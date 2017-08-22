Android Oreo hangi cihazlara gelecek? Güncelleme nasıl yapılır?

Google sonunda Android O olarak bilinen en yeni mobil işletim sisteminin Android 8.0 Oreo olarak adlandırıldığını doğruladı. Yeni sürüm Pazartesi günü, güneş tutulmasıyla çakışan bir basın etkinliğiyle açıklandı. Ayrıca Kaliforniya'nın Mountain View şehrindeki Google genel merkezinde yeni bir Oreo temalı heykelin örtüsü kaldırılmış durumda.

Android Beta Program manuel olarak yüklemek için Android 8.0 Oreo artık Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel, Pixel XL, Pixel C ve Nexus Player gibi belirli Google markalı cihazlar için kullanılabilir. Yeni yazılımı yüklemek isteyen kullanıcılar, sayfasında oturum açarak ve cihazlarını güncelleme için kaydederek bunu yapabilirler. Bunun dışında Android 8.0 Oreo'yuyüklemek için sistem imajlarını indirmek de mümkün.

Project Treble ile Android Oreo daha hızlı yayılacak

Google markalı cihazlara ek olarak Essential, General Mobile, HMD Global tarafından üretilen Nokia telefonlar, Huawei, HTC, Kyocera, LG, Motorola, Samsung, Sharp ve Sony gibi Android partnerleri yakında cihazlarını Android Oreo'ya güncellemeye başlayacak.

Ayrıca Bkz.

"Android Oreo ve Android Nougat arasındaki görsel farklılıklar"

Techcrunch tarafından güncellemeyi alması muhtemel akıllı telefonların bir listesi yayınlandı. Cihazların çoğu için belirli bir tarih yok ancak Android Oreo alması planlanan telefonlar arasında BlackBerry KeyONE, HTC U11, LG V30, OnePlus 3, 3T ve 5, Sony Xperia X, XZ ve XA yer alıyor. Ayrıca S8 ve Note 8 gibi Samsung amiral gemileri de Android Oreo'ya sahip olacak.

Öte yandan Google Mayıs ayında düzenlediği I/O konferansında, akıllı telefon üreticilerinin Android güncellemelerini cihazlarına çok daha hızlı bir şekilde göndermelerini sağlayacak "Project Treble" isimli bir girişimden bahsetmişti. Şirket asıl Android sürümünü, üreticilerin kendi cihazlarına ekledikleri arayüzden ayırarak cihazların daha hızlı bir şekilde güncelleme almasını sağlayacak.