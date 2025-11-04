Giriş
    Çinli şirket, sadece 1.000 dolar fiyata sahip robot köpeğini satışa sundu

    Çinli robotik girişimi Dobot, 1.053 dolar fiyat etiketine sahip Rover X1 robot köpek modelini piyasaya sürdü. Peki robot köpeğin özellikleri neler?               

    Çin'de sadece 1.000 dolar fiyata sahip robot köpek satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Çinli robotik girişimi Dobot, 7.499 yuan (1.053 dolar) fiyat etiketine sahip Rover X1 robot köpek modelini piyasaya sürdü. "Dünyanın ilk akıllı ev robotu” mottosuyla satışa sunulan robot, yalnızca komutla dans eden dört ayaklı bir oyuncak olarak değil; evde devriye gezebilen, çocuklara kodlama öğretebilen, sahibini takip edebilen ve market alışverişlerini yaşıyabilen tam donanımlı bir yardımcı olarak tasarlandı.

    Rover X1 özellikleri

    Rover X1, çevresini 360 derece algılamasını sağlayan çift görüşlü bir izleme sistemiyle çalışıyor. Ortamı sürekli olarak haritalandırıp analiz ediyor ve manuel komutlara ihtiyaç duymadan kendi kararlarını alabiliyor. Bu da robotu, tepki temelli çalışan çoğu ev robotundan çok daha akıllı hale getiriyor. Robot, hibrit tekerlek-bacak tasarımı sayesinde küçük eğimleri tırmanabiliyor, çim veya parke zeminlerde rahatça hareket edebiliyor ve aynı zamanda yük taşıyabiliyor.

    Çin'de sadece 1.000 dolar fiyata sahip robot köpek satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Çin'de sadece 1.000 dolar fiyata sahip robot köpek satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Dobot, Rover X1’i bir oyuncaktan ziyade çok amaçlı bir platform olarak konumlandırıyor. Üzerine kamera takarak otonom çekim aracı olarak kullanmak, evde devriye atıp canlı görüntü akışı sağlamak veya programlama öğretimi için bir eğitim aracına dönüştürmek mümkün. Sistem, hem sürükle-bırak görsel kodlama hem de yazılı kodlama dillerini desteklediği için çocuklar ve yeni başlayanlar için ideal bir öğrenme aracı sunuyor.

    Rover X1, duygusal bir yardımcı olarak da görev yapabiliyor. Sesli komutlara tepki veriyor, sahibini evin içinde takip ediyor, ışıklarıyla duygusal ifadeler gösteriyor ve çanta ya da su şişesi gibi küçük eşyaları taşıyabiliyor.

    Henüz tüm teknik detaylar ve resmi ürün sayfası açıklanmadı, ancak Dobot sağlam donanım ve kullanıcı dostu yazılımla bu vaatleri yerine getirebilirse, Rover X1 akıllı ev asistanı kavramını tamamen yeniden tanımlayabilir.

