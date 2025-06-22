Tecno Spark Go 2 global pazara çıkıyor

Tecno Spark Go 2 özellikleri ve fiyatı
- 6.67 inç HD+ LCD ekran
- 12nm Unisoc T615 yonga seti
- 4GB RAM
- 64GB depolama
- 13MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 5000mAh batarya, 15W hızlı şarj
- 90$
Tecno Spark Go 2 akıllı telefon modeli fiyat etiketine rağmen 120Hz tazeleme hızı, kızıl ötesi modül ve 1300 nit pik parlaklık seviyesi ile segmentinde öne çıkmayı başarıyor. Ne var ki daha olgun bir sürece sahip yonga seti enerji tüketiminde sorun çıkarabilir. Ayrıca işletim sistemi de Android 14 Go ve daha az yük gerektiren özel uygulamalar yüklenmesini gerekli kılıyor.