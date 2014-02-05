Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android cihazlar için Flash Voyager Go bellek satışa sunuldu

5 yıl
8,6b
1
6
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android cihazlar için Flash Voyager Go bellek satışa sunuldu

Özellikle Android işletim sisteminde OTG adı verilen ve USB bellek gibi pek çok çevre biriminin kullanılmasını sağlayan teknoloji sayesinde microUSB girişli flash belleklerin sayısı da artmaya başladı. CES 2014 fuarında lanse edilen Flash Voyager Go ürünü de bunlardan birisi.

Voyager, lansmandan yaklaşık bir ay sonra yeni ürününü farklı bellek seçenekleri ile satışa sundu. Flash Voyager Go kapaklı microUSB girişi ile OTG destekli Android cihazlarda kullanılabilirken, diğer girişi ise standart USB portlarda kullanılabiliyor. Böylece herhangi bir ek kabloya gerek kalmıyor.

Flash Voyager Go ürünü USB 3.0 ile uyumlu iken USB 2.0 için de geriye dönük uyumluluk sunuyor. Ürünün 16GB kapasiteli versiyonu 20$, 32GB kapasiteli versiyonu 30$, 64GB kapasiteli versiyonu ise 50$ şeklinde satışa sunulmuş durumda.

http://www.corsair.com/usb-drive/flash-voyager-go.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
falcon5234 5 yıl en beğenilen
10 TL YE BU KART OKUYUCUDAN SİPARİŞ VERDİM. İŞİNİZE YARAYABİLİR
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
falcon5234 5 yıl
bazı arkadaşlar özelden soruyor diye foto paylaşıyorum. bu şekilde duruyor LG G2 de ve çalışıyor okuyucu


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkan0075 5 yıl
Bu cihazlar daha çok yeni piyasada. Bir yıl içinde fiyatları notmal usb belleklere yaklaşır. Şimdilik pahalılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
falcon5234 5 yıl en beğenilen
10 TL YE BU KART OKUYUCUDAN SİPARİŞ VERDİM. İŞİNİZE YARAYABİLİR
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl İnternet trafiğine yönelik saldırılar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim