Andock projesi Android cihazlar için soğutma sistemi ile birlikte geliyor





Dünya çapında bağış toplama platformları ortaya çıkmaya başladığından bu yana sayısız ilginç proje teknoloji dünyasına kazandırılmaya başlandı. Alman Startnext bağış platformunda destekçilerin beğenisine sunulan Andock projesi de bunlardan birisi.





Andock temel olarak bir dock ünitesi. Ancak dikey olarak değil yatay olarak telefon yerleştiriliyor ve kullanıcıya daha geniş bir hareket alanı sağlanıyor. Telefona farklı çevre birimleri bağlayarak oyun veya döküman düzenleme gibi işlemler de yapılabiliyor.





Alman bir endüstri mühendisi tarafından geliştirilen projede telefonun ısınmasına karşı bir fana da yer veriliyor. Aksesuarın en dikkat çekici özelliği de bu. Ayrıca HDMI çıkışı, NFC özelliği, 7.1 kanal ses desteği özellikleri de bulunuyor.





Andock projesi tamamlanırsa çok uygun bir fiyat sözü de veriliyor. Proje şu anda 2300 Avro bağış topladı ve 38 günde 7000 Avroya tamamlanması gerekiyor.

http://www.intomobile.com/2013/04/19/german-crowdfunded-andock-coolest-android-dock-youve-never-heard/?mstac=0