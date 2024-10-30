Sahte CAPTCHA'lara dikkat: Farklında olmadan virüs indirebilirsiniz!

Kaspersky, internetteki iki farklı reklam modeline dikkat çekti. Sahte CAPTCHA ve Chrome uyarıları ile Lumma ve Amadey virüsleri yayılmaya çalışılıyor.
CAPTCHA, kullanıcıların insan mı yoksa bot mu olduğunu tespit etmek için pek çok site tarafından kullanılıyor. “Ben robot değilim” düğmesine basarak doğrulama yapılıyor ve ardından site erişime açılıyor.
Sahte CAPTCHA'lara dikkat!
Siber saldırganlar, CAPTCHA olarak görünen reklam tasarımlarıyla kullanıcıları tuzağa düşürüyor. CAPTCHA doğrulamasını yapmak için “Ben robot değilim” butonuna tıklandıktan sonra bir powershell komutunu panoya otomatik olarak kopyalıyor. CAPTCHA doğrulamasının tamamlanması için kullanıcıların Windows+R komutuna basıp ardından CTRL +V komutuna basmasını ve Enter’a basmasını talep ediyor. Bu adımları tamamlayan kullanıcıların bilgisayarına Lumma ve Amadey virüsü indiriliyor.
Sahte Chrome uyarısına dikkat!
Lumma virüsü nedir?
Lumma, kurbanın cihazında kripto para birimiyle ilgili dosyaları, çerezleri ve şifre yöneticisi verilerini arıyor. Kripto ve banka hesaplarına erişerek kurbanın mal varlığını ele geçiriyor. Ayrıca çeşitli e-ticaret platformlarının web sayfalarını gizlice ziyaret ederek görüntülenme sayılarını artırıyor ve hackerlara ek mali kazanç sağlıyor.
Amadey virüsü ise kullanıcıların kopyaladığı metinleri takip ediyor. Bir kripto para cüzdan adresi kopyalandığını tespit ederse bunu anında kendi cüzdan hesaplarıyla değiştiriyor.
Kaspersky, 22 Eylül 2024- 14 Ekim 2024 tarihleri arasında 140 binden fazla kullanıcının sahte CAPTCHA ve Chrome uyarısı reklamıyla karşılaştığını ifade ediyor. Veriler, 20 bin kullanıcının virüslü sitelere yönlendirildiğini ve virüse maruz kaldığını gösteriyor. Brezilya, İspanya, İtalya ve Rusya'daki kullanıcılar en sık etkilenenler olduBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D