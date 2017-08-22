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Android Oreo hangi cihazlara gelecek? Güncelleme nasıl yapılır?

Google yeni nesil mobil işletim sisteminin Android 8.0 Oreo olarak sunulacağını resmen onayladı. Güncellemeyi alabilecek cihazlar ve manuel yükleme için sistem imajlarına ait linkler haberimizde.
1 yıl
13,3b
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22
Cep İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Google sonunda Android O olarak bilinen en yeni mobil işletim sisteminin Android 8.0 Oreo olarak adlandırıldığını doğruladı. Yeni sürüm Pazartesi günü, güneş tutulmasıyla çakışan bir basın etkinliğiyle açıklandı. Ayrıca Kaliforniya'nın Mountain View şehrindeki Google genel merkezinde yeni bir Oreo temalı heykelin örtüsü kaldırılmış durumda.
Android 8.0 Oreo artık Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel, Pixel XL, Pixel C ve Nexus Player gibi belirli Google markalı cihazlar için kullanılabilir. Yeni yazılımı yüklemek isteyen kullanıcılar, Android Beta Program sayfasında oturum açarak ve cihazlarını güncelleme için kaydederek bunu yapabilirler. Bunun dışında Android 8.0 Oreo'yu manuel olarak yüklemek için sistem imajlarını indirmek de mümkün.

Project Treble ile Android Oreo daha hızlı yayılacak

Google markalı cihazlara ek olarak Essential, General Mobile, HMD Global tarafından üretilen Nokia telefonlar, Huawei, HTC, Kyocera, LG, Motorola, Samsung, Sharp ve Sony gibi Android partnerleri yakında cihazlarını Android Oreo'ya güncellemeye başlayacak.
Ayrıca Bkz. "Android Oreo ve Android Nougat arasındaki görsel farklılıklar"
Techcrunch tarafından güncellemeyi alması muhtemel akıllı telefonların bir listesi yayınlandı. Cihazların çoğu için belirli bir tarih yok ancak Android Oreo alması planlanan telefonlar arasında BlackBerry KeyONE, HTC U11, LG V30, OnePlus 3, 3T ve 5, Sony Xperia X, XZ ve XA yer alıyor. Ayrıca S8 ve Note 8 gibi Samsung amiral gemileri de Android Oreo'ya sahip olacak. 
Öte yandan Google Mayıs ayında düzenlediği I/O konferansında, akıllı telefon üreticilerinin Android güncellemelerini cihazlarına çok daha hızlı bir şekilde göndermelerini sağlayacak "Project Treble" isimli bir girişimden bahsetmişti. Şirket asıl Android sürümünü, üreticilerin kendi cihazlarına ekledikleri arayüzden ayırarak cihazların daha hızlı bir şekilde güncelleme almasını sağlayacak.

