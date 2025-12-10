Google, Wear OS 6.1 güncellemesini yayınladı: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Google, Pixel Watch için Aralık 2025 güncellemesini dağıtmaya başladı. Android 16 tabanlı "BP4A.251205.005.W7" sürüm numaralı güncelleme, Bluetooth/Wi-Fi ve LTE modelleri dahil olmak üzere Pixel Watch 2, 3 ve 4 modellerine geldi. Yeni ve geliştirilmiş özellikler getiren bu güncellemenin bazı özellikleri, Wear OS 6.1 tabanlı daha yeni One UI Watch sürümüyle Samsung Galaxy Watch’lara da gelecek.

Wear OS 6.1 güncellemesi neler getiriyor?

Pixel Watch Wear OS güncellemeleri artık üç ayda bir yayınlanıyor ancak Google Play Store üzerinden yeni özellikler sunuyor. Saat, son olarak Şimdi Oynat özelliği, Kronometre ve Zamanlayıcı ile birlikte sürekli açık ekran desteği kazandı. Bugünkü işletim sistemi güncellemesiyle, AOD Medya Kontrolleri tamamen aktif hale geldi. Yeni Çift Sıkıştırma ve Bilek Çevirme hareketi, güncellemeden sonra varsayılan olarak etkinleştiriliyor. Ayarlar - Hareketler - El hareketleri bölümüne giderek, ipuçları da dahil olmak üzere kontrol edebilirsiniz. Çift Sıkıştırma ile aramaları cevaplama ve sonlandırma özelliği yakında aktif edilecek.

Google ayrıca Pixel Watch'lardaki ikonografide bazı değişiklikler yaptı. Uyku Modu, El Feneri ve Ayarlar simgesi de daha iyi görünüyor. Telefonlar için Pixel Watch uygulaması da akıllı saatten alınan ekran görüntülerini içeren Watch Screenshots klasörünü içerecek şekilde güncellendi.

Samsung, One UI 8.5 güncellemesini (şu anda beta aşamasında) Android 16 QPR2 tabanlı olarak geliştirdi. Benzer şekilde, bir sonraki One UI Watch güncellemesi (muhtemelen One UI 8.5 Watch) büyük olasılıkla Wear OS 6.1 tabanlı olacak ve uyumlu Galaxy Watch'lar için gelecek yılın ilk yarısında yayınlanacak.

