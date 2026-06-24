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    Honor markası 14000mAh bataryalı bir akıllı telefon geliştiriyor

    Hafifliğini muhafaza eden ancak yüksek batarya kapasitesine sahip akıllı telefonların giderek popüler olması üreticilerin sınırları zorlamaya başlamasını sağladı. 

    Honor Tam Boyutta Gör
    Uzun yıllar büyük bataryalı telefonların daha çok ikinci sınıf olarak tanımlayabileceğimiz Energizer gibi markalardan geldiğini görmüştük. Yavaş yavaş birinci sınıf akıllı telefon üreticileri de 10000mAh üzerinde telefonlara yer vermeye başladı. Bunların başında Honor geliyor.

    Honor batarya rekorunu kıracak

    Özellikle silikon-karbon gibi yenilikçi batarya teknolojileri kompakt yapıda çok daha büyük bataryalara izin veriyor. Honor markası Win Turbo modelinde 10000mAh batarya, Honor X80 Pro Max modelinde ise 11000mAh batarya sunmuştu. Hatta katlanabilir telefon pazarında 7000mAh seviyesine kadar çıkarak adeta Samsung’a ders vermişti.

    Firmanın önümüzdeki aylarda yeni bir akıllı telefon daha hazırladığı gündeme geldi. Muhtemelen yine Win serisine ait olacak akıllı telefonun 14000mAh gibi segmentinde rekor bir kapasiteye ulaşacağı iddia ediliyor. Üstelik sadece 220 gram ağırlık ile bu kapasiteyi hissettirmeyecek bile.

    Honor markasının hamleleri haliyle birinci sınıf akıllı telefon segmentini de şekillendiriyor. Redmi kısa süre sonra 10000mAh bataryalı bir akıllı telefon piyasaya sürecek. Huawei de yine benzer bir seri başlatmayı planlıyor.

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    H
    hasandemirrr 6 gün önce

    çok güzel

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