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savkar 1 yıl en beğenilen
Lollipop tan sonra hepsi aynı.
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Suppose27now 1 yıl gcb1903
Nexus 4 kullanıyorum Android 7.1.2 son sürümdeyim . 5 yıllık telefon
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gcb1903 1 yıl
Güncelleme alamayan arkadaşlar görüyorum ve üzülüyorum. Yani sanki Ios gibi davranıyorsunuz. Arkadaşlar 4 yıl önceki telefonlar için harika Android 7 romlar mevcut. Çeşit çeşit hemde, istediğinizi kurabileceğiniz. Samsung 5.1 vermiş bırakmış. Siz 7 yükleyin. Anlamıyorum Android işte bu nasıl bilmiyorsunuz. Hani zaten Sony ve Htc dışında adam gibi üretici arayüzü yok. Zaten onlar da satmıyor pek. Samsung arayüzü mü kullanmak istiyorsunuz? O zaman bekleyin durun.
Güncelleme alamayan arkadaşlar görüyorum ve üzülüyorum. Yani sanki Ios gibi davranıyorsunuz. Arkadaşlar 4 yıl önceki telefonlar için harika Android 7 romlar mev...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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sakarboy 1 yıl sınav_testmis_kanka
Seni çok bilmiş şey seni.
hadi bakalım
Annene verde yüklesin rom u ?
Kolay ya hani ?
Birde derlenmiş rom dediğin yani ufak bi tema ve bi kaç basit birşey hariç hiç birşey yok. Ha birde Birde sürüm kodu yenileniyor onuda unutmayalım.
ios kunusundada ciddi yanılgılar içerisindesin,
Geegbanch in teslerini araştır bi istersen es ios cihazlarının yeni sürümlerdeki cpu ve gpu test sonuçlarını.
Bu tip şirketler her kullanıcıyı düşünmek zorundadır. O yüzden bazı aşt üsy değerler vardır. Sen bir tuşun sert olmasını isterken diğer bir kullanıcı yumuşak olsun isteyebilir. Üretici bu durumun ortasını bulmaya çalışmaktadır. Sen öyle seviyorsun diye o iş öyle olmaz. Coğunluğu öemnun etmeye çalışırşar. Sizin gibi çok bilmişlere göre bişey yapmazşar.
Umrumda değil android yada ios ama birşeyi eleştirirken
Etik olun biraz etik.
Dürüst yorum yapın.
Basit şeylerle kendinizi kandırmayın.
Kendinize karşı dürüst olun.
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unknownlove 1 yıl
Şu rom atma muhabbetini cok abartıyorsunuz
Telefonla biraz haşır neşir olan kişinin brick etmesi icin aptal olmasi gerekiyor boot kilidini ac recovery yukle sonra da imaj at bukadar hepsi yöntemler farklı olsa da.
Duz adam gitsin iphone alsın.
Not :Gorsellik acisindan emui veya miui de iphonela yarışır.
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assasin34 1 yıl
Android mi bir daha asla. Gittim 6s aldım kurtuldum.
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YoungScientist 1 yıl
Konudaki yorumlar cok komik :D adam demiski uretici guncelleme vermek zorunda degil o zaman kim giapatacak bu aciklari manavci mehmetmi :D biride demiski onlarca rom var gidip kurun istediginizi herkesi kendiyle karistirmis bunu diyen adam gitsin bakkala desin ki ahmet abi telefonuna bi rom atta goreyim desin bakalim herkes icin o kadar kolaymi rom atmak. Rom at diyenlerin coguda telefonu brick edip servise yolluyor. Kardes biz bu cihazlari hayat kolaylastirsin diye aliyoruz eger sen bu kadar yazilim merakin varsa git windows phone al markette olmayan uygulamari portla kullan hem zevk alirsin :)
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zunerall 1 yıl
Project Treble için biraz geç kaldılar sanki. Google bu güncelleme muhabbetinde çok daha önce adım atmalıydı.
ROM kurun diyorsunuz da herkes Android'i sizin kadar detaylı bilemez. ROM kurma olayı çok da basit bir iş değil ve bu cihazın kullanan herkes 20 küsür yaşlarında bilgisayar kurtları değil. Bu noktayı ıskalıyorsunuz. Cihazı garanti dışı bırakmasını geçtim, belli bir bilgi birikimi, araştırma, uğraş gerektiriyor. Bunu herkesten bekleyemezsiniz.
Üst sınıf bir çok model, güncelleme için aylarca bekliyor ki bu sırada diğer Android geliyor, sonrasında güncellemelerden mahrum bırakılıyor. Ben bunu etik bulmuyorum...
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Oyuncu82 1 yıl
Galaxy S3 ümde 7.1.2 kullanıyorum HWC2 nin gelmesiyle beraber bozulan HWC baya sorun yarattı modderlara.Büyük ihtimal Oreo da gelecek ama bir çok sorun devam edicek.Sam based kit kat portlarında kalmak veya stok jelly bean romlarda kalmak daha mantıklı.
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Lumibrite 1 yıl
sony xa, xa ultra icin iddia deniyor... almama ihtimali daha yuksek
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alemburda34 1 yıl
Bence süte banıp güncelleyin daha iyi oluyor :D
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El_domingo 1 yıl
Sırf bu tur haberlere muhatap olmamak için ios alınır..
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savkar 1 yıl en beğenilen
Lollipop tan sonra hepsi aynı.
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MarlonJD 1 yıl savkar
savkar
Lollipop tan sonra hepsi aynı.

Aynen ya bende bı değişiklik göremiyorum. Resmen 6.1 ve 6.2 gibi nougat ve oreo. Ben mi çok devrimsel yenilik bekliyorum yoksa Android mi gelişmeyi yavaşlattı.
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cumur 1 yıl savkar
andy rubin etkisi
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