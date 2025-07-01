Google, popüler not uygulamasını Apple Watch'lardan kaldırdı

Google Keep, artık Apple Watch'larda kullanılamayacak
Google Keep watchOS uygulaması yıllardır anlamlı bir güncelleme almadı. Google uygulama simgesini bile yenilemedi. 2019'da yayınlanan uygulama, komplikasyonları da desteklemiyordu.
Bununla birlikte, uygulama çalışmaya ve kullanıcıların saatten notlara hızlı bir şekilde erişmesini sağlama işini yapmaya devam etti. Artık Apple Watch’larda olmaması bazı kullanıcılar için üzücü. Bu arada, Apple, watchOS 26 güncellemesiyle kendi Notlar uygulamasını ilk kez Apple Watch’lara getiriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: