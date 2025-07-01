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    Google, popüler not uygulamasını Apple Watch'lardan kaldırdı

    Google Keep, Apple Watch'larda not almak için kullanılan popüler bir uygulama. Google Takvim'in watchOS sürümünün yayınlanmasının ardından uygulama saatlerden kaldırıldı.

    google keep apple watch desteği Tam Boyutta Gör
    Google, yeni watchOS uygulamasını yayınladığı gün, Apple Watch için popüler not uygulamasını kullanımdan kaldırdı. Google Keep'in 2.2025.26200 sürümü, Apple Watch desteğini kaldırıyor.

    Google Keep, artık Apple Watch'larda kullanılamayacak

    Google Keep watchOS uygulaması yıllardır anlamlı bir güncelleme almadı. Google uygulama simgesini bile yenilemedi. 2019'da yayınlanan uygulama, komplikasyonları da desteklemiyordu.

    Bununla birlikte, uygulama çalışmaya ve kullanıcıların saatten notlara hızlı bir şekilde erişmesini sağlama işini yapmaya devam etti. Artık Apple Watch’larda olmaması bazı kullanıcılar için üzücü. Bu arada, Apple, watchOS 26 güncellemesiyle kendi Notlar uygulamasını ilk kez Apple Watch’lara getiriyor.

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