OpenAI’ın Sora yapay zekası ilk resmi müzik videosunu yayınladı: Duygusal ve etkileyici

OpenAI’ın devrimsel metinden videoya yapay zekası Sora, henüz halka açık bir şekilde yayınlanmamış olsa da bazı sanatçılar ve içerik üreticileri tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Sora ile yapılan bazı klip ve videolar görmüş olsak da Chillwave müzik sanatçısı Washed Out geçtiğimiz günlerde, tamamen Sora ile oluşturulan ilk resmi müzik videosu The Hardest Part’ı yayınladı.

2000'li yılların sonlarında ortaya çıkan müzik türü Chillwave tarzındaki 4 dakikalık videoda, isimleri açıklanmayan kızıl saçlı bir kadın ile koyu saçlı bir erkeğin ilişkilerini anlatan bir dizi sekans yer alıyor. İkilinin yolculuğu ergenlik dönemlerinden başlayarak aile kuran yetişkinliğe kadar uzanıyor. Videoyu ortaya koyan kişi ise yönetmen Paul Trillo.

Rüya gibi bir yolculuk

Tam Boyutta Gör Belirtilenlere göre Washed Out (gerçek adı Ernest Greene) ve Trillo, The Hardest Part için başlangıçta gerçek mekanlar, insanlar vb. öğeleri kullanarak geleneksel bir video çekmeyi planlıyordu. Ancak zaman ve bütçe kısıtlamaları bunlara engel oldu. Ayrıca görüntülerin Trillo'nun 10 yıldır üzerinde çalıştığı bir fikri hayata geçirdiği söyleniyor. Bu fikirler ise Sora’nın sanal kamerasıyla gerçeğe dönüştürüldü.

Tam Boyutta Gör İkili, video sekansları oluşturmak için ayrıntılı metin istemleri kullanarak, hayali çiftin birkaç on yıl ve mekandaki hayatını tasvir eden sahneler oluşturdu. Trillo, nihai ürünü bir araya getirmek için Sora'nın ürettiği 700'den fazla klibi inceledi. Seçilen 55 Sora klibinde ise Adobe Premiere Pro ile çok küçük rötuşlar yapıldı.

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Ortaya çıkan sonuç, birlikte bir hayat kuran iki insanın hayatlarına doğru yapılan yüksek hızlı, rüya gibi bir yolculuk. Bununla birlikte, video kusursuz olmaktan uzak ve yapay zeka tarafından üretilen birçok video gibi bir dizi bozukluk içeriyor. Bunlar genellikle fizik ve uzuvlarda ortaya çıkıyor. Öte yandan videoyu izlerken ilginç bir düşünce akıllara geliyor. Evet, tüm video yapay zeka ile üretilmiş ve her şey ilginç görünüyor. Bu ilginçlik ise tıpkı biz insanların gördüğü rüyalara benziyor... Garip nesneler, fizik kurallarının altüst olması, zamansal yanılsamalar gibi her şey video üreten yapay zekalar tarafından dışa püskürtülüyor. Bu videonun da tıpkı rüyalarımız gibi gerçek olmadığının oldukça farkındayız ancak bu, bizi etkilemelerinin önüne geçemiyor.

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OpenAI’ın Sora yapay zekası ilk resmi müzik videosunu yayınladı