Android 2.3, Samsung Galaxy S'e port edildi

Google'ın resmi lansmanını kısa bir süre önce yaptığı Gingerbread kod adlı Android 2.3 işletim sistemi için kaynak kodlarını yayınlamasıyla birlikte geliştiricilerin çalışmaları hız kazandı. İlk olarak Nexus S ile tanıtılan Android 2.3 için tahmin edildiği gibi oldu ve Galaxy S modeli için port çalışmaları hızlı başladı. Bilindiği üzere Google'ın kendi markasını taşıyan Nexus S isimli telefon Samsung tarafından üretilirken, pek çok açıdan Güney Koreli firmanın diğer telefonu Galaxy S'ten izler taşıyor.

XDA Developers'tan Supercurio rumuzlu kullanıcı, Android 2.3'li Galaxy S'in videolarını yayınladı. Görüntülerden de anlaşılabileceği üzere resmi bir güncelleme olmasa da oldukça akıcı çalışan Android 2.3'lü Galaxy S'te GPS ve WiFi çalışmazken bu sorunların zamanla aşılması bekleniyor