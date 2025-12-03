Giriş
    One UI 8.5 yenilikleri ve güncellemeyi alacak cihazlar belli oldu

    One UI 8.5 beta programının Galaxy S25 serisiyle başlaması, kararlı sürümün de Galaxy S26 serisiyle birlikte yayınlanması bekleniyor. Ancak şimdiden One UI 8.5 ile gelecek tüm yenilikler ortaya çıktı.

    Samsung One UI 8.5 yenilikler, yeni özellikler belli oldu Tam Boyutta Gör
    Samsung'un One UI 8.5 güncellemesinin Galaxy cihazlar için büyük bir güncelleme olması bekleniyor. İlk kararlı sürümün önümüzdeki yılın başlarında Galaxy S26 serisiyle gelmesi muhtemel olsa da, Samsung genellikle mevcut nesil amiral gemisi telefonunda beta programını yürütüyor ve kullanıcıların kararlı sürümden önce güncellemeyi denemelerine olanak tanıyor. Sızıntılar, One UI 8.5 beta programının 8 Aralık gibi erken bir tarihte başlayabileceğini gösteriyor. Bu tarihten önce, One UI 8.5 sürüm notları sızdırıldı ve bir sonraki One UI güncellemesiyle gelecek tüm yenilikler ortaya çıktı.

    One UI 8.5 güncellemesi neler getirecek?

    One UI 8.5, Fotoğraf Asistanı ile sürekli yapay zeka destekli görüntü oluşturma, daha akıllı Bixby asistanı ve gelişmiş pil tasarrufu seçenekleri gibi önemli güncellemeler sunacak. Güncelleme, Depolama Paylaşımı ve geliştirilmiş Akıllı Görünüm erişimi gibi yeni bağlantı araçlarının yanı sıra, yükseltilmiş erişilebilirlik özellikleri, kısmi ekran kayıt kontrolleri ve Hızlı Paylaşım iyileştirmeleri getirecek.

    • Fotoğraf Asistanı ile sürekli yapay zeka destekli görüntü oluşturma
    • Bixby ile daha akıllı cihaz kontrolü, doğal konuşarak hızlı/detaylı cevaplar alma, konuşma geçmişini görme
    • Depolama Paylaşımı ile cihazlar arası dosyalara hızlı erişim
    • Smart View cihazlarına hızlı bağlanma
    • Auracast ile daha kolay dinleme ve ses aktarımı
    • Hızlı Paylaşımı yalnızca kendi cihazlarınızdan dosya alacak şekilde ayarlama
    • Fotoğraf paylaşım önerileri
    • Otomatik kilit ekranı düzeni
    • Daha fazla özelleştirilebilir saat yazı tipi
    • Hava Durumu araç takımında yağış göstergesi, polen durumu
    • Saat dilimi dönüştürücü
    • Samsung Sağlık uygulamasında haftalık rapor
    • Galaxy Watch’tan meditasyona başlama, antioksidan ölçümü
    • Hırsızlık koruması (Başarısız kimlik doğrulama kilidi)
    • Otomatik engellemeyi geçici olarak kapatma
    • Yeni Pil ayarları ekranı, geliştirilmiş Güç Tasarrufu
    • Bluetooth işitme cihazlarının ayarlarına Erişilebilirlik kısayolundan erişme
    • Hızlı Panel için daha fazla özelleştirme seçeneği
    • Hatırlatıcılar için erken uyarı
    • Ekranın belli bir bölümünü kaydedilme
    • DeX’te pencere boyutlarını koruma

    One UI 8.5 güncellemesini alması beklenen cihazlar

    Samsung, iki aydan biraz uzun bir sürede 80'den fazla Galaxy akıllı telefon ve tablete One UI 8.5 güncellemesini verdi. Şirket şimdi bir sonraki büyük güncellemesi olan One UI 8.5'i hazırlıyor. Yeni sürüm, Galaxy S26 serisiyle birlikte gelecek yılın başlarında dağıtılmaya başlanacak. Samsung daha sonra güncellemeyi kademeli olarak eski modellere de sunacak.

    • Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE
    • Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE
    • Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE
    • Galaxy S22, S22+, S22 Ultra
    • Galaxy S21 FE
    • Galaxy Z Fold 7, Flip 7, Flip 7 FE
    • Galaxy Z TriFold
    • Galaxy Z Fold 6, Flip 6
    • Galaxy Z Fold Special Edition
    • Galaxy Z Fold 5, Flip 5
    • Galaxy Z Fold 4, Flip 4
    • Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra
    • Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra
    • Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+
    • Galaxy Tab S10 Lite
    • Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra
    • Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra
    • Galaxy Tab S6 Lite
    • Galaxy Tab Active 5, Tab Active 5 Pro
    • Galaxy Tab A11, A11+
    • Galaxy Tab A9, Tab A9+
    • Galaxy A73
    • Galaxy A56, A55, A54, A53
    • Galaxy A36, A35, A34, A33
    • Galaxy A26, A25, A24
    • Galaxy A17, A16, A15, A15 4G
    • Galaxy A07, A06, A06 4G
    • Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53
    • Galaxy M36, M35, M34, M33
    • Galaxy M17, M16, M15
    • Galaxy M07, M06
    • Galaxy F56, F55, F54
    • Galaxy F36, F34
    • Galaxy F17, F16, F15
    • Galaxy F07, F06
    • Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro, XCover 6 Pro
    Kaynakça https://www.sammyfans.com/2025/12/03/samsung-one-ui-8-5-update-changelog-leak/ https://sammyguru.com/samsung-one-ui-8-5-eligible-galaxy-devices/
    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

