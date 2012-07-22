Android 4.1.1 li Samsung Galaxy Nexus video inceleme "Ne geldi? Ne Getirdi?"

Genel Yayın Yönetmeni
occitin
google 2. 3. şahısların yayınladığı yazılımları kullanın demiyor.Bizzat kendi orjinal 4.1.1 i yayınlıyor ve isteyen dosyasını indirsin diyor zaten.Fakat Türkiye'den alınan telefonlar samsung'un sorumluluğunda ve tekelinde.samsung izin verdiği zaman Türkiye'de 4.1.1 çıkacak.Ama kendi öz telefonlarının önünü kapamak istemediğinden hemen yayınlamıyor Jelly Bean'i.
tembelherif
iyi de sonuçta lansmanını yaptığın ve adını verdiğin ürünün kullanıcısını herhangi bir piyasada baska bir firmanın insafına bırakırsan bu oluyor işte.yayınlananı al indir ama o zaman da garanti için ödediğin %20-30 luk para boşa gitsin cihazın garanti dışı kalsın.çok makul ve doğru görünmüyor bana.
|güncelleme ilk nexusa geliyor deniyor hep.ben nexus kullanıyorum hala 4.0.4 kullanıyorum.s3 için de söylentiler çıkmaya başladı 4.1 için.hani nerde nexus güncellemesi?yok stock rom ıvırzıvırla arkadan dolanıp 4.1 yapacaksak da ne anlamı kalıyor?türkiyede jelly bean update ne zaman çıkacak bilen bile yok hala?bolca dedikodu bolca şaibe.amerikadaki yayınlanan güncellemeden bana ne.sanki amerikadaki adam 350 dolara aldı biz bedavaya alık.donanım haber gibi bir sitede de türkiyede legal yayınlayıcı tarafından yayınlanmamış bir güncellemenin incelemesinin yapılmasını da garip buldum doğrusu.herkes telefonunun yazılımıyla oynayıp 2. 3. şahısların yayınladığı yazılımları kullansın mı deniyor?
|Diğer konuda da yazmıştım, iphone 4 bu kadar düşük cihaz mı ki siri - facetime - sesli navigasyon gibi uygulamaları ios6 da apple çalışmayacağını söylüyor, bunu tüm markalar firmalar yapıyor, yeni ürünleri kime kakalayacaklar, zaten 1000 lira etmeyecek telefonu 2000 liraya satarak seni yeterince yolmuş, birileri de apple boyle iyi ,sony boyle iyi desin dursun,
serhdemir
İşte anlatmak istediğimde buydu tşkkrler. Samsung galaxy S te ics almadı ama bazı özelliklerini aldı value pack güncellemesiyle. Apple da dahil tüm firmalar da durum aynı satış politikası. Apple da her yeni güncelleştirmede eskli telefonlarından bazı özellikleri kısarak veriyor.
|Merhaba,
Galaxy Nexus için bu Andorid 4.1 i nereden indirebiliriz. Bilgisi olan var mı?
Teşekkürler.
GölGe21
KArdeş doğru diyosun da güncellemeyi yapan zaten google, güncellemeleri ilk google telefonları almasıda çok normal. Bu samsung un yavaş olduğunu göstermez ki. Güncellemeyi alacak telefonlarına adapte edecek testlerini yapıp yayınlaycak. Bütün firmalarda durum bu. Sen S2 de 4.0.4 kullanıyosun daha one x te 4.0.4 e geçemediler. Yani Samsung güncellemede en hızlı firmalardan birisi.
karizma6080
galaxy s e ıcs yi bile vermediler.4.1 s2 ye gelir ama diger gūncellemenin gelecegini sanmiyorum.apple 3g ye bile ıos 5 i veriyor.sen daha 1 yillik telefonuna guncelleme verme.samsung bu kafayla yetisemez appleye
|Stock arayüz de akıcılık Android 4.1.1 ile sağlanmış olması Samsung gibi firmaların kendi arayüzlerinde de hızlanacağı anlamına gelmez...
