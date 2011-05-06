Android tabanlı cihazların büyük bölümü işletim sisteminin 2.2 sürümünü kullanıyor

Yapılan yeni bir araştırmaya göre Android kullanıcılarının 2/3'ü işletim sisteminin Froyo kod adlı 2.2 sürümünü kullanıyor. Android Market'e 14 gün boyunca yapılan erişimler sonucunda hazırlanan tabloya göre uygulama mağazasına giren kullanıcıların %65.9'u Android 2.2 işletim sistemini kullanırken, Android 2.1'in oranı %24.5, daha yeni olan 2.3 ve 2.3.3 sürümlerinin payı ise %4 olarak belirtiliyor. Android işletim sisteminin tabletler için hazırlanan Honeycomb kod adlı 3.0 sürümü ise şu an %0.3 pazar payına sahip olmakla birlikte yeni çıkacak tabletler sayesinde önümüzdeki aylarda daha hızlı bir şekilde yükselmesi bekleniyor.

Android 2.2 işletim sisteminin bu kadar popüler olmasında yeni pek çok telefonda Android 2.2 işletim sisteminin olması ve görece yeni pek çok telefon için de Android 2.2 güncellemesinin çıkmış olması gösteriliyor. Ayrıca başta Samsung Galaxy Tab olmak üzere Android tabanlı pek çok tabletin de bu sürümü kullandığı düşünülürse, Froyo uzunca bir süre daha yerini koruyacak gibi görünüyor.