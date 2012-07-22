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Android 4.1.1 li Samsung Galaxy Nexus video inceleme "Ne geldi? Ne Getirdi?"

6 yıl
157,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Android Jelly Bean 4.1.1 güncellemesi ile ilgiyi tekrar üzerine çekmeyi başaran Samsung Galaxy Nexus test masamızda! Bu videomuzda hem Android 4.1 güncellemesi ile gelen yenilikleri anlatıyor hem de Galaxy Nexus'un gelişen performansını ekranlarınıza taşıyoruz.
 

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Speed-Step 6 yıl en beğenilen kassatura
kassatura

Grafik birimi eski diyorsunuz da Dead Trigger'ı en üst grafikte bütün efektler açık oynuyorum. Aynı şekilde Shadowgun da öyle. Hala eski demeyin şu grafik chipine. Şimdiki telefonlara gereksiz koyuyorlar. Var mı zorlayacak bu grafik chiplerini? Yok. Tamamen pazarlama işi. O chip şu anda gayet yeterli. Sonuçta render yapmıyacağız ya da PS kasmayacağız.

Merhaba,

Kişilerin cihazlarından aldığı deneyim biraz göreceli oluyor. Karşılaştırma şansınız yok ise tabi ki en iyisi elinizdeki cihaz olacaktır. Aynı sizin gibi Dead Trigger ve ShadowGun'ı bütün detaylar açık sıkıntısız oynadığını söyleyen yakın arkadaşım oyunların gerçekte nasıl çalışması gerektiğini Galaxy S3 ve One X üzerinde deneyip gördükten sonra haklıymışsın bizde frame atlıyor ve yavaş çalışıyormuş dedi.

Telefonu youtube'dan video izleyerek değerlendirmiyoruz. 4.1.1'li Galaxy Nexus'u 1 haftadır kullanıyorum. Masamda hem One X hem de Galaxy S3 var ve hangi oyunun hangi ayarlarda nasıl çalışması gerektiğini deneyimleme şansım oluyor.

Dead Trigger otomatik olarak performansı belirle dediğinizde direkt Low detail olarak açılıyor. Grafikleri el ile High'a getirdiğinizde (ki oyun Tegra 3'te Ultra High detayda çalışmaktadır) ara ara duraksamalar, özellikle düşmanlar yakınınıza geldiğinde de yüksek oranda frame düşmeleri yaşanmaktadır.

Shadow Gun ise daha ilk bölümden düşük frame'de çalışıyor ki Tegra efektleri açıldığında oyunu oynamasanız daha iyi diyebilirim.

Ne One X'i ne de Samsung Galaxy S3 aile fertlerim üretmiyor ya da satışlarından kar payı almıyorum. Galaxy Nexus alınası bir telefon fakat amaç oyun ise Galaxy S2 bile çok daha başarılı bir telefon.

Sevgiler,
Mesut Çevik
kassaturaGrafik birimi eski diyorsunuz da Dead Trigger'ı en üst grafikte bütün efektler açık oynuyorum. Aynı şekilde Shadowgun da öyle. ...
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memoseler 6 yıl
Android alınacaksa Nexus alınmalı diye düşünüyorum artık
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aceleciburak 6 yıl
Apple ın Galaxy Nexus u neden Amerika pazarında yasaklatmaya çabaladığı ortaya çıktı böylelikle... sonuçta google uzun bir zaman sonra özellikle arayüz anlamında etkili çıkış yapmış ve ios un meşhur stabilitesini ezip geçmiş e tabi 399 dolardan 349 dolara düşürülüşünü de hesaba katarsak Apple ı ciddi oranda vuracağı belliydi.. garibimde yasaklatmaya çalıştı ama pek başarılı olamadı...
kişisel yorumum olacak ama Stock arayüzün işletim sistemine getirdiği hafiflik budur diye düşünüyorum diğer üreticilerde örneğin samsung touchwiz de yada HTC Sense de işletim sistemine bir menü koyup stock arayüze dönme seçeneği koysa bence daha güzel olur...
bu dediğimi Ascend P1 de Huawei yaptı sonuçta Google dan stok ICS yi aldı marketten en bilinen 3D launcher ile destek yaptı ve kişinin seçimine bağladı bence daha güzel oldu...
son olarak Android te Nexus cihazlardan şaşmamak lazım diyorum...
Apple ın Galaxy Nexus u neden Amerika pazarında yasaklatmaya çabaladığı ortaya çıktı böylelikle... sonuçta google uzun bir zaman sonra özellikle arayüz anlamınd...
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tembelherif 6 yıl
occitin
güncelleme ilk nexusa geliyor deniyor hep.ben nexus kullanıyorum hala 4.0.4 kullanıyorum.s3 için de söylentiler çıkmaya başladı 4.1 için.hani nerde nexus güncellemesi?yok stock rom ıvırzıvırla arkadan dolanıp 4.1 yapacaksak da ne anlamı kalıyor?türkiyede jelly bean update ne zaman çıkacak bilen bile yok hala?bolca dedikodu bolca şaibe.amerikadaki yayınlanan güncellemeden bana ne.sanki amerikadaki adam 350 dolara aldı biz bedavaya alık.donanım haber gibi bir sitede de türkiyede legal yayınlayıcı tarafından yayınlanmamış bir güncellemenin incelemesinin yapılmasını da garip buldum doğrusu.herkes telefonunun yazılımıyla oynayıp 2. 3. şahısların yayınladığı yazılımları kullansın mı deniyor?

