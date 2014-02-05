Android cihazlar için Flash Voyager Go bellek satışa sunuldu





Özellikle Android işletim sisteminde OTG adı verilen ve USB bellek gibi pek çok çevre biriminin kullanılmasını sağlayan teknoloji sayesinde microUSB girişli flash belleklerin sayısı da artmaya başladı. CES 2014 fuarında lanse edilen Flash Voyager Go ürünü de bunlardan birisi.





Voyager, lansmandan yaklaşık bir ay sonra yeni ürününü farklı bellek seçenekleri ile satışa sundu. Flash Voyager Go kapaklı microUSB girişi ile OTG destekli Android cihazlarda kullanılabilirken, diğer girişi ise standart USB portlarda kullanılabiliyor. Böylece herhangi bir ek kabloya gerek kalmıyor.





Flash Voyager Go ürünü USB 3.0 ile uyumlu iken USB 2.0 için de geriye dönük uyumluluk sunuyor. Ürünün 16GB kapasiteli versiyonu 20$, 32GB kapasiteli versiyonu 30$, 64GB kapasiteli versiyonu ise 50$ şeklinde satışa sunulmuş durumda.

http://www.corsair.com/usb-drive/flash-voyager-go.html