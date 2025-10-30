Giriş
    Huawei, Türkiye’de elektrik şebekesini dijitalleştirmek istiyor

    Huawei, Türkiye’de elektrik şebekesinin dijital dönüşümü için HPLC teknolojisi üzerinde çalışıyor. Şirket, bu süreçte yerel üretim fırsatlarını değerlendirerek enerji sektörüne yatırım planlıyor.

    Huawei, Türkiye’de elektrik şebekesini dijitalleştirmek istiyor Tam Boyutta Gör
    Huawei, Türkiye’nin enerji altyapısının dijital dönüşüm sürecinde daha aktif bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Şirketin Elektrik Enerjisi Dijitalleşme Bölümü Teknolojiden Sorumlu Üst Yöneticisi Lifei Liu, Türkiye’de yüksek hızlı güç hattı haberleşmesi (HPLC) teknolojisi konusunda işbirlikleri yürüttüklerini ve yerel üretim imkanlarını değerlendirdiklerini açıkladı.

    Huawei, şebeke yatırımı planlıyor

    AA’ya konuşan Liu, dijitalleşmenin enerji sektöründe hat kayıplarını azaltmak ve şebeke yönetimini optimize etmek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Siber güvenliğin dijital dönüşümle birlikte giderek daha kritik hale geldiğini söyleyen Liu, enerji sektörünün finans sektörüyle birlikte siber saldırılardan en çok etkilenen alanlardan biri olduğunu da belirtti.

    Türkiye enerji pazarını Huawei açısından “benzersiz” olarak nitelendiren Liu, ülkenin yüksek enerji talebinin ve yatırımlarının yeni fırsatlar yarattığını belirtti. Huawei’nin Türkiye’de enerji iletim ve dağıtım şirketleriyle aktif işbirlikleri yürüttüğünü dile getiren Liu, HPLC teknolojisinin bu çalışmaların merkezinde yer aldığını söyledi. Şirketin hedeflerinden birinin de bu teknolojilerin Türkiye’de üretilmesini sağlamak olduğunu belirten Liu, “Artık birçok ülkede, pazara girmek isteyen şirketlerin belirli oranda yerli katkı sağlaması bekleniyor” ifadesini kullandı.

    Liu, Huawei’nin Türkiye’de uzun süredir yerelleşmeye yatırım yaptığını hatırlatarak, ülkede çok sayıda yerel çalışan istihdam ettiklerini ifade etti. Liu, “Huawei Türkiye'de çok sayıda yerel çalışan istihdam ediyor. Küresel ölçekte yer almak istiyorsak, yerel yeteneklerle çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Ülkeyi daha iyi tanıyorlar, daha verimli bilgi alışverişi sağlıyorlar” diye konuştu. Liu, Huawei'nin Türkiye'de telekomünikasyon alanında yerel üreticilerle işbirliği konusunda edindiği tecrübeye işaret ederek, bu yaklaşımı diğer sektörlere de taşıyacaklarını ve bu alanda giderek daha fazla yer alacaklarını dile getirdi.

