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Analiz : Giyilebilir cihaz sahipleri 6 ay içerisinde hevesini kaybediyor

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Giyilebilir cihaz sahipleri 6 ay içerisinde hevesini kaybediyor

Son dönemde pek çok teknoloji devinin de katkısı sayesinde hızlı bir yükselişe giren ve bir devrim olarak kabul edilen giyilebilir cihazlar, analizlerde tam tersi bir ivmede olduğunu gösteriyor. 

Endeavour Partners tarafından ABD'de yapılan bir analize göre giyilebilir cihaz sahipleri cihazlarını satın aldıktan sonra 6 ay içerisinde kullanmaktan vazgeçiyor. Ayrıca her 10 yetişkinden birinde fitness takip cihazı yer alıyor ve bunların yarısı cihazlarını kullanmıyor.

Özellikle Galaxy Gear akıllı saatinin iade oranlarının yüksek olması ve ikinci el satış sitelerinde yoğun Galaxy Gear ilanlarının yer alması bunu doğrular nitelikte. 

Analizde kullanıcıların neden bu kadar çabuk cihazlardan vazgeçtikleri belirlenememiş. Ancak muhtemel nedenler arasında tüketicilerin bir heves sonucu giyilebilir cihaz satın alması, cihazların genelde sporu alışkanlık haline getirmiş kullanıcılara hitap ediyor olması ve tüketicilerin cihaz satın alırken hangi fonksiyonlara sahip olduğunu tam olarak araştırmaması yer alıyor. 

Bu davranış şeklinin giyilebilir cihaz pazarına nasıl bir etki yapacağı bilinmiyor. Ancak Android Wear gibi örnekler sayesinde kullanıcının tüm ihtiyacını karşılayacak giyilebilir cihazların piyasaya çıkabileceği ifade ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/One-third-of-wearable-buyers-abandon-their-device-within-six-months_id54699 Yorum Yaz
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Peregrino 5 yıl en beğenilen
Saati habire kim şarj edecek allah aşkına. Hele ki İnsanlar iletişimin temel gereci olan telefonunu bile şarj etmeye üşenirken..
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YazıYorum 5 yıl
Bu tip seyler internetten temin ediliyor. Ben sadece bu tip cihazlarin degil, internetten alinan pek cok seyin israfa yol actigini ve gereksiz oldugunu dusunuyorum. Cunku "bir tikla" almak cok kolay geliyor.
Bu tip seyler internetten temin ediliyor. Ben sadece bu tip cihazlarin degil, internetten alinan pek cok seyin israfa yol actigini ve gereksiz oldugunu dusunuy...
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Fenomenon 5 yıl
ya ne olacağıdı.
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E_Aydin35 5 yıl
İşte bundan bahsediyordum. Giyilebilir cihazların en büyük handikabı işte bu; hevesini aldıktan sonra o cihazın tadı kaçıyor.. Bu kanı her 10 insandan 8'inde vardır çeşitli konularda..
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Fanfinifon 5 yıl
Gear tarzı edevatlar sınavlarda büyük kolaylık sağlayabilir gerçekten

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St Batuhan 5 yıl
Galaxy Gear buna örnek gösterilmesin bir zahmet zira alet zaten hayal kırıklığıydı! O yüzden normaldir 2. el satışının fazla olması ya da iade edilmesi. Ayrıca o kadar kampanya niyetine elaleme verdiler note 3 ile, eh kullanmayacak adam da değerlendirmeye çalışıyor.
Diğer yönden spor biraz lükse kaçıyor benim çevremde gördüğüm kadarıyla, insanların çıkıp yürüyüş yapması, bisiklete binmesi vb olaylara kalkması bile zayıflamışken böyle aletleri değerlendirmek çok daha düşük ihtimal oluyor.
Saat şarj konusuna bakarsak, ben 5-6 aydır sw2'yi kullanıyorum, resmi satışından önce İngiltere'den elde etmek gibi bir fırsatım olmuştu. Açıkçası o gün bugündür her daim koluma takıyorum ve 3-4 günde bir şarj da ediyorum. Açıkçası aktif de kullanmaktayım, bt kulaklığım da var, arama gelince saatten tıklayıp rahatça konuşuyorum, mesaj okuyorum, hatta sınavlarda bile değerlendirmeye çalıştığım oluyor :) Yanında Runtastic uygulamasının pro'su da geldi, ilk zamanlar hava durumu sayesinde bol bol yürüyüşe çıkıyordum ama şu sıralar bisiklete bindiğimde aktif olarak kullanıyorum. Edirne'de havalar yeni yeni ısınmaya başladı, sanırım daha da aktif şekilde kullanmaya devam edeceğim.
5-6 ay geçmiş olmasına rağmen hala ilgim ilk günkü kadar. Saatine bağlı bu iş. Öyle egzotiklik olsun diye kamera koyarsan 1-2 hevestir, bir noktadan sonra yetersiz yapı nedeniyle havada kalabilir ve şarj etme sistemi bile maalesef bir dert Gear'da.

