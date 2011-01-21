Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Altı yaşın altındaki çocuklar için taşınabilir oyun konsolu: Ritmix RZX-20

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
22,1b
1
19
Zamazingo
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Rusya merkezli elektronik üreticisi Ritmix, altı yaşın altındaki çocuklar için hazırladığı taşınabilir oyun konsolunu duyurdu. RZX-20 isimli yeni konsol, 2.7-inç büyüklüğündeki ekrana sahip. 16-bit grafik kalitesinde yüzlerce oyun ile sunulan konsolda, TV bağlantısı için gerekli konnektöre ek olarak 3.5mm kulaklık girişi ve USB portuna da yer veriliyor

Üç adet AAA pil ile çalışan Ritmix RZX-20 taşınabilir oyun konsolunun Kırmızı, Yeşil ve Turuncu olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile alınabileceği açıklandı. Diğer detayları hakkında herhangi bir açıklamanın yapılmadığı yeni oyun konsolunun yakında satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz bilinmiyor.


Yorum Yaz

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
en iyi konsol bence NINTENDO 3DS ve PSP
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gageracer 8 yıl
açıkcası basitliği beni de özendirdirdi aklıma eski oyunlar eskiden oyundan aldığım keyif geldi...şimdi karman çorman yok o ekran kartının şununu oraya ekle yok yeni versiyon güncelle steam i aç yok ubisoft ayrı bir yazılım ister ekran kartına göre nvidia ayrı yapar ati ayrı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
peters 8 yıl
şekil ve şirin duruyor ama haklısınız şimdiki çocuklar bacak kadar daha klavyeye boyu yetişmiyor güncel oyunları istiyor şimdiki çocukları bu kesmez bnce görüntüsü şekli çok güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EgeliLodos 8 yıl
Güzelmiş valla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EX_PRO 8 yıl
tasarımı güzel oyunlarda güzelse alıp oynarım vallaha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 8 yıl
6 yaşındaki çocuk nerdeyse gelip pes atalım diyecek bana.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ryso 8 yıl

EX_PRO

tasarımı güzel oyunlarda güzelse alıp oynarım vallaha

bilader senin için değil 6 yaş altı için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkPlayer00 8 yıl
Bu markayı ilk kez duydum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rock_Rage 8 yıl
Bunlar geride kalmıslar cocuklar artık pcde oyun oynuyor bunu ne yapsın bunu versen psp yada nintendo ister :D
SAYGILARLA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carman 8 yıl

Rock_Rage

Bunlar geride kalmıslar cocuklar artık pcde oyun oynuyor bunu ne yapsın bunu versen psp yada nintendo ister :D

SAYGILARLA



aynen katılıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
resler 8 yıl
6 yaşın altındaki çocuk için boks oyunu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TRaMbLeN 8 yıl

resler

6 yaşın altındaki çocuk için boks oyunu.

Bende bunu yazacaktım ileride birlerini döverler artık ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sabe 8 yıl
Yenebilir ve ısırılabilirde :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 8 yıl
bayağı yeni bir teknoloji herhalde... baksanıza 3 tane pil ile çalışıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
22120 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl [eksperyans] BlackBerry Torch 9800 video inceleme 8 yıl [Güncel] Nintendo'nun 3 boyutlu konsolu 3DS'i denedik! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim