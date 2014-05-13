Anadolu Yakası’nın Tek Yeşil Yıldızı Crowne Plaza İstanbul Asia’da!

İstanbul’un giriş kapısında konumlanan Crowne Plaza İstanbul Asia, “Çevreye Duyarlı Tesis” belgesini alarak, çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunuyor…





Günümüzde çevre hassasiyeti ve enerji verimliliğinin binalarda uygulanmaya başlandığı “yeşil” konsepti, Crown Plaza İstanbul Asia’ya Anadolu Yakası’nın tek yeşil yıldızlı otel unvanını getirdi. 2010 Mayıs ayında faaliyete açılan otel, yeşil bina çalışmalarına inşaat döneminde başladı. Çevre bilincinin geliştirilmesi, çevrenin korunması ve enerji tasarrufunu ön planda tutan otel, Kültür Bakanlığı tarafından Çevreye Duyarlı Tesis belgesini alarak yeşil yıldız sertifikasını almaya hak kazandı. İşletme içinde su ve enerji tasarrufunun üst seviyede tutulduğu otelde, çevreye zarar veren maddelerin tüketimi de minimuma çekildi.





Ayrıcalıklı hizmet…





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Uluslar arası otel zinciri Intercontinental Hotels Group’un İstanbul Anadolu yakasındaki ilk ve tek otel Crowne Plaza İstanbul Asia, toplam 336 odasıyla hizmet veriyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yanı başında bulunan otel, Viaport AVM ile entegre olarak ziyaretçilerine outlet alışveriş keyfini de doyasıya yaşatıyor. Sağlıklı yaşam merkezi Serenita ile yeşil ve sağlıklı binada, spor ve keyifli zaman geçirme imkânı da sunan Crowne Plaza İstanbul Asia, usta şeflerin ellerinden çıkan leziz yemekleri de misafirlerinin beğenisine sunuyor. Özel günlerin vazgeçilmez adreslerinden biri olan Crowne Plaza İstanbul Asia, rakiplerinden sıyrılarak müşteri memnuniyeti ve sunduğu hizmetlerle ön plana çıkıyor. Toplamda 9 bin 840 metrekarelik alanda düğün, davet ve ürün lansmanlarının yapıldığı otelde, 27 adet toplantı salonu da bulunuyor.