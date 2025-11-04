Çinli şirket, sadece 1.000 dolar fiyata sahip robot köpeğini satışa sundu

Rover X1 özellikleri
Rover X1, çevresini 360 derece algılamasını sağlayan çift görüşlü bir izleme sistemiyle çalışıyor. Ortamı sürekli olarak haritalandırıp analiz ediyor ve manuel komutlara ihtiyaç duymadan kendi kararlarını alabiliyor. Bu da robotu, tepki temelli çalışan çoğu ev robotundan çok daha akıllı hale getiriyor. Robot, hibrit tekerlek-bacak tasarımı sayesinde küçük eğimleri tırmanabiliyor, çim veya parke zeminlerde rahatça hareket edebiliyor ve aynı zamanda yük taşıyabiliyor.
Rover X1, duygusal bir yardımcı olarak da görev yapabiliyor. Sesli komutlara tepki veriyor, sahibini evin içinde takip ediyor, ışıklarıyla duygusal ifadeler gösteriyor ve çanta ya da su şişesi gibi küçük eşyaları taşıyabiliyor.
Henüz tüm teknik detaylar ve resmi ürün sayfası açıklanmadı, ancak Dobot sağlam donanım ve kullanıcı dostu yazılımla bu vaatleri yerine getirebilirse, Rover X1 akıllı ev asistanı kavramını tamamen yeniden tanımlayabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: