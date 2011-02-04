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Android cihazlar içinde 2.1 ve üzeri sürümleri kullanan cihazların oranı %90'a yaklaştı.

Akıllı cihazlar içinde kullanım oranı hızla artan Android'in iOS karşısındaki en büyük handikapı olarak Android işletim sistemi kullanan cihazlar arasındaki sürüm farklılıkları gösteriliyor.
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bölünmüşlük = Sorun

Akıllı cihazlar içinde kullanım oranı hızla artan Android'in iOS karşısındaki en büyük handikapı olarak Android işletim sistemi kullanan cihazlar arasındaki sürüm farklılıkları gösteriliyor. Zira popüler işletim sisteminin şu anda 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 ve 2.3 olmak üzere 5 farklı sürümü bulunmakta ve özellikle sürüm 2.1 ve sonrasın yer alan gelişmiş özelliklerin 1.5 ve 1.6'ya uyarlanamıyor oluşu ciddi bir bölünme sorunu yaratıyor. Bu, Android cihazlarda donanımsal anlamda da bir standart bulunmamasıyla birleşince yazılım geliştiricilerin işi bir hayli zorlaşıyor.

Bölünmüşlük güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Android cihazlar içinde 2.1 ve üzeri sürümleri kullanan cihazların oranı %90'a yaklaştı.
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Kullanıcılar açısından baktığımızda ise durum biraz daha karışık. Yeni bir Android cihaz alacak kişinin donanımsal özellikler yanında içerdiği Android işletim sistemi sürümü yanında gelecekteki güncellemeleri alıp alamayacağı gibi bir bilinmezi de araştırması gerekiyor. Eğer üretici Android işletim sistemi güncellemelerini cihaza uyarlamaz ise ileride ortaya çıkabilecek olası güvenlik açıklarına karşı korunmasız kalınmış olacak ve yeni işletim sistemi ile gelen teknolojilerden de yararlanılamayacak.

Tabi durum düşünüldüğü kadar da kötü değil Google'a göre bölünmüşlük sorunu hızla ortadan kalkıyor.

Google'ın 14 günlük zaman dilimi içinde Android markete ulaşan cihazlar üzerinden elde edilen verilere dayanarak hazırladığı işletim sistemi sürümleri kullanım oranı grafiği, bölünmüşlük sorununun önemli bir oranda aşıldığını gösteriyor.

Android cihazlar içinde 2.1 ve üzeri sürümleri kullanan cihazların oranı %90'a yaklaştı.
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Grafik sadece Android Market'e ulaşan cihazlar üzerinden elde edilen verilere göre hazırlanmış olsa da sonuçlar asıl hedef kitle olan yazılım geliştiricileri memnun edecektir. Bölünmüşlük sorununu hızla iyiye gittiği açık bir şekilde ortada. Yazılım geliştiricilerin 2.1 ile gelen gelişmiş özellikleri kullanarak geliştirecekleri bir yazılımın Markete erişen kişilerin %90'ına hitap edecek olması konsantrasyonu arttıracaktır.

Google, bölünmüşlük sorunlarını çözümlemesi ardından Market üzerindeki sıralama algoritmalarında da değişikliklere giderek Tegra 2'li tablet ve telefonlarla popülerliği daha da artacak Android platformuna daha fazla yazılım geliştirici çekebilmeyi hedefliyor. Eldeki verilere bakarak hedeflerini gerçekleştirmeleri için fazla bir engel kalmadığını söyleyebiliriz.


http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-versions.html Yorum Yaz
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Makarov06 8 yıl
arkadaşlar bu android market hakkında pek bir bilgim yok apps store kadar uygulama varmı özelliklede oyun birde ios mu daha iyi yoksa android platformumu bu telefonlardan hangilerini önerirsiniz iphone 4 motorola motorola milestone xt720 samsung wave 2 yoksa samsung wave mi birde asus a10 var bunlardan birini almayı düşünüyorum
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Fashionality 8 yıl

berkcan_06

arkadaşlar bu android market hakkında pek bir bilgim yok apps store kadar uygulama varmı özelliklede oyun birde ios mu daha iyi yoksa android platformumu bu telefonlardan hangilerini önerirsiniz iphone 4 motorola motorola milestone xt720 samsung wave 2 yoksa samsung wave mi birde asus a10 var bunlardan birini almayı düşünüyorum


