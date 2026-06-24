Instagram for TV uygulaması Samsung televizyonlara da geldi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl ABD çapında testlere başlayan Instagram for TV uygulaması önce Amazon Fire platformuna sonrasında ise Google TV platformuna gelmişti. Yaz ayları itibariyle de Samsung Tizen televizyonlarda yerin aldı.

TV için Instagram

Küçük ekranlardaki tecrübeyi büyük ekranlara taşıyarak etkileşimi arttırmayı amaçlayan Instagram for TV uygulaması, videoları veya gönderileri kaydırarak değil televizyon kumandası üzerinden kontrol etmenize olanak tanıyor. Ayrıca gönderileri beğeniyor, yorum yapıyor ve paylaşabiliyorsunuz.

Reelsler büyük ekranda: Instagram Google TV'ye geldi 3 ay önce eklendi

Instagram for TV uygulaması Reels videolar yatay ekranlara çok uymadığı için özenle seçilmiş videolar ve tasarım değişiklikleri kullanıyor. Bu nedenle spor özetleri, yemek videoları, seyahat videoları ve viral anlar gibi ilgi alanlarına ve konulara göre reels videolarını düzenleyen temalı kanallar biraz daha öne çıkıyor.

5 kullanıcıya kadar hesap açabildiğini uygulamada ek olarak telefonunuzdaki Reels anlarını ya da Kaydedildi sekmesindeki videoları televizyona yansıtabilme ve yatay videolar için özel bir galeri özelliği de deneysel olarak kullanıma sunuldu. Ayrıca canlı yayınları televizyonlara getirme çalışmaları da devam ediyor. Instagram for TV uygulamasının yıl bitmeden bir veya birkaç ülkeye daha yayınlanması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: