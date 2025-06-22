Tecno Spark Go 2 global pazara çıkıyor

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Tam Boyutta Gör Tecno markasının en uygun fiyat segmentinde yer alan akıllı telefon serisi Tecno Spark Go yeni üyesine kavuştu. Bir süre önce Bangladeş’te tanıtılan telefon global pazara açılmaya hazırlanıyor.

Tecno Spark Go 2 özellikleri ve fiyatı

6.67 inç HD+ LCD ekran

12nm Unisoc T615 yonga seti

4GB RAM

64GB depolama

13MP arka kamera

8MP ön kamera

5000mAh batarya, 15W hızlı şarj

90$

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Tecno Spark Go 2 akıllı telefon modeli fiyat etiketine rağmen 120Hz tazeleme hızı, kızıl ötesi modül ve 1300 nit pik parlaklık seviyesi ile segmentinde öne çıkmayı başarıyor. Ne var ki daha olgun bir sürece sahip yonga seti enerji tüketiminde sorun çıkarabilir. Ayrıca işletim sistemi de Android 14 Go ve daha az yük gerektiren özel uygulamalar yüklenmesini gerekli kılıyor.



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Tecno Spark Go 2 geliyor: İşte özellikleri ve fiyatı

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