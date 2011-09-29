Amazon'dan iki yeni e-kitap okuyucu : Kindle Touch ve Kindle Touch 3G

Haber Editörü
Çevrimiçi kitabevi pazarının devi Amazon dün akşam tanıtımını yaptığı 7 inçlik Kindle Fire tablet modelinin ardından hız kesmeden yeni e-kitap okuyucularının da tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni modeller Kindle Touch ve Kindle Touch 3G.
Touch serisi e-kitap okuyucular, rakipleri Nook ve Kobo gibi kızılötesi tabanlı dokunmatik panel sistemini kullanıyor. Fiziksel tuş bulunmayan seride klavye de bulunmuyor. Piyasadaki Kindle modellerinden daha ince ve daha hafif. Cihazlar gümüş renkli kasa ile sunulacak. Bataryasının ise daha uzun bir kullanım ömrü sunacağı belirtiliyor. Her iki modelde de WiFi standart.
E-okuyucuların kullanıcı arayüzünde de bazı değişiklikler yapıldı. Butonlar yerine artık tıklamalar kullanılacak. Cihazın ekranında firmanın şimdiye kadar ki en iyi E-ink teknolojisinin kullanıldığı açıklandı. Serinin donanımsal özellikleri hakkında bilgi verilmedi.
Kindle Touch modeli reklamsız 139$ - reklamlı 99$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkarken Touch 3G modeli ise 3G entegre olarak 149$ fiyat etiketine sahip olacak. Touch modelleri 21 Kasım'dan itibaren ABD pazarında satışa sunulacak.
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Ankarada Elden Teslim
sahibinden.com/...
Objektif yorumlamışsınız. "Dokunmatik ekran eksizliği" haricinde aynen katılıyorum. Bende Kindle kullanıyorum ve sonraki modelin dokunmatik olmasını bekliyordum. Şuan kullandığımdan daha ince-hafif ve uzun batarya ömrüne sahip olacaksa, imkanı olan herkese şiddetle öneririm.
Kitap okumak için mükemmel. ekranının verdiği görüntüye bayıldım. Bir daha kağıt kitabı arayacağımı hiç sanmıyorum mükemmel yapmışlar. kontrast mükemmel derecede.
wifi oldukça güçlü. Dokunmatiğin pek bi artısını göremedim itiraf edeyim. zaten hassas sayılmaz
Ekran büyüklüğü çoğu kişi için ideal ama biraz daha büyük olsaydı hayır demezdim.
cihazı reklamlı alabilirsiniz. sadece ekran koruyucusu olarak bir reklam çıkıyor ama öyle dandik sinirbozucu şeyler değil. atıyorum manzara resmi çıkıyor yanında xxx tatil falan yazıyor. reklamlar güzel yani.
cihaz biraz yavaş bir cihaz. işlemlerini çat diye yapmıyor ama kitap okurken bir sıkıntı yok.
idarelik olarak web browser mevcut. hani acil durumda facebook veya maillere bakarsınız google da birşeyler araştırırsınız yapar. ama tablet bilgisayar işini görmez.
choosen2007 yanıtlamış ama direk cevap yazayım. epub. formatını calibre programıyla .mobi ye çevirerek kitaplarınızı okuyabilirsiniz. yazılarda, paragraflarda hiç bir değişiklik olmuyor. Sırf format yüzünden saçma sapan ürünler almayın :) Her şeyin bir çözümü vardır ;)