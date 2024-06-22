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    Anlık Bildirim

    HarmonyOS'un aktif kullanıcı sayısı 1 milyara yaklaştı

    Huawei yöneticisi Richard Yu, Harmony işletim sistemiyle çalışan cihaz sayısının 900 milyonu aştığını duyurdu. Çinli marka geçirdiği zorlu sürece rağmen önemli bir büyüme kaydetmiş durumda.
    HarmonyOS'un aktif kullanıcı sayısı 1 milyara yaklaştı Tam Boyutta Gör
    Bloomberg'in servis ettiği habere göre HarmonyOS'un aktif kullanıcı sayısı 900 milyona ulaştı. Huawei'nin Tüketici İş Grubu Başkanı Richard Yu tarafından açıklan rakam, ABD yaptırımları ve sektördeki sıkı rekabetle mücadele eden Çinli şirketin önemli bir başarıya ulaştığını gösteriyor.

    Deneyimli yönetici şu anda yaklaşık 900 milyon Huawei cihazının HarmonyOS çalıştırdığını, bunun sadece birkaç ay öncesine göre önemli bir artış olduğunu söyledi. Buna ek olarak premium Huawei akıllı telefon satışlarının 2024'ün ilk beş ayında %72 artış gösterdiğini de belirtti.

    HarmonyOS'un aktif kullanıcı sayısı 1 milyara yaklaştı Tam Boyutta Gör

    Mate 60 Pro önemli rol oynadı

    Rapor, bu yükselişte Mate 60 Pro'nun piyasaya sürülmesinin önemli bir rol oynadığını vurguluyor. ABD'li yetkililerin, Çinli firmaların üretemeyeceğini savunduğu 7 nm işlemciye sahip bu telefon, Huawei'nin işini oldukça canlandırdı.

    Tüm bu gelişmeler Huawei'nin ilk çeyrek kârını beş katından fazla artırmasına ve Apple ve diğer Çinli rakiplerinden pazar payı kapmasına yardımcı oldu. Huawei'nin bu başarısı, ABD'nin yaptırımlarına rağmen küresel pazarda önemli bir güç olduğunu ortaya koyuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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