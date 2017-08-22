Android Oreo hangi cihazlara gelecek? Güncelleme nasıl yapılır?

Haber Editörü
Google sonunda Android O olarak bilinen en yeni mobil işletim sisteminin Android 8.0 Oreo olarak adlandırıldığını doğruladı. Yeni sürüm Pazartesi günü, güneş tutulmasıyla çakışan bir basın etkinliğiyle açıklandı. Ayrıca Kaliforniya'nın Mountain View şehrindeki Google genel merkezinde yeni bir Oreo temalı heykelin örtüsü kaldırılmış durumda.
Android 8.0 Oreo artık Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel, Pixel XL, Pixel C ve Nexus Player gibi belirli Google markalı cihazlar için kullanılabilir. Yeni yazılımı yüklemek isteyen kullanıcılar, Android Beta Program sayfasında oturum açarak ve cihazlarını güncelleme için kaydederek bunu yapabilirler. Bunun dışında Android 8.0 Oreo'yu manuel olarak yüklemek için sistem imajlarını indirmek de mümkün.
Project Treble ile Android Oreo daha hızlı yayılacak
Google markalı cihazlara ek olarak Essential, General Mobile, HMD Global tarafından üretilen Nokia telefonlar, Huawei, HTC, Kyocera, LG, Motorola, Samsung, Sharp ve Sony gibi Android partnerleri yakında cihazlarını Android Oreo'ya güncellemeye başlayacak.Ayrıca Bkz. "Android Oreo ve Android Nougat arasındaki görsel farklılıklar"
Techcrunch tarafından güncellemeyi alması muhtemel akıllı telefonların bir listesi yayınlandı. Cihazların çoğu için belirli bir tarih yok ancak Android Oreo alması planlanan telefonlar arasında BlackBerry KeyONE, HTC U11, LG V30, OnePlus 3, 3T ve 5, Sony Xperia X, XZ ve XA yer alıyor. Ayrıca S8 ve Note 8 gibi Samsung amiral gemileri de Android Oreo'ya sahip olacak.
Öte yandan Google Mayıs ayında düzenlediği I/O konferansında, akıllı telefon üreticilerinin Android güncellemelerini cihazlarına çok daha hızlı bir şekilde göndermelerini sağlayacak "Project Treble" isimli bir girişimden bahsetmişti. Şirket asıl Android sürümünü, üreticilerin kendi cihazlarına ekledikleri arayüzden ayırarak cihazların daha hızlı bir şekilde güncelleme almasını sağlayacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hadi bakalım
Annene verde yüklesin rom u ?
Kolay ya hani ?
Birde derlenmiş rom dediğin yani ufak bi tema ve bi kaç basit birşey hariç hiç birşey yok. Ha birde Birde sürüm kodu yenileniyor onuda unutmayalım.
ios kunusundada ciddi yanılgılar içerisindesin,
Geegbanch in teslerini araştır bi istersen es ios cihazlarının yeni sürümlerdeki cpu ve gpu test sonuçlarını.
Bu tip şirketler her kullanıcıyı düşünmek zorundadır. O yüzden bazı aşt üsy değerler vardır. Sen bir tuşun sert olmasını isterken diğer bir kullanıcı yumuşak olsun isteyebilir. Üretici bu durumun ortasını bulmaya çalışmaktadır. Sen öyle seviyorsun diye o iş öyle olmaz. Coğunluğu öemnun etmeye çalışırşar. Sizin gibi çok bilmişlere göre bişey yapmazşar.
Umrumda değil android yada ios ama birşeyi eleştirirken
Etik olun biraz etik.
Dürüst yorum yapın.
Basit şeylerle kendinizi kandırmayın.
Kendinize karşı dürüst olun.
Telefonla biraz haşır neşir olan kişinin brick etmesi icin aptal olmasi gerekiyor boot kilidini ac recovery yukle sonra da imaj at bukadar hepsi yöntemler farklı olsa da.
Duz adam gitsin iphone alsın.
Not :Gorsellik acisindan emui veya miui de iphonela yarışır.
ROM kurun diyorsunuz da herkes Android'i sizin kadar detaylı bilemez. ROM kurma olayı çok da basit bir iş değil ve bu cihazın kullanan herkes 20 küsür yaşlarında bilgisayar kurtları değil. Bu noktayı ıskalıyorsunuz. Cihazı garanti dışı bırakmasını geçtim, belli bir bilgi birikimi, araştırma, uğraş gerektiriyor. Bunu herkesten bekleyemezsiniz.
Üst sınıf bir çok model, güncelleme için aylarca bekliyor ki bu sırada diğer Android geliyor, sonrasında güncellemelerden mahrum bırakılıyor. Ben bunu etik bulmuyorum...
Aynen ya bende bı değişiklik göremiyorum. Resmen 6.1 ve 6.2 gibi nougat ve oreo. Ben mi çok devrimsel yenilik bekliyorum yoksa Android mi gelişmeyi yavaşlattı.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
13286 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
google, akıllı telefon ve