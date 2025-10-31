Toyota devrim yapıyor, tekerlekli sandalyeler ayaklanıyor

Toyota Walk Me
Toyota Walk Me adıyla tanıtılan konsept cihaz, ayakları olan sandalye şeklinde tanımlansa da ağırlıklı olarak yürüme zorluğu çeken ya da yaşlı olan bireylere yönelik kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Cihaz aslında Boston Dynamics’in Spot robot köpeğinin sandalyeye uyarlanmış hali olarak da görülebilir.
Cihazın temel sloganı “Go Anywhere, Cool for Everyone!” (Her yere git, herkes için havalı) olarak belirtilmiş ve Toyota’nın “mobility for all” (herkes için hareket) felsefesine uygun şekilde tasarlanmış.
Walk Me, dört adet robotik bacakla hareket ediyor. Bu bacaklar, merdivenleri, taşlık yolları, kaldırım kenarlarını veya engebeli yüzeyleri aşabiliyor ve zemin eğimine göre ağırlık merkezini otomatik olarak ayarlayabiliyor.
Walk Me sadece oturmak için tasarlanmadı. Aynı zamanda yürüteç görevi de üstlenerek kullanıcının yanında yürüyebiliyor. Yapay zekâ belirlenen rotayı kendi başına takip edebiliyor, çevresel engelleri algılayıp yönünü değiştirebiliyor.
Elbette hâlâ bir konsept aşamasında olan bu cihazın ticari kullanıma ne zaman geçeceği ya da hangi pazarlarda bulunacağına dair detaylar net değil. Yine de önümüzdeki birkaç yılda bu tür cihazların yaygınlaşması, özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için önemli bir adım olabilir.
