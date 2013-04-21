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Andock projesi Android cihazlar için soğutma sistemi ile birlikte geliyor

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Andock projesi Android cihazlar için soğutma sistemi ile birlikte geliyor

Dünya çapında bağış toplama platformları ortaya çıkmaya başladığından bu yana sayısız ilginç proje teknoloji dünyasına kazandırılmaya başlandı. Alman Startnext bağış platformunda destekçilerin beğenisine sunulan Andock projesi de bunlardan birisi.

Andock temel olarak bir dock ünitesi. Ancak dikey olarak değil yatay olarak telefon yerleştiriliyor ve kullanıcıya daha geniş bir hareket alanı sağlanıyor. Telefona farklı çevre birimleri bağlayarak oyun veya döküman düzenleme gibi işlemler de yapılabiliyor.

Alman bir endüstri mühendisi tarafından geliştirilen projede telefonun ısınmasına karşı bir fana da yer veriliyor. Aksesuarın en dikkat çekici özelliği de bu. Ayrıca HDMI çıkışı, NFC özelliği, 7.1 kanal ses desteği özellikleri de bulunuyor.

Andock projesi tamamlanırsa çok uygun bir fiyat sözü de veriliyor. Proje şu anda 2300 Avro bağış topladı ve 38 günde 7000 Avroya tamamlanması gerekiyor.

http://www.intomobile.com/2013/04/19/german-crowdfunded-andock-coolest-android-dock-youve-never-heard/?mstac=0 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Zaten Android Cihazda Soqutmalı İşlemciyi BUlan Kişi Laptop Ve Tableti Tedahülden Kaldırır Diye Düşünüyorum Açıkçası Harika Olur =)
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JohnMullins 4 yıl
resim olmamış admin, nexus 4de otg desteği yok
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arda_xl 6 yıl
Başlık-Görseldeki cihaz uyumu
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meego 6 yıl
açıkçası böyle nadirde olsa güzel akla yatan projelerin çıkması gayet iyi.
HDMI ara birimi ve sogutucunun olması TV oyun oynamayı daha keyifli kılacağını düşünüyorum.
Artık telefonlara özel güzel kaliteli oyunlar çıkıyor ral reacing ve dead triger bunun güzel örnekleri bu oyunları TVde oynamak daha zevkli hale gelecek tbi ısınmadan ...
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tekin-71 6 yıl
Bu akıllı telefonlarda ısınan işlemciyi telefonun içinde soğutan bi teknolojiyi kim bulursa köşeyi döner valla :D
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Sherlock69 6 yıl
Bu noktaya geldik yani !!
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