google 2. 3. şahısların yayınladığı yazılımları kullanın demiyor.Bizzat kendi orjinal 4.1.1 i yayınlıyor ve isteyen dosyasını indirsin diyor zaten.Fakat Türkiye'den alınan telefonlar samsung'un sorumluluğunda ve tekelinde.samsung izin verdiği zaman Türkiye'de 4.1.1 çıkacak.Ama kendi öz telefonlarının önünü kapamak istemediğinden hemen yayınlamıyor Jelly Bean'i.
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occitin 6 yıl tembelherif
tembelherif

occitin

güncelleme ilk nexusa geliyor deniyor hep.ben nexus kullanıyorum hala 4.0.4 kullanıyorum.s3 için de söylentiler çıkmaya başladı 4.1 için.hani nerde nexus güncellemesi?yok stock rom ıvırzıvırla arkadan dolanıp 4.1 yapacaksak da ne anlamı kalıyor?türkiyede jelly bean update ne zaman çıkacak bilen bile yok hala?bolca dedikodu bolca şaibe.amerikadaki yayınlanan güncellemeden bana ne.sanki amerikadaki adam 350 dolara aldı biz bedavaya alık.donanım haber gibi bir sitede de türkiyede legal yayınlayıcı tarafından yayınlanmamış bir güncellemenin incelemesinin yapılmasını da garip buldum doğrusu.herkes telefonunun yazılımıyla oynayıp 2. 3. şahısların yayınladığı yazılımları kullansın mı deniyor?

google 2. 3. şahısların yayınladığı yazılımları kullanın demiyor.Bizzat kendi orjinal 4.1.1 i yayınlıyor ve isteyen dosyasını indirsin diyor zaten.Fakat Türkiye'den alınan telefonlar samsung'un sorumluluğunda ve tekelinde.samsung izin verdiği zaman Türkiye'de 4.1.1 çıkacak.Ama kendi öz telefonlarının önünü kapamak istemediğinden hemen yayınlamıyor Jelly Bean'i.


iyi de sonuçta lansmanını yaptığın ve adını verdiğin ürünün kullanıcısını herhangi bir piyasada baska bir firmanın insafına bırakırsan bu oluyor işte.yayınlananı al indir ama o zaman da garanti için ödediğin %20-30 luk para boşa gitsin cihazın garanti dışı kalsın.çok makul ve doğru görünmüyor bana.
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occitin 6 yıl
güncelleme ilk nexusa geliyor deniyor hep.ben nexus kullanıyorum hala 4.0.4 kullanıyorum.s3 için de söylentiler çıkmaya başladı 4.1 için.hani nerde nexus güncellemesi?yok stock rom ıvırzıvırla arkadan dolanıp 4.1 yapacaksak da ne anlamı kalıyor?türkiyede jelly bean update ne zaman çıkacak bilen bile yok hala?bolca dedikodu bolca şaibe.amerikadaki yayınlanan güncellemeden bana ne.sanki amerikadaki adam 350 dolara aldı biz bedavaya alık.donanım haber gibi bir sitede de türkiyede legal yayınlayıcı tarafından yayınlanmamış bir güncellemenin incelemesinin yapılmasını da garip buldum doğrusu.herkes telefonunun yazılımıyla oynayıp 2. 3. şahısların yayınladığı yazılımları kullansın mı deniyor?
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serhdemir 6 yıl
Diğer konuda da yazmıştım, iphone 4 bu kadar düşük cihaz mı ki siri - facetime - sesli navigasyon gibi uygulamaları ios6 da apple çalışmayacağını söylüyor, bunu tüm markalar firmalar yapıyor, yeni ürünleri kime kakalayacaklar, zaten 1000 lira etmeyecek telefonu 2000 liraya satarak seni yeterince yolmuş, birileri de apple boyle iyi ,sony boyle iyi desin dursun,
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karizma6080 6 yıl serhdemir
serhdemir

Diğer konuda da yazmıştım, iphone 4 bu kadar düşük cihaz mı ki siri - facetime - sesli navigasyon gibi uygulamaları ios6 da apple çalışmayacağını söylüyor, bunu tüm markalar firmalar yapıyor, yeni ürünleri kime kakalayacaklar, zaten 1000 lira etmeyecek telefonu 2000 liraya satarak seni yeterince yolmuş, birileri de apple boyle iyi ,sony boyle iyi desin dursun,

