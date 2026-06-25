Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Redmi 17C 4GB RAM ile geliyor

    Redmi 17C akıllı telefon modelinde 6.88 inçlik 720x1640 IPS LCD ekran, MediaTek Helio G81 Ultra yonga seti, 13MP arka kamera, 5160mAh batarya şeklinde özelliklerle geliyor

    Redmi 17C Tam Boyutta Gör
    Giderek yükselen fiyatlar nedeniyle artık akıllı telefon pazarından çok da ümitli olmayanlar için Xiaomi yeni bir akıllı telefon hazırladı. Redmi 17C akıllı telefon modeli en temel özellikleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

    Redmi 17C özellikleri ve fiyatı

    • 6.88 inçlik 720x1640 IPS LCD ekran
    • MediaTek Helio G81 Ultra yonga seti
    • 4GB RAM
    • 64GB/128GB depolama
    • 13MP arka kamera
    • 5MP ön kamera
    • 5160mAh batarya, 18W hızlı şarj
    • 117$-132$

    Redmi 17C akıllı telefon modeli uygun fiyat için büyük fedakârlık yapacak tüketicileri hedefliyor. Bellek krizi nedeniyle 4GB RAM kullanan cihaz 600 nit parlaklık ve 120Hz tazeleme hızı ile kullanıcıyı teselli etmeye çalışıyor. Bunun haricinde dişe dokunur bir özellik mevcut değil. Helio G81 Ultra yonga seti ise 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği ile bizleri epey eskilere götürüyor. Ne yazık ki artan maliyetler ve krizler nedeniyle bu tür telefonları daha sık görmeye başlayacağız.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    H
    hasandemirrr 1 hafta önce

    çok güzel

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    megane 1.3 tce joy comfort yorum banka hariç nereden para bulabilirim iphone elma logosu gelip gidiyor hyundai accent admire 1.6 yasal uyarı mesajı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3 83K2001RTR
    Lenovo Ideapad Slim 3 83K2001RTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum