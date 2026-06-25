Redmi 17C 4GB RAM ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Giderek yükselen fiyatlar nedeniyle artık akıllı telefon pazarından çok da ümitli olmayanlar için Xiaomi yeni bir akıllı telefon hazırladı. Redmi 17C akıllı telefon modeli en temel özellikleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Redmi 17C özellikleri ve fiyatı

6.88 inçlik 720x1640 IPS LCD ekran

MediaTek Helio G81 Ultra yonga seti

4GB RAM

64GB/128GB depolama

13MP arka kamera

5MP ön kamera

5160mAh batarya, 18W hızlı şarj

117$-132$

Redmi Note 17 ve Note 17 Pro özellikleri sızdırıldı! 3 sa. önce eklendi

Redmi 17C akıllı telefon modeli uygun fiyat için büyük fedakârlık yapacak tüketicileri hedefliyor. Bellek krizi nedeniyle 4GB RAM kullanan cihaz 600 nit parlaklık ve 120Hz tazeleme hızı ile kullanıcıyı teselli etmeye çalışıyor. Bunun haricinde dişe dokunur bir özellik mevcut değil. Helio G81 Ultra yonga seti ise 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği ile bizleri epey eskilere götürüyor. Ne yazık ki artan maliyetler ve krizler nedeniyle bu tür telefonları daha sık görmeye başlayacağız.

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