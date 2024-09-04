DSÖ destekli araştırmaya göre, cep telefonları ile beyin kanseri arasında ilişki bulunmuyor

Salı günü yayınlanan incelemede, kablosuz teknolojilerin kullanımındaki büyük artışa rağmen beyin kanseri vakalarında buna karşılık gelen bir artış olmadığı ortaya kondu. Uzun telefon görüşmeleri yapan veya on yıldan uzun süredir cep telefonu kullanan kişiler için dahi riskin artmadığı belirtiliyor.
63 çalışma incelendi
Son analiz, Avustralya hükümetinin radyasyon koruma otoritesi de dahil olmak üzere 10 ülkeden 11 araştırmacı tarafından gerçekleştirilen 1994-2022 yılları arasındaki 63 çalışmayı içeriyor. Çalışmada, cep telefonlarında, televizyonda, bebek monitörlerinde ve radarda kullanılan radyo frekansın etkileri değerlendirildi.
İncelemede, yetişkinlerde ve çocuklarda beyin kanserleri, hipofiz bezi, tükürük bezi ve lösemi kanserleri ve cep telefonu kullanımı, baz istasyonları veya vericiler ile mesleki maruziyetle bağlantılı riskler ele alındı. Diğer kanser türleri ise ayrı olarak raporlanacak.
İnceleme diğer benzer çalışmaları doğruluyor. Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası sağlık kuruluşları daha önce cep telefonlarının kullandığı radyasyondan kaynaklanan olumsuz sağlık etkilerine dair kesin bir kanıt olmadığını söylemiş ancak daha fazla araştırma çağrısında bulunmuşlardı. Cep telefonları şu anda Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) tarafından "olası kanserojen" veya sınıf 2B olarak sınıflandırılıyor. Ancak bu, ajansın olası bir ilişkiyi dışlayamadığı durumlarda kullanılan bir kategori.
Ajansın danışma grubu, 2011'deki son değerlendirmesinden bu yana yeni veriler göz önüne alındığında sınıflandırmanın mümkün olan en kısa sürede yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nin değerlendirmesi gelecek yılın ilk çeyreğinde yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.