirimler yanında, ayak kaldırıldığı zaman eski haline dönebiliyor. C-Point teknolojisi ile ayağın sistem üzerinden kaldırılmadan ileri/geri ya da sağa/sola hareket ettirilmesine de izin veren Stinky Footboard'un, kişilerin isteklerine göre boy ve sertlik ayarı yapılabiliyor.
Çelik iç yapı, alüminyum dış malzemeden üretilmiş olan Stinky Footboard, Windows Xp, Vista, 7 ve 8 işletim sistemlerinde USB bağlantı üzerinden çalışabiliyor.  
Yanında gelen basit program ile FPS, MMO, RTS gibi oyunlar için özel olarak programlanabilen Stinky Footboard, Kickstarter üzerinde yakın bir zamanda başlatılacak proje ile destek aramaya başlayacak. Ürünün şimdilik Haziran ayında 119$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkması bekleniyor.
http://www.stinkyboard.com/products/stinkyboard

http://www.stinkyboard.com/products/stinkyboard Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Helalinden 10 6 yıl
O 4 tuşu ileri geri sağ sol'a ayarlayıp ne crysis 3 oynanır be
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patriotic* 6 yıl
Tartıya benzerliği ile söz konusu olacaktır forumda :)
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cibicibi 6 yıl
Ctrl ve Space tuşuna basarken eli ağrıyanlar için ...
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Rubisco 6 yıl
Yine de Quake de rakip olamaz o bebe, ahaushauhs :P
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
ustune cikinca ucacakmis gibi bi havasi var
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Gerginix 6 yıl
99 yilinda net cafede quake oynarken bir kisi mouse diger kisi klavye kontrolunu alirdik. 2 pc basinda 4 herif 1 oyunu anca zaptederdik. Bir el mouse digeri klavyede iken beynimiz iflas ederdi. Simdi 6 yasindaki bebe ayaginin altinda bu, basinda baslik, 2 elinde farkli kontrol cihazi kullaniyor olacak.
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Quiet Riot 6 yıl
Güzel cihaz kişilerin isteklerine göre denmişte ama bize gelmiyeceğine göre gg'deki adam ne seçtiyse artık :D
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R-10 6 yıl
tartıya benziyor
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