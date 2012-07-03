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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android 4.0, yüzde 10 kullanım oranını geçti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,3b
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15
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android dünyası yeni sürüm Jelly Bean güncellemelerinin başlayacağı dönemi merakla beklerken, bir önceki sürüm Android 4.0 da küçük de olsa yükselişini bir miktar artırdı.

Temmuz başı itibariyle son 14 günlük Play mağazası erişimlerine göre hazırlanan tabloda, Android 4.0 sürümünün yüzde 10.1 kullanım oranına ulaştığı görülüyor. Kabaca bir hesapla piyasada 40 milyon ICS cihazının olduğu varsayımını yapabiliriz.

Tabloda aslan payı yüzde 64 ile Gingerbread sürümlerinin. Halen daha piyasaya bol miktarda Gingerbread yüklü cihazın sürülüyor olması ve ICS güncellemelerinin de uzun sürmesi, sürümün hakimiyetini uzattı.

Android 3.0 sürümü yüzde 2.4 oranında iken Froyo da yüzde 17'lere gerilemiş. 

Yılın ikinci yarısında yükselişe geçmesi beklenen ICS sürümünün, Jelly Bean nedeniyle bunu başarması biraz zor görünüyor. Google'ın I/O 2012 konferansında cihazların en geç 2-3 ayda yeni güncellemeleri alacak şekilde hazırladığı platformu tanıtması (PDK) Jelly Bean sürümünün daha yaygın bir kullanım alanına sahip olmasını sağlayabilir.

http://developer.android.com/about/dashboards/index.html Yorum Yaz
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oKsyqeN 7 yıl en beğenilen
ics'yi sanki her cihaza çıkarttılarda millet kurmuyor.
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Red_devil33 7 yıl
chatlaxs
i9000 için 4.1 portlanmasını bekliyoruz

portlananı 3 hafta oldu geliştirildi nerdeyse günlük kullanıma uygun hale geldi sen uyuyorsun
1 Yanıt Yanıtla
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swat882 7 yıl Red_devil33
Red_Devil33

chatlaxs

i9000 için 4.1 portlanmasını bekliyoruz


portlananı 3 hafta oldu geliştirildi nerdeyse günlük kullanıma uygun hale geldi sen uyuyorsun

CynogenMOD 4.1 tamamen çıktı mı yoksa demo sürüm mü kullanılıyor...

iyi araştıralım hocam
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Pardus Linux 7 yıl
Geliştiriciler sağ olsun yoksa biraz zor o oranlar artık Google bir el atıp güncellemeyi şart koşsa çok iyi olacak...
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balomer 7 yıl
yuzde 3 u sony xperia
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chatlaxs 7 yıl
i9000 için 4.1 portlanmasını bekliyoruz
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dost1984 7 yıl
bu gün belçikadan 4s getirdiler. kışaça galaxy s2 nin yanında bo..k gibi.
inanın androidi kurçalamak çok zevli iphonede kurcalıcak zaman geçirecek görsellik katacak şeyler dahi cydiada sınırlı uygulama desen android artık okadarda geride değil ancak androidin üst seyiye cihazları kullanırken hoşunuza gider.
bu yazılım hastalığı nerden bulaştı millete anlamıyorum 2.3.6 harika bir yazılım 4.0.3 e geçmek için bir sebeb bulamıyorum bir iki kullanmayacagım yenilik var okadar kafaya takmayın ya.
daha önce test etmiştim ama dün özellikle test ettim galaxy s2 internette ve foto videoda 4s de cok fazla üstün biraz üstün demiyorum gerçekten çok fazla üstün.
hatta aynı oyunlar galaxy s2 de daha canlı ve göz doyurucu. yapcak bişey yok win 8 in gelişimine kadar androide devam.
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sertacarslan 7 yıl
kushnerrxalf
Takılmalar falan gitmiş, çok akıcı bir arabirim gelmiş. Bunun dışında genel anlamda uygulamalarda bir performans artışı gözlemlemedim, ama zaten uygulamalar çok performanslı çalışıyordu.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Hocam alıntının sonuna eklediğin resim görünmüyor, bir daha eklesen de ne söylemek istediğini anlasak.
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sertacarslan 7 yıl
DH Misafiri
İşte Apple ve bilinçli kullanıcı litlesi farkıHadi bunu da açıklasanıza hadi konuşun fandroidler...

Elmacılar artık kendi kimlikleriyle giremiyorlar galiba...
Ayrıca "fandroid" diye birşey yok. Dayatmalara gelemediğimiz için ve başka alternatif olmadığı için kullanıyoruz o kadar...
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depelerx 7 yıl
Android benim için bitmiştir, keza Samsung da bitmiştir, cihazı kaktırdılar, ne güncelleme var ne bişey...
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DH Misafiri 7 yıl
İşte Apple ve bilinçli kullanıcı litlesi farkı
Hadi bunu da açıklasanıza hadi konuşun fandroidler...
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Bukalemun 7 yıl
İşin ilginç yanı android in yasal destek + dağıtıcısı " google " ancak donnaım üreticisinin bu konuda parmağını kıpırdatma derdi yok !!! Nasılsa donaım yarışına girmişler ve cihazın hem güncelleme hemde uygulama verimliliğinde ne gibi sonuçları olacak diye AR-GE yatırımlarıda yok. mp - çekirdek - dizayn - ekran .... arada birde bu cihazın ÖZGÜR BİR RUH A ihtiyacı var demiyorlar , DH de baygınlık geliyor soru - cevaplar içinde inanın.
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sertacarslan 7 yıl
Evo3D için ICS güncellemesi dün gece yayınlandı. Editör arkadaşlar ana sayfa haberi olarak yayınlarlarsa faydalı olur düşüncesindeyim.

Ben güncelledim, ilk izlenimlerim pozitif yönde. Takılmalar falan gitmiş, çok akıcı bir arabirim gelmiş. Bunun dışında genel anlamda uygulamalarda bir performans artışı gözlemlemedim, ama zaten uygulamalar çok performanslı çalışıyordu.
Hafıza kullanımı daha iyi. Cache'e alınan uygulamalar sonrası 100 mb. kadar daha fazla boş hafızamız var artık(ortalama 330 mb). Genel boş hafıza ise 420 mb. civarında. ICS ile gelen yenilikleri zaten herkes biliyor. Ben ics'yi çok sevdim.
Önyüklü olarak yeni uygulamalar var(Google+, bazı mesajlaşma programları, Dropbox, vs) ve bunları kaldıramıyoruz yine.
Pil kullanımı konusunda bekleme süresinde bir artış gözlemledim, hiçbirşey yapmazken şarj daha verimli kullanılıyor, ama kullanım süresinde değişiklik yok gibi(ekran yüzünden).

Şu anki tek problem, Google Play'de 403 hatası. Program indirilemiyor ya da güncellenemiyor. İnternette bir araştırma yaptım, Google hesabımın geçici süre için banlanması sorunuymuş, bir süre sonra kendiliğinden düzeliyormuş. (Edit : düzeldi...)
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