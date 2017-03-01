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Android telefonlar, iPhone’dan daha az bozuluyorlar

Yapılan yeni bir araştırmaya göre Android işletim sistemini kullanan telefonlar, iPhonelardan daha az bozuluyor. Araştırmanın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Android telefonlar, iPhone’dan daha az bozuluyorlar
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Blancco Technology Group, Android ve iPhone kullanıcıları arasındaki gerginliği artıracak yeni araştırma sonucunu paylaştı. Bu araştırmaya göre Android işletim sistemini kullanan telefonlar, iPhonelardan daha az bozuluyor.

Bir süredir düzenli bir şekilde yapılan araştırma, geçtiğimiz senelerde iPhone’un büyük bir farkla önde olduğunu gösteriyordu. 2015 senesinin son çeyreğinden beri düşüşte olan iPhone, yapılan araştırmalara göre o dönemlerde yalnızca yüzde 15 bozulma oranına sahipti. Son yapılan araştırmaya (2016’nın sonunda yapılmış) göre ise bu oran yüzde 62’ye yükseldi. Öte yandan Android telefonlar, iPhone’un yalnızca yüzde 15 bozulma oranına sahip olduğu dönemde yüzde 85 oranında bozuluyordu. Yapılan son araştırmalar, bu oranın yüzde 47’ye kadar gerilediğini ve Android’in liderliği ele geçirdiğini gösteriyor.

Blancco, araştırmalarındaki “bozulma” kelimesini “tamir edilemeyecek kadar ciddi performans sorunları” olarak tanımlıyor. Bu tanıma göre iPhone 6, tüm iPhone modelleri arasında en çok bozulma oranına sahip olan cihaz. Aşağıdaki görselden de görebileceğiniz gibi iPhone 6, farklı dönemlerde en çok bozulan telefon olmuş.

Android tarafında ise Samsung tarafından üretilen akıllı telefonlar başı çekiyor. 2016’nın ilk çeyreğinde yüzde 43 bozulma oranına sahip olan Samsung, senenin üçüncü çeyreğinde bu oranı yüzde 11’e kadar düşürmeyi başarmış.

Paylaşılan veriler arasında telefonların bozulmasına neden olan sorunlar da yer alıyor. Sorunlar arasında en yüksek pay, tahmin edilebileceği gibi uygulamaların durma (çökme) sorunu. Apple’da sıklıkla Snapchat ve Instagram uygulamalarından kaynaklanan bu sorun, Android’de kamera, USB senkronizasyonu gibi birçok kaynağa sahip.

Gerçek neden Android kullanıcıları mı?

Blancco, aylar içerisinde Apple’ın sorunlarının artmasının yanı sıra, Android sorunlarının son derece hızlı bir şekilde azaldığına da dikkat çekti.  Araştırmacılar, bunun asıl nedeninin Android kullanıcıları olabileceğini düşünüyorlar.

Yapılan tahminlere göre Android kullanıcıları, Apple kullanıcılarına göre cihazlarıyla daha çok ilgileniyorlar. Bu da cihazlarındaki sorunu çözebilmek adına yöntemler keşfettikleri anlamına geliyor, cihazlarını kendi isteklerine göre düzenleyerek sorun oluşma riskini en aza indirgediklerini gösteriyor.


