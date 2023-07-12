Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Linux'un pazar payı 30 yıl sonra ilk kez %3'ü geçti

    StatCounter tarafından yayınlanan son verilere göre geçen ay Linux ve dağıtımlarının pazar payı %3'ü geçti. İşletim sisteminin kullanım oranı son aylarda istikrarlı bir şekilde artıyor.
    Oy Ver
    Linux'un pazar payı 30 yıl sonra ilk kez %3'ü geçti Tam Boyutta Gör
    StatCounter tarafından paylaşılan verilere göre Haziran 2023 itibariyle Linux'un masaüstü işletim sistemleri arasındaki pazar payı ilk kez %3'ü geçti. Bu her ne kadar küçük bir rakam gibi görünse de eğilim, son birkaç yıldır Linux'un popülaritesinde istikrarlı bir artış olduğunu gösteriyor.

    Söz konusu veriler yalnızca geleneksel Linux ve dağıtımlarını kapsıyor. Yani bu rakama Linux tabanlı ChromeOS işletim sistemi dahil değil. Linux pazar payının 30 yılın ardından ilk kez %3'ü geçmesi pazar segmentindeki şiddetli rekabet göz önüne alındığında önemli bir gelişme.

    Linux'un pazar payı 30 yıl sonra ilk kez %3'ü geçti Tam Boyutta Gör

    Sunucularda tercih ediliyor

    Hatırı sayılır geçmişine rağmen Linux normal masaüstü bilgisayar sahipleri arasında hiçbir zaman popüler olmadı. Bu kullanıcılar hala Windows ve macOS'u tercih ediyor. Linux yüksek performansı, kararlılığı, güvenilirliği ve güvenliği nedeniyle bir sunucu işletim sistemi olarak değerlendirildi.

    İşte masaüstü işetim sistemi pazarında son durum şöyle:

    • Windows – %68.15
    • macOS – %21.38
    • Chrome OS – %4.15
    • Bilinmeyen – %3.23
    • Linux – %3.08
    • FreeBSD – %0.01
    Kaynakça https://www.techpowerup.com/311132/linux-breaks-3-pc-market-share-after-30-years https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/worldwide
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 6 gün önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    benzinden lpg ye geçerken sarsıntı word kelimeler arası boşluk problemi teb yıldız signature card clash of clans 9. seviye ordu düzeni wifi geçerli bir ip yapılandırmasına sahip değil

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM22 Pro
    General Mobile GM22 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
    AYKUT ELMAS-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız