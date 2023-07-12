Tam Boyutta Gör StatCounter tarafından paylaşılan verilere göre Haziran 2023 itibariyle Linux'un masaüstü işletim sistemleri arasındaki pazar payı ilk kez %3'ü geçti. Bu her ne kadar küçük bir rakam gibi görünse de eğilim, son birkaç yıldır Linux'un popülaritesinde istikrarlı bir artış olduğunu gösteriyor.

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Söz konusu veriler yalnızca geleneksel Linux ve dağıtımlarını kapsıyor. Yani bu rakama Linux tabanlı ChromeOS işletim sistemi dahil değil. Linux pazar payının 30 yılın ardından ilk kez %3'ü geçmesi pazar segmentindeki şiddetli rekabet göz önüne alındığında önemli bir gelişme.

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Sunucularda tercih ediliyor

Hatırı sayılır geçmişine rağmen Linux normal masaüstü bilgisayar sahipleri arasında hiçbir zaman popüler olmadı. Bu kullanıcılar hala Windows ve macOS'u tercih ediyor. Linux yüksek performansı, kararlılığı, güvenilirliği ve güvenliği nedeniyle bir sunucu işletim sistemi olarak değerlendirildi.

İşte masaüstü işetim sistemi pazarında son durum şöyle:

Windows – %68.15

macOS – %21.38

Chrome OS – %4.15

Bilinmeyen – %3.23

Linux – %3.08

FreeBSD – %0.01

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Linux'un pazar payı 30 yıl sonra ilk kez %3'ü geçti