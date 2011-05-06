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Android tabanlı cihazların büyük bölümü işletim sisteminin 2.2 sürümünü kullanıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,2b
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Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android tabanlı cihazların büyük bölümü işletim sisteminin 2.2 sürümünü kullanıyor
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Yapılan yeni bir araştırmaya göre Android kullanıcılarının 2/3'ü işletim sisteminin Froyo kod adlı 2.2 sürümünü kullanıyor. Android Market'e 14 gün boyunca yapılan erişimler sonucunda hazırlanan tabloya göre uygulama mağazasına giren kullanıcıların %65.9'u Android 2.2 işletim sistemini kullanırken, Android 2.1'in oranı %24.5, daha yeni olan 2.3 ve 2.3.3 sürümlerinin payı ise %4 olarak belirtiliyor. Android işletim sisteminin tabletler için hazırlanan Honeycomb kod adlı 3.0 sürümü ise şu an %0.3 pazar payına sahip olmakla birlikte yeni çıkacak tabletler sayesinde önümüzdeki aylarda daha hızlı bir şekilde yükselmesi bekleniyor.

Android 2.2 işletim sisteminin bu kadar popüler olmasında yeni pek çok telefonda Android 2.2 işletim sisteminin olması ve görece yeni pek çok telefon için de Android 2.2 güncellemesinin çıkmış olması gösteriliyor. Ayrıca başta Samsung Galaxy Tab olmak üzere Android tabanlı pek çok tabletin de bu sürümü kullandığı düşünülürse, Froyo uzunca bir süre daha yerini koruyacak gibi görünüyor.

Android tabanlı cihazların büyük bölümü işletim sisteminin 2.2 sürümünü kullanıyor
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jibe 8 yıl en beğenilen
Güncelleme yapmayan firmalar utansın. eski model telefon yeni versiyon desteklemiyor diyerek milleti kandırıp yeni versiyonu yeni model telefonla millete satmaya çalışanlar utansın...
Güncelleme yapmayan firmalar utansın. eski model telefon yeni versiyon desteklemiyor diyerek milleti kandırıp yeni versiyonu yeni model telefonla millete satmay...
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séquestre 8 yıl
Neden acaba?
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OverClocK1ng 8 yıl
%5 1.5 ve 1.6 kullanan kalmış. Zamanla oturacağını söylemiştim. O 1.5 ve 1.6 olan da genelde eski cihazlardır veya güncelleme çıkmış ama belki yapamayan kişiler falandır belki de..
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EcZaNeT 8 yıl
2.1 , 2.2 ve 2.3.3 kullandım en iyisi kesinlikle 2.3.3 sadece cyanogen mod un GPS i bazen geç alıyor.. fazla kullandıgım bir özellik değil ama pil kullanımı , performans açısından biraz daha iyi geldi..
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jibe 8 yıl en beğenilen
Güncelleme yapmayan firmalar utansın. eski model telefon yeni versiyon desteklemiyor diyerek milleti kandırıp yeni versiyonu yeni model telefonla millete satmaya çalışanlar utansın...
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TheValoran 8 yıl
Utan Sony Ericsson
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yunuss.10 8 yıl

_Krst_

Utan Sony Ericsson




SE niye utansın yav

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