Redmi 17C 4GB RAM ile geliyor

Redmi 17C özellikleri ve fiyatı
- 6.88 inçlik 720x1640 IPS LCD ekran
- MediaTek Helio G81 Ultra yonga seti
- 4GB RAM
- 64GB/128GB depolama
- 13MP arka kamera
- 5MP ön kamera
- 5160mAh batarya, 18W hızlı şarj
- 117$-132$
Redmi 17C akıllı telefon modeli uygun fiyat için büyük fedakârlık yapacak tüketicileri hedefliyor. Bellek krizi nedeniyle 4GB RAM kullanan cihaz 600 nit parlaklık ve 120Hz tazeleme hızı ile kullanıcıyı teselli etmeye çalışıyor. Bunun haricinde dişe dokunur bir özellik mevcut değil. Helio G81 Ultra yonga seti ise 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği ile bizleri epey eskilere götürüyor. Ne yazık ki artan maliyetler ve krizler nedeniyle bu tür telefonları daha sık görmeye başlayacağız.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel