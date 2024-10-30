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    Sahte CAPTCHA'lara dikkat: Farklında olmadan virüs indirebilirsiniz!

    Son günlerde CAPTCHA görünümlü sahte reklamlar ile kullanıcıların kripto ve banka bilgileri ele geçiriliyor. Bilgisayardaki tüm işlemler takip ediliyor. Kaspersky, kullanıcıları uyardı!
    Sahte CAPTCHA'lara dikkat: Yeni virüs cüzdanınızı boşaltabilir! Tam Boyutta Gör
    İnternet reklamları ürün tanıtımının yanı sıra siber saldırganlar tarafından kullanıcıları hacklemek için de etkin bir şekilde kullanılıyor. Kullanıcılar ve sistemler güvenlik önlemleri aldıkça kötü amaçlı reklamlar da yenileniyor ve yeni yöntemler deniyor. Son zamanlarda sahte CAPTCHA ve sahte Chrome uyarıları ile kullanıcılar tuzağa düşürülüyor.

    Kaspersky, internetteki iki farklı reklam modeline dikkat çekti. Sahte CAPTCHA ve Chrome uyarıları ile Lumma ve Amadey virüsleri yayılmaya çalışılıyor.

    CAPTCHA, kullanıcıların insan mı yoksa bot mu olduğunu tespit etmek için pek çok site tarafından kullanılıyor. “Ben robot değilim” düğmesine basarak doğrulama yapılıyor ve ardından site erişime açılıyor.

    Sahte CAPTCHA'lara dikkat!

    Siber saldırganlar, CAPTCHA olarak görünen reklam tasarımlarıyla kullanıcıları tuzağa düşürüyor. CAPTCHA doğrulamasını yapmak için “Ben robot değilim” butonuna tıklandıktan sonra bir powershell komutunu panoya otomatik olarak kopyalıyor. CAPTCHA doğrulamasının tamamlanması için kullanıcıların Windows+R komutuna basıp ardından CTRL +V komutuna basmasını ve Enter’a basmasını talep ediyor. Bu adımları tamamlayan kullanıcıların bilgisayarına Lumma ve Amadey virüsü indiriliyor.

    Sahte CAPTCHA'lara dikkat: Yeni virüs cüzdanınızı boşaltabilir!

    Sahte Chrome uyarısına dikkat!

    Sahte CAPTCHA'lara dikkat: Yeni virüs cüzdanınızı boşaltabilir! Tam Boyutta Gör
    Yaygın diğer saldırı yöntemi ise Chrome uyarısı gibi görünen reklamlar oldu. Chrome’un son güncellemesinden sonra bir sorun oluştuğu ve çözüm için "Copy Fix" butonu ile kod parçacığının Windows PowerShell’e yapıştırılması öneriliyor. Bunu gerçekleştiren kullanıcıların bilgisayarına Lumma virüsü yükleniyor.

    Lumma virüsü nedir?

    Lumma, kurbanın cihazında kripto para birimiyle ilgili dosyaları, çerezleri ve şifre yöneticisi verilerini arıyor. Kripto ve banka hesaplarına erişerek kurbanın mal varlığını ele geçiriyor. Ayrıca çeşitli e-ticaret platformlarının web sayfalarını gizlice ziyaret ederek görüntülenme sayılarını artırıyor ve hackerlara ek mali kazanç sağlıyor.

    Amadey virüsü ise kullanıcıların kopyaladığı metinleri takip ediyor. Bir kripto para cüzdan adresi kopyalandığını tespit ederse bunu anında kendi cüzdan hesaplarıyla değiştiriyor. 

    Kaspersky, 22 Eylül 2024- 14 Ekim 2024 tarihleri arasında 140 binden fazla kullanıcının sahte CAPTCHA ve Chrome uyarısı reklamıyla karşılaştığını ifade ediyor. Veriler, 20 bin kullanıcının virüslü sitelere yönlendirildiğini ve virüse maruz kaldığını gösteriyor. Brezilya, İspanya, İtalya ve Rusya'daki kullanıcılar en sık etkilenenler oldu

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 4 saat önce

    Hawli

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    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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