Analiz : Bu yıl tablet pazarı 64 milyar dolarlık değere ulaşacak





2010 yılında gerçek anlamda patlama yapan ve PC pazarı ile kıyaslanmaya başlayan tablet pazarı sürekli değer kazanmaya devam ediyor.





ABI Research tarafından yapılan analize göre bu yıl sonuna kadar 150 milyon tablet cihazı global olarak sevk edilmiş olacak. Bu büyüme ile tablet pazarının 64 milyar dolarlık değere ulaşacağı tahmin ediliyor. 2012 yılı ile karşılaştırıldığında pazar değeri bakımından yüzde 28'lik bir artış yaşanacak.





Tablet pazarında bu yıl Apple ürünleri yüzde 60 oranında bir paya sahip olacak. Android tabletler ise yüzde 37 ile ikinci sırayı alacak. Windows ve BlackBerry firmalarının yer aldığı diğer tabletler kategorisi ise yüzde 3 oranını paylaşacak.





Apple'ın bu yıl hakimiyetini devam ettireceği düşünülse de Android tabletlerin hızlı yükselişi ile gelecek yıl dengelerin biraz daha değişeceği tahmin ediliyor.





Tablet pazarında Android ve Apple arasındaki rekabetin en belirleyici faktörü küçük ve ucuz modeller olacak. Apple, iPad Mini ile talebi yüksek tutmayı başarırken, yılın ilk çeyreği ile birlikte tüketici talebinin küçük Apple tabletlerine kayacağı belirtiliyor.





Bununla birlikte Android tablet pazarında hızlı yenilik geliştiren rakipler olmadığı için Apple'ın pazar payını kaybetmeyeceği tahminleri de yapılıyor.





http://www.androidauthority.com/tide-turns-android-64-billion-tablet-market-190628/