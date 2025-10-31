Toyota devrim yapıyor, tekerlekli sandalyeler ayaklanıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Gelişen teknoloji bugün farklı konularda yardıma ihtiyacı olan bireyler için de hayatı kolaylaştırma yolunda büyük adımlar atıyor. Geçtiğimiz yıllarda tanıtılan görme problemi olanlar için yerli WeWalk projesinin ardından Toyota da yürüme zorluğu çeken ya da yaşlı bireylere yönelik devrimsel bir cihaz tanıttı.

Toyota Walk Me

Toyota Walk Me adıyla tanıtılan konsept cihaz, ayakları olan sandalye şeklinde tanımlansa da ağırlıklı olarak yürüme zorluğu çeken ya da yaşlı olan bireylere yönelik kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Cihaz aslında Boston Dynamics’in Spot robot köpeğinin sandalyeye uyarlanmış hali olarak da görülebilir.

Cihazın temel sloganı “Go Anywhere, Cool for Everyone!” (Her yere git, herkes için havalı) olarak belirtilmiş ve Toyota’nın “mobility for all” (herkes için hareket) felsefesine uygun şekilde tasarlanmış.

Walk Me, dört adet robotik bacakla hareket ediyor. Bu bacaklar, merdivenleri, taşlık yolları, kaldırım kenarlarını veya engebeli yüzeyleri aşabiliyor ve zemin eğimine göre ağırlık merkezini otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Walk Me sadece oturmak için tasarlanmadı. Aynı zamanda yürüteç görevi de üstlenerek kullanıcının yanında yürüyebiliyor. Yapay zekâ belirlenen rotayı kendi başına takip edebiliyor, çevresel engelleri algılayıp yönünü değiştirebiliyor.

Elbette hâlâ bir konsept aşamasında olan bu cihazın ticari kullanıma ne zaman geçeceği ya da hangi pazarlarda bulunacağına dair detaylar net değil. Yine de önümüzdeki birkaç yılda bu tür cihazların yaygınlaşması, özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler için önemli bir adım olabilir.

