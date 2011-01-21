Altı yaşın altındaki çocuklar için taşınabilir oyun konsolu: Ritmix RZX-20

Rusya merkezli elektronik üreticisi Ritmix, altı yaşın altındaki çocuklar için hazırladığı taşınabilir oyun konsolunu duyurdu. RZX-20 isimli yeni konsol, 2.7-inç büyüklüğündeki ekrana sahip. 16-bit grafik kalitesinde yüzlerce oyun ile sunulan konsolda, TV bağlantısı için gerekli konnektöre ek olarak 3.5mm kulaklık girişi ve USB portuna da yer veriliyor

Üç adet AAA pil ile çalışan Ritmix RZX-20 taşınabilir oyun konsolunun Kırmızı, Yeşil ve Turuncu olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile alınabileceği açıklandı. Diğer detayları hakkında herhangi bir açıklamanın yapılmadığı yeni oyun konsolunun yakında satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz bilinmiyor.



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