İşte anlatmak istediğimde buydu tşkkrler. Samsung galaxy S te ics almadı ama bazı özelliklerini aldı value pack güncellemesiyle. Apple da dahil tüm firmalar da durum aynı satış politikası. Apple da her yeni güncelleştirmede eskli telefonlarından bazı özellikleri kısarak veriyor.
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Ermac6 6 yıl
Merhaba,
Galaxy Nexus için bu Andorid 4.1 i nereden indirebiliriz. Bilgisi olan var mı?
Teşekkürler.
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karizma6080 6 yıl
GölGe21
Ulan Galaxy S2 yi alalı daha 2 hafta olmadı bu konuyu okuyunca telefondan sogudum resmen.Gerçektende samsung destek konusunda çok yavaş ve acımasız. Sırf bu yüzden appleye yetişemiyecektir.




KArdeş doğru diyosun da güncellemeyi yapan zaten google, güncellemeleri ilk google telefonları almasıda çok normal. Bu samsung un yavaş olduğunu göstermez ki. Güncellemeyi alacak telefonlarına adapte edecek testlerini yapıp yayınlaycak. Bütün firmalarda durum bu. Sen S2 de 4.0.4 kullanıyosun daha one x te 4.0.4 e geçemediler. Yani Samsung güncellemede en hızlı firmalardan birisi.
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GölGe21 6 yıl karizma6080
karizma6080

GölGe21

Ulan Galaxy S2 yi alalı daha 2 hafta olmadı bu konuyu okuyunca telefondan sogudum resmen.Gerçektende samsung destek konusunda çok yavaş ve acımasız. Sırf bu yüzden appleye yetişemiyecektir.





KArdeş doğru diyosun da güncellemeyi yapan zaten google, güncellemeleri ilk google telefonları almasıda çok normal. Bu samsung un yavaş olduğunu göstermez ki. Güncellemeyi alacak telefonlarına adapte edecek testlerini yapıp yayınlaycak. Bütün firmalarda durum bu. Sen S2 de 4.0.4 kullanıyosun daha one x te 4.0.4 e geçemediler. Yani Samsung güncellemede en hızlı firmalardan birisi.

galaxy s e ıcs yi bile vermediler.4.1 s2 ye gelir ama diger gūncellemenin gelecegini sanmiyorum.apple 3g ye bile ıos 5 i veriyor.sen daha 1 yillik telefonuna guncelleme verme.samsung bu kafayla yetisemez appleye
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smart1978 6 yıl
Stock arayüz de akıcılık Android 4.1.1 ile sağlanmış olması Samsung gibi firmaların kendi arayüzlerinde de hızlanacağı anlamına gelmez...
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aslanemre58 6 yıl
Tartışmayı uzatmak istemem fakat elimde hem N8 hem de Xperia S var.N8'e 2-3 aydır elimi sürdüğümü hatırlamıyorum çekmecede yatıyor öylece uyandırmaya da niyetim yok
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl smart1978
smart1978

Stock arayüz de akıcılık Android 4.1.1 ile sağlanmış olması Samsung gibi firmaların kendi arayüzlerinde de hızlanacağı anlamına gelmez...


Sadece android in stock arayüz değil başlatıcı arayüz ve diğer programlar ile entegre olarak akıcılık sağlanıyor.Araştırdığıma göre bu akıcılık sadece marketten indirilen launcherlarda devreye girmeyecek.
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devilonur 6 yıl
sanki "billy jean" i jelly bean olarak çevirmişler :D galaxy s2 lere de gelir umarım, s2 lerinde uçmaya ihtiyacı var..
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chaka 6 yıl devilonur
devilonur
sanki "billy jean" i jelly bean olarak çevirmişler :D galaxy s2 lere de gelir umarım, s2 lerinde uçmaya ihtiyacı var..

Ben turkcede jelibon olarak biliyorum karsiligini ama emin degilim
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Amedra 6 yıl
Ne geldi, ne getirdi, ne götürdü?
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DH Misafiri 6 yıl
Android 4.1 için flash yok deniyor android 4.0.3 de de yoktu ama marketten indirilebiliyordu bilgisi olan kullanan varmı 4.1 de marketten indirilebiliyormu?
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DH Misafiri 6 yıl
1 aydır galaxy nexus kullanıyorum daha önce 7-8 ay s2 kullandım ve diyebilirimki arada cok fark var gerçekten galaxy nexus kamerası hariç s2 den cok daha üstün bir cihaz gpu iyi değil deniyor fakat ben testler dışında bir fark hissetmedim... jelly bean le birlikte alet gerçekten harika oldu bence one x ve s3 ten sonra en iyisi galaxy nexus
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