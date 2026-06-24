Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Instagram for TV uygulaması Samsung televizyonlara da geldi

    Mobil ekranlardaki Reels tecrübesini büyük ekranlara taşıyacak olan Instagram for TV uygulaması ABD'de Amazon Fire ve Google TV platformlarının ardından Samsung Tizen platformuna da geldi.

    Instagram for TV Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl ABD çapında testlere başlayan Instagram for TV uygulaması önce Amazon Fire platformuna sonrasında ise Google TV platformuna gelmişti. Yaz ayları itibariyle de Samsung Tizen televizyonlarda yerin aldı.

    TV için Instagram

    Küçük ekranlardaki tecrübeyi büyük ekranlara taşıyarak etkileşimi arttırmayı amaçlayan Instagram for TV uygulaması, videoları veya gönderileri kaydırarak değil televizyon kumandası üzerinden kontrol etmenize olanak tanıyor. Ayrıca gönderileri beğeniyor, yorum yapıyor ve paylaşabiliyorsunuz.

    Instagram for TV uygulaması Reels videolar yatay ekranlara çok uymadığı için özenle seçilmiş videolar ve tasarım değişiklikleri kullanıyor. Bu nedenle spor özetleri, yemek videoları, seyahat videoları ve viral anlar gibi ilgi alanlarına ve konulara göre reels videolarını düzenleyen temalı kanallar biraz daha öne çıkıyor.

    5 kullanıcıya kadar hesap açabildiğini uygulamada ek olarak telefonunuzdaki Reels anlarını ya da Kaydedildi sekmesindeki videoları televizyona yansıtabilme ve yatay videolar için özel bir galeri özelliği de deneysel olarak kullanıma sunuldu. Ayrıca canlı yayınları televizyonlara getirme çalışmaları da devam ediyor. Instagram for TV uygulamasının yıl bitmeden bir veya birkaç ülkeye daha yayınlanması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    H
    hasandemirrr 6 gün önce

    çok güzel

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    carplay ekran yansıtma dokunmatik ekran kendi kendine basıyor ve çözümü mibro p6 opel geri çağırma doblo 1.2 kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T7
    Monster Tulpar T7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum