Alışık olmadığımız yeni bir oyun kontrol cihazı, "Stinky Footboard"









Bilgisayar sistemlerini ve oyunları kontrol etmek için bugüne kadar birçok farklı cihaz geliştirildi ve geliştirilmeye devam ediyor. Genellikle elle ya da giyilebilir cihazlar ile kontrol ettiğimiz sistemler, Stinky Footboard ile farklı bir kontrol yapısı kazanıyor.

Kanada merkezli Stelulu Technology firması tarafından iki yıldır geliştirilen Stinky Footboard, oyunların ayaklarımız ile kontrol edilmesine ya da çok tuş kullanılan oyunlara ekstra yardım sağlanmasına imkan sağlıyor. Üzerinde dört adet programlanabilir fiziksel tuş yer alan cihaz, özel kombinasyonlar ile 16 farklı tuş görevi görebiliyor ve R2N teknolojisi sayesinde oldukça iyi geri bildirimler yanında, ayak kaldırıldığı zaman eski haline dönebiliyor. C-Point teknolojisi ile ayağın sistem üzerinden kaldırılmadan ileri/geri ya da sağa/sola hareket ettirilmesine de izin veren Stinky Footboard'un, kişilerin isteklerine göre boy ve sertlik ayarı yapılabiliyor.

Çelik iç yapı, alüminyum dış malzemeden üretilmiş olan Stinky Footboard, Windows Xp, Vista, 7 ve 8 işletim sistemlerinde USB bağlantı üzerinden çalışabiliyor.

Yanında gelen basit program ile FPS, MMO, RTS gibi oyunlar için özel olarak programlanabilen Stinky Footboard, Kickstarter üzerinde yakın bir zamanda başlatılacak proje ile destek aramaya başlayacak. Ürünün şimdilik Haziran ayında 119$ fiyat etiketi ile piyasaya çıkması bekleniyor.

http://www.stinkyboard.com/products/stinkyboard

http://www.stinkyboard.com/products/stinkyboard