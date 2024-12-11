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    Avustralya'daki bir laboratuvarda 323 şişe ölümcül virüs kayboldu

    Avustralya'daki bir laboratuvarda son derece ciddi bir biyogüvenlik skandalı meydana geldi. Laboratuvarda, içinde ölümcül virüs örnekleri bulunan 323 şişenin kaybolduğu ortaya çıktı.     

    Avustralya'daki bir laboratuvarda 323 şişe ölümcül virüs kayboldu Tam Boyutta Gör

    Avustralya'nın Queensland eyaletinde bulunan bir laboratuvarda, içerisinde ölümcül virüs örnekleri bulunan 323 şişe kayboldu. Queensland Sağlık Bakanlığı, 2021'de gerçekleşen ancak 2023 yılının Ağustos ayında fark edilen bu ciddi biyogüvenlik skandalı hakkında detaylı bir soruşturma başladıldığını duyurdu.

    Kaybolan örnekler arasında farklı klinik özelliklere sahip virüslerin olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 100 şişede, atlardan insanlara bulaşan ve %57 ölümcüllük oranına sahip Hendra virüsü bulunuyordu. Ayrıca kuduza benzeyen ve yüksek ölüm oranına sahip 223 Lyssavirüs ve iki Hantavirüs örneği de kayıp.

    Avustralya'daki bir laboratuvarda 323 şişe ölümcül virüs kayboldu Tam Boyutta Gör

    Olay, laboratuvarda bulunan numunelerin saklandığı dondurucunun arızalanması nedeniyle meydana geldi. Şişeler yeni bir dondurucuya taşınırken düzgün bir şekilde kayıt tutulmadığı belirtiliyor. Queensland Sağlık Bakanı Tim Nicholls yaşananları "ciddi bir biyogüvenlik protokolü ihlali" olarak nitelendirdi.

    Halk sağlığı için tehlike var mı?

    Yetkililer olayda kasıtlı bir sabotaj veya biyolojik silah üretme amacı olduğunu düşünmüyor. Daha ziyade, taşınma sırasında şişelerin kaybolmuş olması ihtimali üzerinde duruluyor. Ayrıca uzmanlar, virüs örneklerinin laboratuvar ortamı dışında çok hızlı bir şekilde bozulacağını ve bulaşıcılığını yitireceğini belirtiyorlar.

    Avustralya'daki bir laboratuvarda 323 şişe ölümcül virüs kayboldu Tam Boyutta Gör

    Kayıp virüslerin halk sağlığı için bir tehlike oluşturmadığı belirtilse de, bu tür olaylar araştırma laboratuvarlarında biyogüvenlik protokollerine sıkı bir şekilde uyulmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Queensland Sağlık Bakanlığı, çalışanlarına ek eğitim vererek ve tehlikeli madde sistemlerini gözden geçirerek biyogüvenliği artırmaya çalışıyor.

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    AlbatrosD.IIIFazılBey 6 saat önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 18 saat önce

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