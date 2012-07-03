Android 4.0, yüzde 10 kullanım oranını geçti

Haber Editörü
Android dünyası yeni sürüm Jelly Bean güncellemelerinin başlayacağı dönemi merakla beklerken, bir önceki sürüm Android 4.0 da küçük de olsa yükselişini bir miktar artırdı.
Temmuz başı itibariyle son 14 günlük Play mağazası erişimlerine göre hazırlanan tabloda, Android 4.0 sürümünün yüzde 10.1 kullanım oranına ulaştığı görülüyor. Kabaca bir hesapla piyasada 40 milyon ICS cihazının olduğu varsayımını yapabiliriz.
Tabloda aslan payı yüzde 64 ile Gingerbread sürümlerinin. Halen daha piyasaya bol miktarda Gingerbread yüklü cihazın sürülüyor olması ve ICS güncellemelerinin de uzun sürmesi, sürümün hakimiyetini uzattı.
Android 3.0 sürümü yüzde 2.4 oranında iken Froyo da yüzde 17'lere gerilemiş.
Yılın ikinci yarısında yükselişe geçmesi beklenen ICS sürümünün, Jelly Bean nedeniyle bunu başarması biraz zor görünüyor. Google'ın I/O 2012 konferansında cihazların en geç 2-3 ayda yeni güncellemeleri alacak şekilde hazırladığı platformu tanıtması (PDK) Jelly Bean sürümünün daha yaygın bir kullanım alanına sahip olmasını sağlayabilir.
http://developer.android.com/about/dashboards/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
portlananı 3 hafta oldu geliştirildi nerdeyse günlük kullanıma uygun hale geldi sen uyuyorsun
CynogenMOD 4.1 tamamen çıktı mı yoksa demo sürüm mü kullanılıyor...
iyi araştıralım hocam
inanın androidi kurçalamak çok zevli iphonede kurcalıcak zaman geçirecek görsellik katacak şeyler dahi cydiada sınırlı uygulama desen android artık okadarda geride değil ancak androidin üst seyiye cihazları kullanırken hoşunuza gider.
bu yazılım hastalığı nerden bulaştı millete anlamıyorum 2.3.6 harika bir yazılım 4.0.3 e geçmek için bir sebeb bulamıyorum bir iki kullanmayacagım yenilik var okadar kafaya takmayın ya.
daha önce test etmiştim ama dün özellikle test ettim galaxy s2 internette ve foto videoda 4s de cok fazla üstün biraz üstün demiyorum gerçekten çok fazla üstün.
hatta aynı oyunlar galaxy s2 de daha canlı ve göz doyurucu. yapcak bişey yok win 8 in gelişimine kadar androide devam.
Hocam alıntının sonuna eklediğin resim görünmüyor, bir daha eklesen de ne söylemek istediğini anlasak.
Elmacılar artık kendi kimlikleriyle giremiyorlar galiba...
Ayrıca "fandroid" diye birşey yok. Dayatmalara gelemediğimiz için ve başka alternatif olmadığı için kullanıyoruz o kadar...
Hadi bunu da açıklasanıza hadi konuşun fandroidler...
Ben güncelledim, ilk izlenimlerim pozitif yönde. Takılmalar falan gitmiş, çok akıcı bir arabirim gelmiş. Bunun dışında genel anlamda uygulamalarda bir performans artışı gözlemlemedim, ama zaten uygulamalar çok performanslı çalışıyordu.
Hafıza kullanımı daha iyi. Cache'e alınan uygulamalar sonrası 100 mb. kadar daha fazla boş hafızamız var artık(ortalama 330 mb). Genel boş hafıza ise 420 mb. civarında. ICS ile gelen yenilikleri zaten herkes biliyor. Ben ics'yi çok sevdim.
Önyüklü olarak yeni uygulamalar var(Google+, bazı mesajlaşma programları, Dropbox, vs) ve bunları kaldıramıyoruz yine.
Pil kullanımı konusunda bekleme süresinde bir artış gözlemledim, hiçbirşey yapmazken şarj daha verimli kullanılıyor, ama kullanım süresinde değişiklik yok gibi(ekran yüzünden).
Şu anki tek problem, Google Play'de 403 hatası. Program indirilemiyor ya da güncellenemiyor. İnternette bir araştırma yaptım, Google hesabımın geçici süre için banlanması sorunuymuş, bir süre sonra kendiliğinden düzeliyormuş. (Edit : düzeldi...)
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