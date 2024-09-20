Youtube'dan yeni reklam hamlesi: Videoları duraklattığınızda reklam göreceksiniz

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Youtube, gelirlerini artırmak amacıyla yeni bir reklam formatını devreye soktu. İlk olarak kullanıcıları, "uzun atlanamayan" reklamlara maruz bırakan platform şimdi de videolar duraklatıldığında reklam göstermeye başladı. Bu reklamlar daha önce test aşamasında sadece sınırlı bir kullanıcı kitlesine sunuluyordu.

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Yeni reklam türü şu anda herkese gösterilmese de giderek daha geniş bir kitleye yayılıyor. Google bu formatın yüksek kâr getirdiğini 2023'ün ilk yarısında keşfetmişti. YouTube yetkilileri, bu yeni reklam modelinin hem reklamverenler hem de izleyiciler tarafından güçlü tepkiler aldığını söylüyor.

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Kullanıcılar artan reklamlardan rahatsız

Reklamverenler açısından durum son derece olumlu olsa da birçok kullanıcı bu yeni reklam formatını rahatsız edici buluyor. Reklamların giderek müdahaleci ve aşırı hale gelmesi kullanıcıların bu konudaki hoşnutsuzluğunu artırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bu yüzden reklamları engelleyen tarayıcı eklentileri yaygın olarak kullanılmakta.

Elbette ki kullanıcılar aylık 58 TL karşılığında YouTube Premium aboneliği satın alarak reklamlardan tamamen kurtulabilirler. Ancak gerçek şu ki YouTube’un kullanıcı memnuniyeti ile reklam gelirleri arasında bir denge bulması gerekiyor.

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Youtube'da artık videoları duraklattığınızda reklam göreceksiniz