http://www.digitaltrends.com/mobile/iphones-less-reliable-than-android/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds Yorum Yaz
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hakanlevent 2 yıl en beğenilen
android bilgisayar olmadan bile bilgisayarmış gibi çalışabilien ve hemen hemen her uygulama ile işinizi çözebildiginiz bir platform ,
ios ta ise en ufak bir işlemde pc ye muhtaçsınız oda yetmiyormuş gibi birde itunes e jb yoksa iphone kapalı kutu ,
en saçma olayı ip6 kullanırken bi mp3 bile ü whatsapptan gönderememekti neden çünkü o bir apple
maile dosya eklemek (pdf) vs işkenceydi
bilgisayardaki bi fotoyu telefona atmak tam bir komediydi
her yerde sudan ucuza bulunan otg ile flash bellegindeki önemli dosyaları görüp maillemek gibisi varmı (note5) ile biri telefonda birşey söylerken not alabilme(kalem gibi kullanım kolaylıkları )
ios şu zamana kadar çıkmış en batıl sistemdir ( benden program alırsan yaparsın ) mantıgının üzerine kurulmuştur tek derdi appstoreden program satmak kendi aksesuarını bi ton fiyatla pazarlamaktır (kablo 50 tl )
tasarımı iyi olsada o kadar donanımı whatsaaptan mesaj atmak için kullanan bi sistemdir apple
ve sony z3 compacktan bile yavaştır (ip6)
tartışmaya gerek yok gercekten cebinizde herşeyi yapabiliceginiz bi sistem arıyorsanız o androiddir
apple ise ancak o izin verirse yapabilirsiniz..
hayallerinizi bırakamadıgınız sürece mahkum olursunuz.....
android bilgisayar olmadan bile bilgisayarmış gibi çalışabilien ve hemen hemen her uygulama ile işinizi çözebildiginiz bir platform ,ios ta ise en ufak bir...
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3 Yanıt Yanıtla +78
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tugares 2 yıl
Adam yenisini veriyor, bunlar da bozuluyor diyor. Android de adam bozuk telefona serviste sağlam diyor. Neyin kafası bu aga :D
2 Yanıt Yanıtla +72
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V4LKyR 2 yıl
İnsanlar Apple yetkili servisine gidince yenisi ile değiştiriyorlar diyor.
Zaten iPhone'u satın alırken bir nevi yenisinin de parasını vermiş oluyorsun, malum 3500 TL olduğu için... :) Yani verdiğin para içinde senin servisten alacağın yeni iPhone'un da ücreti var.
Yoksa bu özelliksiz telefona bu kadar yüksek ücret talep etmeleri neden olabilir? :)
İnsanlar Apple yetkili servisine gidince yenisi ile değiştiriyorlar diyor.Zaten iPhone'u satın alırken bir nevi yenisinin de parasını vermiş oluyorsun, malu...
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Yanıtla +37
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dawras 2 yıl
Servis konusunda samsung level atladi yazilim ile uzaktan baglanma, yazilim ustunden cozum sunma vs. (yazilimin adini unuttum ama app turkce ve guzel calisiyor. )
Apple servisi guzel ama randevu alabilirsen ya da avm onunde zombi gibi beklersen. Ayrica daha fazla ariza cikarmasiyla servisin ne alaksi var?
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BLoCeR 2 yıl
Son dönemde Samsung destek konusunda büyük adımlar attı. Geçen hafta Galaxy S7'de yaşadığım bir sorun için Samsung web sitesi üzerinden online yazıştım. Birkaç saat sonra Samsung'dan arayıp bir kod numarası verdiler. Daha sonra telefonuma bağlanıp gerekli ayarı yaptılar.
Ayrıca Samsung servis merkezlerinde yüz yüze tamir (günler öncesinden randevu almaya gerek kalmadan, genellikle yarım saat içinde onarım tamamlanıyor) olanağı var.
Kasım ayından beri Galaxy S7 kullanıyorum, herhangi bir donma, takılma, çökme vb. yaşamadım.
Android 6 sonrasında sistem gayet stabil hale geldi.
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b@d0 2 yıl
ahahahahahahhahhhahahahahahahah yemin ediyorum hiç gülecek halim yoktu ya :D neyse hayırlı cumalarhahahahahahah
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Guest-EC5820868 2 yıl
Telefon kullanmayı bilmeyen çokta ondan. Adam dışarı çıkmış sıcak havada güneşin alnında 4K video çekmeye uğraşıyor ???? Sonra bu telefon çok ısınıyor yanıyor elimde tutamıyorum diyor ???? Tutamazsın tabi sıcakta 4K video çekilir mi ? Merakın varsa git kaliteli kamera al dimi ama.
Telefon bu küçük bir teknoloji ürünü. Sende ne gerçek bir kamera video hissi yaratır ne de bilgisayar hissi. Yani telefonları fazla zorluyoruz bence.
Bu cihazların yapabileceği işler belli. Fazla zorlarsan problemler çıkmaya başlar servisle boğuşursun sonra markaya küfür edersin ???? Yaptığımız bu ama daha düzgün kullanmalıyız bence akıllı telefonları.
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Mr_aKReP 2 yıl
Bozulunca değişim yapıyorda bedavamı yapıyor öyleyse benim 5s ön kamera çalışmıyor :D
iphonlarınıza iyi bakın dıştan sağlam gözüksede içte durumlar öyle değil hassas cihazlar çok kolay elinizde kalabiliyor.
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chengineer 2 yıl
serviste yenisini veriyor demiş arkadaşlar. doğrudur, çünkü zaten en başında 2 cihaz parası alıyor
ha bir de yenilenmiş mevzusu var ki, şu havuzdan cihaz verme olayı, ona girmeyelim bile
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abrenax 2 yıl
Bozulunca değişim yapıyor. Diğerlerini anlatmaya gerek yok.
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H.E.B Sup 2 yıl
Ekrem is sad now :)
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bilir_kisi_M 2 yıl
Android forever
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Experimentation 2 yıl
iphone 6 çok sorunlu cihazdı
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