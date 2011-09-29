Amazon'dan iki yeni e-kitap okuyucu : Kindle Touch ve Kindle Touch 3G

Çevrimiçi kitabevi pazarının devi Amazon dün akşam tanıtımını yaptığı 7 inçlik Kindle Fire tablet modelinin ardından hız kesmeden yeni e-kitap okuyucularının da tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni modeller Kindle Touch ve Kindle Touch 3G.





Touch serisi e-kitap okuyucular, rakipleri Nook ve Kobo gibi kızılötesi tabanlı dokunmatik panel sistemini kullanıyor. Fiziksel tuş bulunmayan seride klavye de bulunmuyor. Piyasadaki Kindle modellerinden daha ince ve daha hafif. Cihazlar gümüş renkli kasa ile sunulacak. Bataryasının ise daha uzun bir kullanım ömrü sunacağı belirtiliyor. Her iki modelde de WiFi standart.





E-okuyucuların kullanıcı arayüzünde de bazı değişiklikler yapıldı. Butonlar yerine artık tıklamalar kullanılacak. Cihazın ekranında firmanın şimdiye kadar ki en iyi E-ink teknolojisinin kullanıldığı açıklandı. Serinin donanımsal özellikleri hakkında bilgi verilmedi.





Kindle Touch modeli reklamsız 139$ - reklamlı 99$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkarken Touch 3G modeli ise 3G entegre olarak 149$ fiyat etiketine sahip olacak. Touch modelleri 21 Kasım'dan itibaren ABD pazarında satışa sunulacak.