Android 2.3, Samsung Galaxy S'e port edildi

Google'ın resmi lansmanını kısa bir süre önce yaptığı Gingerbread kod adlı Android 2.3 işletim sistemi için kaynak kodlarını yayınlamasıyla birlikte geliştiricilerin çalışmaları hız kazandı. İlk olarak Nexus S ile tanıtılan Android 2.3 için tahmin edildiği gibi oldu ve Galaxy S modeli için port çalışmaları hızlı başladı. Bilindiği üzere Google'ın kendi markasını taşıyan Nexus S isimli telefon Samsung tarafından üretilirken, pek çok açıdan Güney Koreli firmanın diğer telefonu Galaxy S'ten izler taşıyor.
XDA Developers'tan Supercurio rumuzlu kullanıcı, Android 2.3'li Galaxy S'in videolarını yayınladı. Görüntülerden de anlaşılabileceği üzere resmi bir güncelleme olmasa da oldukça akıcı çalışan Android 2.3'lü Galaxy S'te GPS ve WiFi çalışmazken bu sorunların zamanla aşılması bekleniyor
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Elbetteki faydalanacak. Ama ne zaman faydalanacak? İşte bütün mesele bu. Samsung bu konuda oldukça sabıkalı. Sanırım 2011 yılının şubat ya da mart aylarında resmi 2.3 desteği ancak gelir.
Eğer anında sürüm yükseltmek isteyorsanız kendine has arayüz kullanmayan firmalardan telefon almalısınız. Yani Google'dan. Nexus S olabilir mesela.
HTC bile en az 2 ay bekletmek zorunda sizi.
Galaxy s gingerbread ten sonra olduğu yerde kalacaktır, zaten onuda tam çalıştıramaz, samsung un sıradaki telefonu çift çekirdekli tegra serisi olacağından galaxy s 1 sene içinde tozlu raflarda yerini alacaktır, nexus s te hacamat olur ama onun avantajı geliştirici telefonu olmak, bu yüzden daha 2 sene idare eder.
Port etmek, çalışır hale getirmek gibi denebilir. Ayrıca haklısınız Desire'da GingerNinja isimli bir rom var Gingerbread'den port edilmiş olarak.