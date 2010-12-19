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Android 2.3, Samsung Galaxy S'e port edildi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
28,2b
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Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google'ın resmi lansmanını kısa bir süre önce yaptığı Gingerbread kod adlı Android 2.3 işletim sistemi için kaynak kodlarını yayınlamasıyla birlikte geliştiricilerin çalışmaları hız kazandı. İlk olarak Nexus S ile tanıtılan Android 2.3 için tahmin edildiği gibi oldu ve Galaxy S modeli için port çalışmaları hızlı başladı. Bilindiği üzere Google'ın kendi markasını taşıyan Nexus S isimli telefon Samsung tarafından üretilirken, pek çok açıdan Güney Koreli firmanın diğer telefonu Galaxy S'ten izler taşıyor.

XDA Developers'tan Supercurio rumuzlu kullanıcı, Android 2.3'li Galaxy S'in videolarını yayınladı. Görüntülerden de anlaşılabileceği üzere resmi bir güncelleme olmasa da oldukça akıcı çalışan Android 2.3'lü Galaxy S'te GPS ve WiFi çalışmazken bu sorunların zamanla aşılması bekleniyor




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Erasmus78 8 yıl
@ExpertDG
Elbetteki faydalanacak. Ama ne zaman faydalanacak? İşte bütün mesele bu. Samsung bu konuda oldukça sabıkalı. Sanırım 2011 yılının şubat ya da mart aylarında resmi 2.3 desteği ancak gelir.
Eğer anında sürüm yükseltmek isteyorsanız kendine has arayüz kullanmayan firmalardan telefon almalısınız. Yani Google'dan. Nexus S olabilir mesela.
HTC bile en az 2 ay bekletmek zorunda sizi.
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alimelle 8 yıl
İşte olay bu, android olayında sorunsuz uptade sadece nexus serisinde oluyor, diğerlerinde olmuyor sebebide kullandıkları farklı arayüzler, hepsi aynı saf androidi kullansa bu seferde farksız olacaklar, bu yüzden durum böyle, şimdi nexus s alayım diyordum ondanda vazgeçtim, Lg Optimus 2x gelmek üzre, samsung bundan sonra tegra platformunda üretim yapacakmış, bu durumda çift çekirdekli model almak en iyisi olacak gigi, ee bu işin sonu yok, ya bunu alıcaz yada kağnı gibi gelişen İphone 4 gibi aletlerden alıcaz, hiç değilse 1 sene rahat ederiz.
Galaxy s gingerbread ten sonra olduğu yerde kalacaktır, zaten onuda tam çalıştıramaz, samsung un sıradaki telefonu çift çekirdekli tegra serisi olacağından galaxy s 1 sene içinde tozlu raflarda yerini alacaktır, nexus s te hacamat olur ama onun avantajı geliştirici telefonu olmak, bu yüzden daha 2 sene idare eder.
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Miller57 8 yıl
Nexus S, Samsung Galaxy S modelinin ne kadar başarılı bir model olduğunun en büyük ispatıdır. Öyle ki koskoca Google'ın telefonu neredeyse Galaxy S'in kopyası. Tamam her iki telefonunda donanım kısmını zaten Samsung üretiyor ama Galaxy S dünya çapında büyük bir başarıya imza atmamış olsaydı Nexus S, Galaxy S'ten bu kadar fazla iz taşırmıydı? Tabi ki taşımazdı...
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pubicon 8 yıl
Nexus one icinde mevcut bayadır.
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Rainbow6 8 yıl
yaw sirf bu olay yuzunden android bi turlu yukselemedi iphonede direk guncellemeleri alirken malesef androidde boyle bisi yok illa port falan edicen boyle cakma seyleride bi cok insan sevmiyo tabi insan bi ton para verdigin makinaya 2 gun sona ayni fiyata daha iyi bi yazilimla piyasaya cikinca uzuluyo ... nexus s ilk ciktiginda bi cok kisi yaw bunda blutooth 2.0 var falan diye elestiri aldi bence sirf 2.3 icin bile bu makina tercih edilmeli
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alimelle 8 yıl
Android direk güncelleme alamazda ne demek? İphone dan bile daha kolay alır, iphone kabloyla bağlanmak zorunda, android cebinizde güncellenir, burdaki olay güncellemeyi aldığınız markanın mesela samsung un kendi telefonlarına uyarlıyıp yayınlamış olması durumudur, samsung bunu acaip geciktirirr, bu sebeble google talefonları daha iyi, mesela nexus 1 ve nexus s bunlar saf androiddir ve güncelle derseniz şak diye güncellenir, 1. sırada nexus serisi ve sonrasında en çabuk güncelleme gelen alet HTC dir, nexus avantajlı çünki çıkan yazılım direk nexus a göre yapılmış olur, mesele 2.3 android gingrebread var yarın 2.3.1 zinzerbreak çıktı diyelim, bu yazılımı direk ve anında alacak model nedir? Tabiki nexus s, menüden güncelle dersiniz olur, iphone halt etmiş yani.
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daywalker41 8 yıl
galaxy s de NFC modülü yok diye biliyorum. 2,3 versiyonu galaxy s e uygulansa bile bu durumda galaxy s kullanıcıları, gingerbread in tüm nimetlerinden(çevredeki android tabanlı cihazlarla iletişim kurma olanağından) faydalanabilecek mi acaba?
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symbiat 8 yıl
2.3 custom rom olarak htc desire çıkalı ("port etmek" bu terim ne kadar doğru bilmiyorum bu meret zaten bu telefonlar için üretildiyse neden port ediliyor ki, zaten galaxy android çalıştıran bir alet) nerdeyse 2 hafta oluyor. nedense hiç bir yerde haberini görmedik neden ? çünkü hala çalışmayan donanımlar var kamera wifi vb gibi. burdada değişen hiçbir şey yok.
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Bl00dyHell 8 yıl

symbiat

2.3 custom rom olarak htc desire çıkalı ("port etmek" bu terim ne kadar doğru bilmiyorum bu meret zaten bu telefonlar için üretildiyse neden port ediliyor ki, zaten galaxy android çalıştıran bir alet) nerdeyse 2 hafta oluyor. nedense hiç bir yerde haberini görmedik neden ? çünkü hala çalışmayan donanımlar var kamera wifi vb gibi. burdada değişen hiçbir şey yok.


Port etmek, çalışır hale getirmek gibi denebilir. Ayrıca haklısınız Desire'da GingerNinja isimli bir rom var Gingerbread'den port edilmiş olarak.
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