|Tartışmayı uzatmak istemem fakat elimde hem N8 hem de Xperia S var.N8'e 2-3 aydır elimi sürdüğümü hatırlamıyorum çekmecede yatıyor öylece uyandırmaya da niyetim yok
smart1978
Sadece android in stock arayüz değil başlatıcı arayüz ve diğer programlar ile entegre olarak akıcılık sağlanıyor.Araştırdığıma göre bu akıcılık sadece marketten indirilen launcherlarda devreye girmeyecek.
|sanki "billy jean" i jelly bean olarak çevirmişler :D galaxy s2 lere de gelir umarım, s2 lerinde uçmaya ihtiyacı var..
devilonur
Ben turkcede jelibon olarak biliyorum karsiligini ama emin degilim
|Ne geldi, ne getirdi, ne götürdü?
|Android 4.1 için flash yok deniyor android 4.0.3 de de yoktu ama marketten indirilebiliyordu bilgisi olan kullanan varmı 4.1 de marketten indirilebiliyormu?
|1 aydır galaxy nexus kullanıyorum daha önce 7-8 ay s2 kullandım ve diyebilirimki arada cok fark var gerçekten galaxy nexus kamerası hariç s2 den cok daha üstün bir cihaz gpu iyi değil deniyor fakat ben testler dışında bir fark hissetmedim... jelly bean le birlikte alet gerçekten harika oldu bence one x ve s3 ten sonra en iyisi galaxy nexus
Merhaba,
Kişilerin cihazlarından aldığı deneyim biraz göreceli oluyor. Karşılaştırma şansınız yok ise tabi ki en iyisi elinizdeki cihaz olacaktır. Aynı sizin gibi Dead Trigger ve ShadowGun'ı bütün detaylar açık sıkıntısız oynadığını söyleyen yakın arkadaşım oyunların gerçekte nasıl çalışması gerektiğini Galaxy S3 ve One X üzerinde deneyip gördükten sonra haklıymışsın bizde frame atlıyor ve yavaş çalışıyormuş dedi.
Telefonu youtube'dan video izleyerek değerlendirmiyoruz. 4.1.1'li Galaxy Nexus'u 1 haftadır kullanıyorum. Masamda hem One X hem de Galaxy S3 var ve hangi oyunun hangi ayarlarda nasıl çalışması gerektiğini deneyimleme şansım oluyor.
Dead Trigger otomatik olarak performansı belirle dediğinizde direkt Low detail olarak açılıyor. Grafikleri el ile High'a getirdiğinizde (ki oyun Tegra 3'te Ultra High detayda çalışmaktadır) ara ara duraksamalar, özellikle düşmanlar yakınınıza geldiğinde de yüksek oranda frame düşmeleri yaşanmaktadır.
Shadow Gun ise daha ilk bölümden düşük frame'de çalışıyor ki Tegra efektleri açıldığında oyunu oynamasanız daha iyi diyebilirim.
Ne One X'i ne de Samsung Galaxy S3 aile fertlerim üretmiyor ya da satışlarından kar payı almıyorum. Galaxy Nexus alınası bir telefon fakat amaç oyun ise Galaxy S2 bile çok daha başarılı bir telefon.
Sevgiler,
Mesut Çevik
kişisel yorumum olacak ama Stock arayüzün işletim sistemine getirdiği hafiflik budur diye düşünüyorum diğer üreticilerde örneğin samsung touchwiz de yada HTC Sense de işletim sistemine bir menü koyup stock arayüze dönme seçeneği koysa bence daha güzel olur...
bu dediğimi Ascend P1 de Huawei yaptı sonuçta Google dan stok ICS yi aldı marketten en bilinen 3D launcher ile destek yaptı ve kişinin seçimine bağladı bence daha güzel oldu...
son olarak Android te Nexus cihazlardan şaşmamak lazım diyorum...