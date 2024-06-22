HarmonyOS'un aktif kullanıcı sayısı 1 milyara yaklaştı

Deneyimli yönetici şu anda yaklaşık 900 milyon Huawei cihazının HarmonyOS çalıştırdığını, bunun sadece birkaç ay öncesine göre önemli bir artış olduğunu söyledi. Buna ek olarak premium Huawei akıllı telefon satışlarının 2024'ün ilk beş ayında %72 artış gösterdiğini de belirtti.
Mate 60 Pro önemli rol oynadı
Rapor, bu yükselişte Mate 60 Pro'nun piyasaya sürülmesinin önemli bir rol oynadığını vurguluyor. ABD'li yetkililerin, Çinli firmaların üretemeyeceğini savunduğu 7 nm işlemciye sahip bu telefon, Huawei'nin işini oldukça canlandırdı.
Tüm bu gelişmeler Huawei'nin ilk çeyrek kârını beş katından fazla artırmasına ve Apple ve diğer Çinli rakiplerinden pazar payı kapmasına yardımcı oldu. Huawei'nin bu başarısı, ABD'nin yaptırımlarına rağmen küresel pazarda önemli bir güç olduğunu ortaya koyuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.