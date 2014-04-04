Analiz : Giyilebilir cihaz sahipleri 6 ay içerisinde hevesini kaybediyor





Son dönemde pek çok teknoloji devinin de katkısı sayesinde hızlı bir yükselişe giren ve bir devrim olarak kabul edilen giyilebilir cihazlar, analizlerde tam tersi bir ivmede olduğunu gösteriyor.





Endeavour Partners tarafından ABD'de yapılan bir analize göre giyilebilir cihaz sahipleri cihazlarını satın aldıktan sonra 6 ay içerisinde kullanmaktan vazgeçiyor. Ayrıca her 10 yetişkinden birinde fitness takip cihazı yer alıyor ve bunların yarısı cihazlarını kullanmıyor.





Özellikle Galaxy Gear akıllı saatinin iade oranlarının yüksek olması ve ikinci el satış sitelerinde yoğun Galaxy Gear ilanlarının yer alması bunu doğrular nitelikte.





Analizde kullanıcıların neden bu kadar çabuk cihazlardan vazgeçtikleri belirlenememiş. Ancak muhtemel nedenler arasında tüketicilerin bir heves sonucu giyilebilir cihaz satın alması, cihazların genelde sporu alışkanlık haline getirmiş kullanıcılara hitap ediyor olması ve tüketicilerin cihaz satın alırken hangi fonksiyonlara sahip olduğunu tam olarak araştırmaması yer alıyor.





Bu davranış şeklinin giyilebilir cihaz pazarına nasıl bir etki yapacağı bilinmiyor. Ancak Android Wear gibi örnekler sayesinde kullanıcının tüm ihtiyacını karşılayacak giyilebilir cihazların piyasaya çıkabileceği ifade ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/One-third-of-wearable-buyers-abandon-their-device-within-six-months_id54699