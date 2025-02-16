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    Steam'de virüslü oyun yayınlandı: İndirdiyseniz hemen kaldırın!

    Steam'de korsan temalı bir hayatta kalma oyununun zararlı yazılım içerdiği tespit edildi. Oyun en az 1 hafta boyunca erişilebilir durumdaydı ve kaldırılmadan önce 800 - 1500 kişi tarafından indirildi.
    Steam'de virüslü oyun yayınlandı: İndirdiyseniz hemen kaldırın! Tam Boyutta Gör
    Steam, bu kez hiç de hoş olmayan bir olayla gündeme geldi. Dijital oyun platformu, kötü amaçlı yazılım içerdiği tespit edilen ücretsiz bir oyunu yayından kaldırdı. PirateFi adındaki korsan temalı hayatta kalma oyununun, kullanıcıların tarayıcı çerezlerini çalan bir truva atı (Trojan.Win32.Lazzzy.gen) içerdiği belirlendi.

    Oyunun en az bir hafta boyunca Steam'de yer aldığı ve kaldırılmadan önce 800 ila 1.500 kez indirildiği ifade ediliyor. Bazı dikkatli oyuncular, PirateFi'nin tanıtım görsellerinin aslında Easy Survival RPG adlı başka bir oyundan çalındığını fark etti. Ayrıca antivirüs yazılımları oyun dosyalarını "Trojan.Win32.Lazzzy.gen" olarak işaretledi. Bu tür truva atları, bilgisayar korsanlarının kullanıcıların çevrimiçi hesaplarına erişmesine olanak tanıyor.

    "Gerekirse Windows'u yeniden yükleyin"

    Konuyu daha da vahim hale getiren bir diğer olay ise kendisini PirateFi'nin geliştiricisi olarak tanıtan bir kişinin Telegram üzerinden "oyun içi sohbet moderatörü" arayışına girmesiydi. Ücretli iş teklifiyle kullanıcıları tuzağa çekmeye çalışan bu kişinin, muhtemelen kötü amaçlı yazılımı daha geniş bir kitleye yaymayı hedeflediği düşünülüyor.

    Steam'de virüslü oyun yayınlandı: İndirdiyseniz hemen kaldırın! Tam Boyutta Gör
    Steam, söz konusu oyunu platformdan kaldırdı ve etkilenen kullanıcılara yönelik bir dizi uyarıda bulundu. Kullanıcılara geniş çaplı bir virüs taraması yapmaları ve bilgisayarlarında şüpheli yazılımlar olup olmadığını kontrol etmeleri önerildi. Ayrıca gerekirse Windows'u yeniden yüklemeleri tavsiye edildi.
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    TheJudgé 5 saat önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 2 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 2 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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