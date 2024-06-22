HarmonyOS'un aktif kullanıcı sayısı 1 milyara yaklaştı

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Tam Boyutta Gör Bloomberg'in servis ettiği habere göre HarmonyOS'un aktif kullanıcı sayısı 900 milyona ulaştı. Huawei'nin Tüketici İş Grubu Başkanı Richard Yu tarafından açıklan rakam, ABD yaptırımları ve sektördeki sıkı rekabetle mücadele eden Çinli şirketin önemli bir başarıya ulaştığını gösteriyor.

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Deneyimli yönetici şu anda yaklaşık 900 milyon Huawei cihazının HarmonyOS çalıştırdığını, bunun sadece birkaç ay öncesine göre önemli bir artış olduğunu söyledi. Buna ek olarak premium Huawei akıllı telefon satışlarının 2024'ün ilk beş ayında %72 artış gösterdiğini de belirtti.

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Mate 60 Pro önemli rol oynadı

Rapor, bu yükselişte Mate 60 Pro'nun piyasaya sürülmesinin önemli bir rol oynadığını vurguluyor. ABD'li yetkililerin, Çinli firmaların üretemeyeceğini savunduğu 7 nm işlemciye sahip bu telefon, Huawei'nin işini oldukça canlandırdı.

Tüm bu gelişmeler Huawei'nin ilk çeyrek kârını beş katından fazla artırmasına ve Apple ve diğer Çinli rakiplerinden pazar payı kapmasına yardımcı oldu. Huawei'nin bu başarısı, ABD'nin yaptırımlarına rağmen küresel pazarda önemli bir güç olduğunu ortaya koyuyor.

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