Bu kadar rahat konuşma sebebim ise Samsung yöneticileri bile Gear'ı başarısız olarak ithaf etmişlerdi :)
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pntgrmyk 5 yıl
Biz bunun adına tüketim çılgınlığı diyoruz.
Gereğinden fazla tüketim insanların alım güçlerinin yüksek olup birbirine hava atma onları birer yükselme aracı olarak görme ihtiyacı olsun olmasın pazardaki ürünlerin cebindeki para kadar tadabilmesi daha da önemlisi kişide bilinçsiz teknoloji ve bilinçsiz harcamaya teşvik etmesi ...
Peki neden:
İnsan ihtiyaçları sınırsızdır. İnsanlar habire isterler gerekli gereksiz isterler.
Ellerinde ki ile yetinmeyi bilmezler işlerine yaramayan şeyleri alırlar 6 ay 1 sene kullanırlar yada alırlar hep bir köşede bekler soran olursa bende de var diyebilmek içindir hep.
Ya da bunlar birer ekonomik bolluğun göstergesi olarak gösterilir. Hep bir şatafatına aldanır insanlar.
Uyarırsın bir şeyler anlatmaya çalışırsın kullanmıyorsun nasılsa ne gerek var dersin cevap olarak , hep param var param var derler. Aslında merak ettiğim şey tam da budur. Elektronik cihazlar da tıpkı diğer birçok şey gibi dünyanın kıt kaynaklarıyla yapılır yani madenler ile işte bende bunu merak ediyorum bir gün madenlerimiz tükenince dünya bu çılgınlığa dur demeyince acaba ellerinde ki kağıt parçaları ( onlara göre dolar , euro , TL) bir işe yarayacak mıdır?
İşte bu sorunun cevaıbını verirsek bizler bilinçli tüketici , üreticiler de bilinçli üretici olacaktır. Unutmayalım ki üreticiler insanların ihtiyaçlarını karşılamak için bir pazar ortaya koyarlar. ( Fazla geçmiş değil bir hatırlayalım notebook , netbook , tablet dönemini )
Akıllanmak lazım , dünya bizi değil biz onu yiyoruz.
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Public_Enemy 5 yıl
pratik, günlük hayatta işe yarayacak şeyler değil de ondan. Heves olsun diye alınıp sonra da bir kenara atılıyor.
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caglet 5 yıl
Saat eğer telefonun boşa sarj yiyen uygulamalarını üstlenip , telefonumu hafifletirse(performans olarak) , alırım.

Mesela artık telefondan sadece internete girip , sms alıp , görüşme yapmak istiyorum vede oyun oynamak istiyorum.
Ama İnstagram , Twitter , Facebook , Vine ,Harita , Navigasyon , Translate ..... Bunları telefondan kaldırmak istiyorum.
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thinkwithbrain 5 yıl
6 ay çok bile bence. İster giyilebilir cihazlar olsun isterse çocukluktan beri hayalini kurduğun araba olsun. Max 1 ay sonra hevesin kaçar artık sadece kullanırsın. (tabi bu bence-si)
1 Yanıt Yanıtla +1
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gkn_ymz 5 yıl thinkwithbrain
BrtLVcL

6 ay çok bile bence. İster giyilebilir cihazlar olsun isterse çocukluktan beri hayalini kurduğun araba olsun. Max 1 ay sonra hevesin kaçar artık sadece kullanırsın. (tabi bu bence-si)

1 ay bile fazla 1-2 Hafta hevesli oluyorsun can atıyorsun sonra monotonlaşıyor
6 ay ilk günkü heyecanı verecek bir cihaz varsa iyiymiş
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kymelria 5 yıl
sıra apple da bakalım iWatch neler yapacak, o da diğerleri gibi harcama dürtüsüyle alınan bir elektronik çöp mü olacak yoksa, o saat için kurduğu ekip cidden de işe yarar birşeyler mi ortaya çıkaracak. bekleyip göreceğiz.
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YazıYorum 5 yıl
Bu tip seyler internetten temin ediliyor. Ben sadece bu tip cihazlarin degil, internetten alinan pek cok seyin israfa yol actigini ve gereksiz oldugunu dusunuyorum. Cunku "bir tikla" almak cok kolay geliyor.
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Peregrino 5 yıl en beğenilen
Saati habire kim şarj edecek allah aşkına. Hele ki İnsanlar iletişimin temel gereci olan telefonunu bile şarj etmeye üşenirken..
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