Linux'un pazar payı 30 yıl sonra ilk kez %3'ü geçti

Söz konusu veriler yalnızca geleneksel Linux ve dağıtımlarını kapsıyor. Yani bu rakama Linux tabanlı ChromeOS işletim sistemi dahil değil. Linux pazar payının 30 yılın ardından ilk kez %3'ü geçmesi pazar segmentindeki şiddetli rekabet göz önüne alındığında önemli bir gelişme.
Sunucularda tercih ediliyor
Hatırı sayılır geçmişine rağmen Linux normal masaüstü bilgisayar sahipleri arasında hiçbir zaman popüler olmadı. Bu kullanıcılar hala Windows ve macOS'u tercih ediyor. Linux yüksek performansı, kararlılığı, güvenilirliği ve güvenliği nedeniyle bir sunucu işletim sistemi olarak değerlendirildi.
İşte masaüstü işetim sistemi pazarında son durum şöyle:
- Windows – %68.15
- macOS – %21.38
- Chrome OS – %4.15
- Bilinmeyen – %3.23
- Linux – %3.08
- FreeBSD – %0.01
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)