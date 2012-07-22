Android 4.1.1 li Samsung Galaxy Nexus video inceleme "Ne geldi? Ne Getirdi?"

Android Jelly Bean 4.1.1 güncellemesi ile ilgiyi tekrar üzerine çekmeyi başaran Samsung Galaxy Nexus test masamızda! Bu videomuzda hem Android 4.1 güncellemesi ile gelen yenilikleri anlatıyor hem de Galaxy Nexus'un gelişen performansını ekranlarınıza taşıyoruz.

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