androd market henüz appstore a yetişemese de gelişiyor her gün
yani işe yarar bir çok uygulama var.. bu saydığın cihazlar içerisinde iPhone 4 bence en iyisi ama biraz daha beklersen (ki baya beklemen gerekebilir) çok süper tegra 2 li android cihazlar gelecek.. ayrıca haziranda da yeni iPhone çıkacak.. yeni çıkacak cihazların da hız bakımından şimdiki cihazlara kıyasla ciddi şekilde üstün olacağını söyleyebilirim..
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Batuist 8 yıl
Google engelleri adam gibi kaldırmak isteseydi androidli donanımlara tıpkı microsoftun yaptığı gibi bir standart getirirdi.. tamam özgürlükten yana olabilir kimseyi bir konuda herhangi bir standarda zorlamak istemiyor olabilir işletim sisteminin isteyen herkesçe istenilen telefona uyarlanması konusunda herkesi serbest bırakabilirsin ama o zamanda işletim sisteminin önünü özelliklede yazılım geliştiricilerin önünü tıkamış oluyorsun.. şimdi oyun geliştiren bir firma tegra platformuna sahip bir telefonun gücünden yararlanıcak bir oyun geliştirebilir ama o zamanda pazardaki telefonların hiçbiri tegra hariç bu oyunu adam gibi oynatamaz..!! uygulama geliştiren adam neyi baz alıcak bu sefer tüm donanımlara uyumu olması açısından en düşük sistemi.. o yüzden google en kısa sürede bir standart getirmeli bence.. bu sayede çok daha hızlı gelişebilir isletim sistemide yazılımlarda..!!
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Firaristt 8 yıl

Batuist

Google engelleri adam gibi kaldırmak isteseydi androidli donanımlara tıpkı microsoftun yaptığı gibi bir standart getirirdi.. tamam özgürlükten yana olabilir kimseyi bir konuda herhangi bir standarda zorlamak istemiyor olabilir işletim sisteminin isteyen herkesçe istenilen telefona uyarlanması konusunda herkesi serbest bırakabilirsin ama o zamanda işletim sisteminin önünü özelliklede yazılım geliştiricilerin önünü tıkamış oluyorsun.. şimdi oyun geliştiren bir firma tegra platformuna sahip bir telefonun gücünden yararlanıcak bir oyun geliştirebilir ama o zamanda pazardaki telefonların hiçbiri tegra hariç bu oyunu adam gibi oynatamaz..!! uygulama geliştiren adam neyi baz alıcak bu sefer tüm donanımlara uyumu olması açısından en düşük sistemi.. o yüzden google en kısa sürede bir standart getirmeli bence.. bu sayede çok daha hızlı gelişebilir isletim sistemide yazılımlarda..!!



dediğine katılıyorum... Android'e oyun çıkarken düşük donanımlı sistemler için ayarlanıyor halbu ki Galaxy S gibi güçlü donanımlı aletler için aynı oyunun daha iyi grafiklisi çıksa (HD versiyonlar mesela) hiç fena olmaz :D ama Android Market oldukça geniş ne ararsanız var bence biraz bu konuya ağırlık verilse itunes fln kalmaz ortalıkta :D Tegra2 çıksa da şimdiki Galaxy S kullanıcıları için çok bir sorun değil çünkü Tegra2 nin limitlerinde yapılıcak oyunu kolay kolay piyasaya sürüceklerini sanmıyorum :D illaki oyunlar 3D olmasına gerek yok :D 2D olup çok tutulan bir çok oyun var... örn: Mario
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EveryDaySmoke 8 yıl
Benim bir türlü anlamadığım forumda çeşitli konularda geçiyor ios'a rakip android WP7 vs. yazılıyor. Şimdi isteyen üretici parasıyla veya parasız ios'u alıp cihazlarına kullanabiliyor mu? Kullanamadığına göre nasıl rakip oluyorlar. Bu aynı zamanda blackberry os'u (adı her neyse) Palm'in os'u içinde geçerli. Bunların bir birine rakip olabilmesi için aynı üretici tarafından alternatifli üretilebiliyor olması gerekli. Sadece 1 veya 1-2 model donanım için üretilen bir yazılım nasıl global anlamda donanım ayırt etmeden çalışan yazılımlarla rakip ilan ediliyor. Eğer bir rakiplik söz konusu ise Galaxy S ve IPhone4 veya Desire HD ve IPhone4 gibi bir rakiplik söz konusu olabir.
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