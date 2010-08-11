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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android işletim sistemi için yazılmış ilk virüs ortaya çıktı

Google'ın mobil işletim sistemi Android'e yazılmış olan ilk virüs ortaya çıktı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Google'ın mobil işletim sistemi Android'e yazılmış olan ilk virüs ortaya çıktı. Kaspersky Labs tarafından tespit edilen virüsün SMS yoluyla yayıldığı belirtildi. Trojan-SMS.AndroidOS.FakePlayer.a adı ile yayılan virüs, kullanıcılara 13 kb boyutunda bir medya oynatıcının yüklenmesi konusunda uyarı yapıyor. SMS aracılığı ile yüklenen medya oynatıcı, virüslü uygulamayı kuran telefonun kullanıcının bilgisi dışında paralı hizmetlere kısa mesajlar atmasına neden oluyor. Android kullanıcılarının bu virüsten uzak durmaları için kendi bilgisi dışında gelen yükleme taleplerini kabul etmemesi gerekiyor.


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DH Misafiri 6 yıl
valla hiçte öyle değil indirdiğin programa göre virüs yerleşiyor ve saçma bir siteye üye yapıyor sizi giriş yaptırıyor hattımdan 12 lira giris ücreti kestiler 2 aydır kesiliyormuş virüs giriş yaparken demin yakaladım içine sizin g mail hesabınızla oturumu açıyor çok değişik bir durum yok etmenin yollarını arıyorum şimdi
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alainn 6 yıl
Telefonada antivirüs şart o zaman :)
Sistemi kastığı zamanda sağ tıklayıp çıkış deriz artık (windows kokan hareket bunlar
)
Yine en iyisi eski usul telefonlar, olmazsa bir tablet alıp nokialara devam edelim
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fieldyturbo19 9 yıl
merhaba ben virus telefonunuza konuk olabilirmiyim :D
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OverClocK1ng 9 yıl
İyi bari virüsü yüklemeden önce yükleyeyim mi diye soruyormuş. Kabul etmezsin olur biter. :))
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