Android cihazlar içinde 2.1 ve üzeri sürümleri kullanan cihazların oranı %90'a yaklaştı.

Bölünmüşlük = Sorun

Akıllı cihazlar içinde kullanım oranı hızla artan Android'in iOS karşısındaki en büyük handikapı olarak Android işletim sistemi kullanan cihazlar arasındaki sürüm farklılıkları gösteriliyor. Zira popüler işletim sisteminin şu anda 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 ve 2.3 olmak üzere 5 farklı sürümü bulunmakta ve özellikle sürüm 2.1 ve sonrasın yer alan gelişmiş özelliklerin 1.5 ve 1.6'ya uyarlanamıyor oluşu ciddi bir bölünme sorunu yaratıyor. Bu, Android cihazlarda donanımsal anlamda da bir standart bulunmamasıyla birleşince yazılım geliştiricilerin işi bir hayli zorlaşıyor.

Bölünmüşlük güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor.

Kullanıcılar açısından baktığımızda ise durum biraz daha karışık. Yeni bir Android cihaz alacak kişinin donanımsal özellikler yanında içerdiği Android işletim sistemi sürümü yanında gelecekteki güncellemeleri alıp alamayacağı gibi bir bilinmezi de araştırması gerekiyor. Eğer üretici Android işletim sistemi güncellemelerini cihaza uyarlamaz ise ileride ortaya çıkabilecek olası güvenlik açıklarına karşı korunmasız kalınmış olacak ve yeni işletim sistemi ile gelen teknolojilerden de yararlanılamayacak.

Tabi durum düşünüldüğü kadar da kötü değil Google'a göre bölünmüşlük sorunu hızla ortadan kalkıyor.

Google'ın 14 günlük zaman dilimi içinde Android markete ulaşan cihazlar üzerinden elde edilen verilere dayanarak hazırladığı işletim sistemi sürümleri kullanım oranı grafiği, bölünmüşlük sorununun önemli bir oranda aşıldığını gösteriyor.

Grafik sadece Android Market'e ulaşan cihazlar üzerinden elde edilen verilere göre hazırlanmış olsa da sonuçlar asıl hedef kitle olan yazılım geliştiricileri memnun edecektir. Bölünmüşlük sorununu hızla iyiye gittiği açık bir şekilde ortada. Yazılım geliştiricilerin 2.1 ile gelen gelişmiş özellikleri kullanarak geliştirecekleri bir yazılımın Markete erişen kişilerin %90'ına hitap edecek olması konsantrasyonu arttıracaktır.

Google, bölünmüşlük sorunlarını çözümlemesi ardından Market üzerindeki sıralama algoritmalarında da değişikliklere giderek Tegra 2'li tablet ve telefonlarla popülerliği daha da artacak Android platformuna daha fazla yazılım geliştirici çekebilmeyi hedefliyor. Eldeki verilere bakarak hedeflerini gerçekleştirmeleri için fazla bir engel kalmadığını söyleyebiliriz.

http://developer.android.com/resources/dashboard/platform-versions.html