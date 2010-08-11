Android işletim sistemi için yazılmış ilk virüs ortaya çıktı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Google'ın mobil işletim sistemi Android'e yazılmış olan ilk virüs ortaya çıktı. Kaspersky Labs tarafından tespit edilen virüsün SMS yoluyla yayıldığı belirtildi. Trojan-SMS.AndroidOS.FakePlayer.a adı ile yayılan virüs, kullanıcılara 13 kb boyutunda bir medya oynatıcının yüklenmesi konusunda uyarı yapıyor. SMS aracılığı ile yüklenen medya oynatıcı, virüslü uygulamayı kuran telefonun kullanıcının bilgisi dışında paralı hizmetlere kısa mesajlar atmasına neden oluyor. Android kullanıcılarının bu virüsten uzak durmaları için kendi bilgisi dışında gelen yükleme taleplerini kabul etmemesi gerekiyor.
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Sistemi kastığı zamanda sağ tıklayıp çıkış deriz artık (windows kokan hareket bunlar )
Yine en iyisi eski usul telefonlar, olmazsa bir tablet alıp nokialara devam edelim