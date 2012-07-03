Android 4.0, yüzde 10 kullanım oranını geçti

Android dünyası yeni sürüm Jelly Bean güncellemelerinin başlayacağı dönemi merakla beklerken, bir önceki sürüm Android 4.0 da küçük de olsa yükselişini bir miktar artırdı.





Temmuz başı itibariyle son 14 günlük Play mağazası erişimlerine göre hazırlanan tabloda, Android 4.0 sürümünün yüzde 10.1 kullanım oranına ulaştığı görülüyor. Kabaca bir hesapla piyasada 40 milyon ICS cihazının olduğu varsayımını yapabiliriz.





Tabloda aslan payı yüzde 64 ile Gingerbread sürümlerinin. Halen daha piyasaya bol miktarda Gingerbread yüklü cihazın sürülüyor olması ve ICS güncellemelerinin de uzun sürmesi, sürümün hakimiyetini uzattı.





Android 3.0 sürümü yüzde 2.4 oranında iken Froyo da yüzde 17'lere gerilemiş.





Yılın ikinci yarısında yükselişe geçmesi beklenen ICS sürümünün, Jelly Bean nedeniyle bunu başarması biraz zor görünüyor. Google'ın I/O 2012 konferansında cihazların en geç 2-3 ayda yeni güncellemeleri alacak şekilde hazırladığı platformu tanıtması (PDK) Jelly Bean sürümünün daha yaygın bir kullanım alanına sahip olmasını sağlayabilir.