OpenAI’ın Sora yapay zekası ilk resmi müzik videosunu yayınladı: Duygusal ve etkileyici

OpenAI’ın devrimsel metinden videoya yapay zekası Sora, henüz halka açık bir şekilde yayınlanmamış olsa da bazı sanatçılar ve içerik üreticileri tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor. Geçtiğimiz haftalarda Sora ile yapılan bazı klip ve videolar görmüş olsak da Chillwave müzik sanatçısı Washed Out geçtiğimiz günlerde, tamamen Sora ile oluşturulan ilk resmi müzik videosu The Hardest Part’ı yayınladı.
2000'li yılların sonlarında ortaya çıkan müzik türü Chillwave tarzındaki 4 dakikalık videoda, isimleri açıklanmayan kızıl saçlı bir kadın ile koyu saçlı bir erkeğin ilişkilerini anlatan bir dizi sekans yer alıyor. İkilinin yolculuğu ergenlik dönemlerinden başlayarak aile kuran yetişkinliğe kadar uzanıyor. Videoyu ortaya koyan kişi ise yönetmen Paul Trillo.
Rüya gibi bir yolculuk
Ortaya çıkan sonuç, birlikte bir hayat kuran iki insanın hayatlarına doğru yapılan yüksek hızlı, rüya gibi bir yolculuk. Bununla birlikte, video kusursuz olmaktan uzak ve yapay zeka tarafından üretilen birçok video gibi bir dizi bozukluk içeriyor. Bunlar genellikle fizik ve uzuvlarda ortaya çıkıyor. Öte yandan videoyu izlerken ilginç bir düşünce akıllara geliyor. Evet, tüm video yapay zeka ile üretilmiş ve her şey ilginç görünüyor. Bu ilginçlik ise tıpkı biz insanların gördüğü rüyalara benziyor... Garip nesneler, fizik kurallarının altüst olması, zamansal yanılsamalar gibi her şey video üreten yapay zekalar tarafından dışa püskürtülüyor. Bu videonun da tıpkı rüyalarımız gibi gerçek olmadığının oldukça farkındayız ancak bu, bizi etkilemelerinin önüne geçemiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.