One UI 8.5 yenilikleri ve güncellemeyi alacak cihazlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Samsung'un One UI 8.5 güncellemesinin Galaxy cihazlar için büyük bir güncelleme olması bekleniyor. İlk kararlı sürümün önümüzdeki yılın başlarında Galaxy S26 serisiyle gelmesi muhtemel olsa da, Samsung genellikle mevcut nesil amiral gemisi telefonunda beta programını yürütüyor ve kullanıcıların kararlı sürümden önce güncellemeyi denemelerine olanak tanıyor. Sızıntılar, One UI 8.5 beta programının 8 Aralık gibi erken bir tarihte başlayabileceğini gösteriyor. Bu tarihten önce, One UI 8.5 sürüm notları sızdırıldı ve bir sonraki One UI güncellemesiyle gelecek tüm yenilikler ortaya çıktı.

One UI 8.5 güncellemesi neler getirecek?

One UI 8.5, Fotoğraf Asistanı ile sürekli yapay zeka destekli görüntü oluşturma, daha akıllı Bixby asistanı ve gelişmiş pil tasarrufu seçenekleri gibi önemli güncellemeler sunacak. Güncelleme, Depolama Paylaşımı ve geliştirilmiş Akıllı Görünüm erişimi gibi yeni bağlantı araçlarının yanı sıra, yükseltilmiş erişilebilirlik özellikleri, kısmi ekran kayıt kontrolleri ve Hızlı Paylaşım iyileştirmeleri getirecek.

Fotoğraf Asistanı ile sürekli yapay zeka destekli görüntü oluşturma

Bixby ile daha akıllı cihaz kontrolü, doğal konuşarak hızlı/detaylı cevaplar alma, konuşma geçmişini görme

Depolama Paylaşımı ile cihazlar arası dosyalara hızlı erişim

Smart View cihazlarına hızlı bağlanma

Auracast ile daha kolay dinleme ve ses aktarımı

Hızlı Paylaşımı yalnızca kendi cihazlarınızdan dosya alacak şekilde ayarlama

Fotoğraf paylaşım önerileri

Otomatik kilit ekranı düzeni

Daha fazla özelleştirilebilir saat yazı tipi

Hava Durumu araç takımında yağış göstergesi, polen durumu

Saat dilimi dönüştürücü

Samsung Sağlık uygulamasında haftalık rapor

Galaxy Watch’tan meditasyona başlama, antioksidan ölçümü

Hırsızlık koruması (Başarısız kimlik doğrulama kilidi)

Otomatik engellemeyi geçici olarak kapatma

Yeni Pil ayarları ekranı, geliştirilmiş Güç Tasarrufu

Bluetooth işitme cihazlarının ayarlarına Erişilebilirlik kısayolundan erişme

Hızlı Panel için daha fazla özelleştirme seçeneği

Hatırlatıcılar için erken uyarı

Ekranın belli bir bölümünü kaydedilme

DeX’te pencere boyutlarını koruma

One UI 8.5 güncellemesini alması beklenen cihazlar

Samsung, iki aydan biraz uzun bir sürede 80'den fazla Galaxy akıllı telefon ve tablete One UI 8.5 güncellemesini verdi. Şirket şimdi bir sonraki büyük güncellemesi olan One UI 8.5'i hazırlıyor. Yeni sürüm, Galaxy S26 serisiyle birlikte gelecek yılın başlarında dağıtılmaya başlanacak. Samsung daha sonra güncellemeyi kademeli olarak eski modellere de sunacak.

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 7, Flip 7, Flip 7 FE

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold 6, Flip 6

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 5, Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Flip 4

Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+

Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro

Galaxy Tab A11, A11+

Galaxy Tab A9, Tab A9+

Galaxy A73

Galaxy A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Galaxy A26, A25, A24

Galaxy A17, A16, A15, A15 4G

Galaxy A07, A06, A06 4G

Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53

Galaxy M36, M35, M34, M33

Galaxy M17, M16, M15

Galaxy M07, M06

Galaxy F56, F55, F54

Galaxy F36, F34

Galaxy F17, F16, F15

Galaxy F07, F06

Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro, XCover 6 Pro

