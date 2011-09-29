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Amazon'dan iki yeni e-kitap okuyucu : Kindle Touch ve Kindle Touch 3G

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,9b
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E-Kitap Okuyucu
Ekrem71
Haber Editörü
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Çevrimiçi kitabevi pazarının devi Amazon dün akşam tanıtımını yaptığı 7 inçlik Kindle Fire tablet modelinin ardından hız kesmeden yeni e-kitap okuyucularının da tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni modeller Kindle Touch ve Kindle Touch 3G.

Touch serisi e-kitap okuyucular, rakipleri Nook ve Kobo gibi kızılötesi tabanlı dokunmatik panel sistemini kullanıyor. Fiziksel tuş bulunmayan seride klavye de bulunmuyor. Piyasadaki Kindle modellerinden daha ince ve daha hafif. Cihazlar gümüş renkli kasa ile sunulacak. Bataryasının ise daha uzun bir kullanım ömrü sunacağı belirtiliyor. Her iki modelde de WiFi standart.

E-okuyucuların kullanıcı arayüzünde de bazı değişiklikler yapıldı. Butonlar yerine artık tıklamalar kullanılacak. Cihazın ekranında firmanın şimdiye kadar ki en iyi E-ink teknolojisinin kullanıldığı açıklandı. Serinin donanımsal özellikleri hakkında bilgi verilmedi. 

Kindle Touch modeli reklamsız 139$ - reklamlı 99$ fiyat etiketiyle piyasaya çıkarken Touch 3G modeli ise 3G entegre olarak 149$ fiyat etiketine sahip olacak. Touch modelleri 21 Kasım'dan itibaren ABD pazarında satışa sunulacak. 

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serayhefe 7 yıl
Amerikadan yeni getirttim(kindle touch 99 dolar), klavyeli modelini arkadaştan alıp kullanmıştım. Ekran çok güzel gözü yormuor. Benimkinde reklam falan yok. Ayrıca txt olarak atıyorum kitapları, pdf olanları AFR ile txt yapıyorum ve sıfır hata ile dönüştürüyor. MP3 özelliği de var ama benim için gerekli bir şey değil. Bir tek saatini ayarlayamadım.
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KalemKolik 7 yıl
Bugün sanalpazardan 240tlye sıfır kindle touch aldım.Umarım Türkiye şartları için kazık yememişimdir.En önemlisi verdiğim paraya değer umarım.Birde Türkçe kitaplar biraz bulunursa 10 numara olur.
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DH Misafiri 7 yıl
ben kindle fire veya touch almayi dusunuyorum da amazon storeda turkce kitap var mi ya da biz pc den indirip kindle a mi aticaz?
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daimonankara 7 yıl
Satılık sıfır açılmamış kutusunda Kindle Touch
Ankarada Elden Teslim

sahibinden.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
3g çalışıyor mu Türkiye'de acaba?
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teutara 8 yıl
@chosen2007
Objektif yorumlamışsınız. "Dokunmatik ekran eksizliği" haricinde aynen katılıyorum. Bende Kindle kullanıyorum ve sonraki modelin dokunmatik olmasını bekliyordum. Şuan kullandığımdan daha ince-hafif ve uzun batarya ömrüne sahip olacaksa, imkanı olan herkese şiddetle öneririm.
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celalcaner2 7 yıl
bugun elime geçti arkadaşlar.

Kitap okumak için mükemmel. ekranının verdiği görüntüye bayıldım. Bir daha kağıt kitabı arayacağımı hiç sanmıyorum mükemmel yapmışlar. kontrast mükemmel derecede.



wifi oldukça güçlü. Dokunmatiğin pek bi artısını göremedim itiraf edeyim. zaten hassas sayılmaz

Ekran büyüklüğü çoğu kişi için ideal ama biraz daha büyük olsaydı hayır demezdim.

cihazı reklamlı alabilirsiniz. sadece ekran koruyucusu olarak bir reklam çıkıyor ama öyle dandik sinirbozucu şeyler değil. atıyorum manzara resmi çıkıyor yanında xxx tatil falan yazıyor. reklamlar güzel yani.

cihaz biraz yavaş bir cihaz. işlemlerini çat diye yapmıyor ama kitap okurken bir sıkıntı yok.

idarelik olarak web browser mevcut. hani acil durumda facebook veya maillere bakarsınız google da birşeyler araştırırsınız yapar. ama tablet bilgisayar işini görmez.
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chosen2007 8 yıl
reklamlı modellerde rahatsız eden birşey yok bana göre. ben kullanıyorum, stand by konumundayken ekranda bir reklam fotosu çıkıyor.. afiş gibi. bu cihazlarda ekranda zaten bir görüntü oluyor cihaz kapalıyken, reklamsızını alırsanız ünlü yazarların portreleri falan çıkıyor ekranda.. stand by a aldığınızda bir görüntü çıkıyor ve cihazı bir daha açıp kapatana kadar o görüntü sabit kalıyor ekranda. kitap okurken elbette ekranda reklam yok. e-ink ile kitap okumak gerçekten cok rahat, bu yaz deniz kenarında güneş altında (ipad in ekranını zar zor gördüğüm ortamlarda) çok kullandım. epub formatı da sorun değil, elinizdeki epub kitapları kindle a uygun formata çevirip cihaza atmak çok çok kolay.. ipad de kullanıyorum, dergi, gazete gibi fotoğraflı, görsellik içeren medyalar için ipad çok daha güzel elbette..ama kitap okumak için e-ink cihazlar çok daha rahat bence, gözü de yormuyor.. kindle wifi var bende çok memnunum.. bu yeni çıkanlar da güzel görünüyor.. şahsen benim tek amacım sadece kitap okumak olduğu için bu alette, dokunmatik ekran gibi bir özelliğin eksikliğini hiç hissetmedim bugüne kadar.
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OBA INC 8 yıl
Reklamlı denemek? Kitap okurken önümüze muz reklamı falan mı çıkıcak?
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wagenhaus 8 yıl
epub formatını desteklemiyor, yine yeni yeniden.
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tarick06 7 yıl wagenhaus
wagenhaus

epub formatını desteklemiyor, yine yeni yeniden.

choosen2007 yanıtlamış ama direk cevap yazayım. epub. formatını calibre programıyla .mobi ye çevirerek kitaplarınızı okuyabilirsiniz. yazılarda, paragraflarda hiç bir değişiklik olmuyor. Sırf format yüzünden saçma sapan ürünler almayın :) Her şeyin bir çözümü vardır ;)
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