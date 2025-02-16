2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam, bu kez hiç de hoş olmayan bir olayla gündeme geldi. Dijital oyun platformu, kötü amaçlı yazılım içerdiği tespit edilen ücretsiz bir oyunu yayından kaldırdı. PirateFi adındaki korsan temalı hayatta kalma oyununun, kullanıcıların tarayıcı çerezlerini çalan bir truva atı (Trojan.Win32.Lazzzy.gen) içerdiği belirlendi.

Tesla'dan bakır hırsızlarına sürpriz: Boyalı tuzak kuruluyor 1 gün önce eklendi

Oyunun en az bir hafta boyunca Steam'de yer aldığı ve kaldırılmadan önce 800 ila 1.500 kez indirildiği ifade ediliyor. Bazı dikkatli oyuncular, PirateFi'nin tanıtım görsellerinin aslında Easy Survival RPG adlı başka bir oyundan çalındığını fark etti. Ayrıca antivirüs yazılımları oyun dosyalarını "Trojan.Win32.Lazzzy.gen" olarak işaretledi. Bu tür truva atları, bilgisayar korsanlarının kullanıcıların çevrimiçi hesaplarına erişmesine olanak tanıyor.

"Gerekirse Windows'u yeniden yükleyin"

Konuyu daha da vahim hale getiren bir diğer olay ise kendisini PirateFi'nin geliştiricisi olarak tanıtan bir kişinin Telegram üzerinden "oyun içi sohbet moderatörü" arayışına girmesiydi. Ücretli iş teklifiyle kullanıcıları tuzağa çekmeye çalışan bu kişinin, muhtemelen kötü amaçlı yazılımı daha geniş bir kitleye yaymayı hedeflediği düşünülüyor.

Tam Boyutta Gör Steam, söz konusu oyunu platformdan kaldırdı ve etkilenen kullanıcılara yönelik bir dizi uyarıda bulundu. Kullanıcılara geniş çaplı bir virüs taraması yapmaları ve bilgisayarlarında şüpheli yazılımlar olup olmadığını kontrol etmeleri önerildi. Ayrıca gerekirse Windows'u yeniden yüklemeleri tavsiye edildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Steam'de virüslü oyun yayınlandı: İndirdiyseniz hemen kaldırın!