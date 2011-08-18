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Amazon kitap basım işine giriyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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E-Kitap Okuyucu
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük çevrimiçi kitap perakendecisi olan Amazon, ürettiği Kindle dijital kitap okuyucusu ile de e-kitap alanında devrim yapmış, e-kitap satışlarının patlama yapmasında da başrolü oynamıştı. Amazon şimdi ise bugüne kadar hiç yatırım yapmadığı bir alana girmeye hazırlanıyor.

Amazon kitap basımı konusunda ilk adımı attı ve yazar Timothy Ferriss ile ilk anlaşmasını imzaladı. Amazon bu adımla basımevlerini aradan çıkarmak istiyor.

Timothy Ferriss bir kişisel gelişim gurusu. Amazon tarafından basılacak ilk eseri ise gelecek bahar aylarında The 4-Hour serisinden Chef olacak. Ferris’in bundan sonraki tüm eserleri basılı, sesli ve e-kitap formatında Amazon tarafından yayınlanacak.

Ferriss bu anlaşmanın kendisine ve diğer yazarlara pek çok kapı açacağına inanıyor. Amazon’un müşteriyle birebir ilgilenmesinin kendisini çok etkilediğini belirten Ferriss, yayıncılığı benimseyen bir teknoloji firmasının yayıncılık teknolojisini benimseyen bir firmadan daha üstün olduğunu vurguluyor.

Amazon Publishing adı altında başlayacak kitap basım departmanı şimdiden rakiplerinin gözünü korkutmuş durumda. Amazon’un bu tavrını eleştiren HarperCollins İngiltere CEO’su Victoria Barnsley kendilerini pazarın dışında bırakma girişimine karşı olduklarını ve bunun bir tekel oluşturacağını açıkladı. 

Amazon yıl başında New York Times editörü Larry Kishbaum’u da kitap basım departmanının başına getirmişti. Önüzümdeki aylarda yayınevler ile Amazon arasında büyük bir mücadele başlayacağı tahmin ediliyor.

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DH Misafiri 6 ay
Ben amazonda iki sene önce tamamen renkli ve resimli bir kitap yayınlamıştım.Sonradan benden vergi numarası istedileri onu yapamadığım için kitabımı şu anda satılamıyor diye yazdılar kitabımın ismi ( everything will be very fine ) ve hala amazonda gözüküyor ne yapabilirim .
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