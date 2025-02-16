Steam'de virüslü oyun yayınlandı: İndirdiyseniz hemen kaldırın!

Oyunun en az bir hafta boyunca Steam'de yer aldığı ve kaldırılmadan önce 800 ila 1.500 kez indirildiği ifade ediliyor. Bazı dikkatli oyuncular, PirateFi'nin tanıtım görsellerinin aslında Easy Survival RPG adlı başka bir oyundan çalındığını fark etti. Ayrıca antivirüs yazılımları oyun dosyalarını "Trojan.Win32.Lazzzy.gen" olarak işaretledi. Bu tür truva atları, bilgisayar korsanlarının kullanıcıların çevrimiçi hesaplarına erişmesine olanak tanıyor.
"Gerekirse Windows'u yeniden yükleyin"
Konuyu daha da vahim hale getiren bir diğer olay ise kendisini PirateFi'nin geliştiricisi olarak tanıtan bir kişinin Telegram üzerinden "oyun içi sohbet moderatörü" arayışına girmesiydi. Ücretli iş teklifiyle kullanıcıları tuzağa çekmeye çalışan bu kişinin, muhtemelen kötü amaçlı yazılımı daha geniş bir kitleye yaymayı hedeflediği düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer
sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.
Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!