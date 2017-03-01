Android telefonlar, iPhone’dan daha az bozuluyorlar

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Blancco Technology Group, Android ve iPhone kullanıcıları arasındaki gerginliği artıracak yeni araştırma sonucunu paylaştı. Bu araştırmaya göre Android işletim sistemini kullanan telefonlar, iPhonelardan daha az bozuluyor.

Bir süredir düzenli bir şekilde yapılan araştırma, geçtiğimiz senelerde iPhone’un büyük bir farkla önde olduğunu gösteriyordu. 2015 senesinin son çeyreğinden beri düşüşte olan iPhone, yapılan araştırmalara göre o dönemlerde yalnızca yüzde 15 bozulma oranına sahipti. Son yapılan araştırmaya (2016’nın sonunda yapılmış) göre ise bu oran yüzde 62’ye yükseldi. Öte yandan Android telefonlar, iPhone’un yalnızca yüzde 15 bozulma oranına sahip olduğu dönemde yüzde 85 oranında bozuluyordu. Yapılan son araştırmalar, bu oranın yüzde 47’ye kadar gerilediğini ve Android’in liderliği ele geçirdiğini gösteriyor.

Blancco, araştırmalarındaki “bozulma” kelimesini “tamir edilemeyecek kadar ciddi performans sorunları” olarak tanımlıyor. Bu tanıma göre iPhone 6, tüm iPhone modelleri arasında en çok bozulma oranına sahip olan cihaz. Aşağıdaki görselden de görebileceğiniz gibi iPhone 6, farklı dönemlerde en çok bozulan telefon olmuş.

Android tarafında ise Samsung tarafından üretilen akıllı telefonlar başı çekiyor. 2016’nın ilk çeyreğinde yüzde 43 bozulma oranına sahip olan Samsung, senenin üçüncü çeyreğinde bu oranı yüzde 11’e kadar düşürmeyi başarmış.

Paylaşılan veriler arasında telefonların bozulmasına neden olan sorunlar da yer alıyor. Sorunlar arasında en yüksek pay, tahmin edilebileceği gibi uygulamaların durma (çökme) sorunu. Apple’da sıklıkla Snapchat ve Instagram uygulamalarından kaynaklanan bu sorun, Android’de kamera, USB senkronizasyonu gibi birçok kaynağa sahip.

Gerçek neden Android kullanıcıları mı?

Blancco, aylar içerisinde Apple’ın sorunlarının artmasının yanı sıra, Android sorunlarının son derece hızlı bir şekilde azaldığına da dikkat çekti. Araştırmacılar, bunun asıl nedeninin Android kullanıcıları olabileceğini düşünüyorlar.

Yapılan tahminlere göre Android kullanıcıları, Apple kullanıcılarına göre cihazlarıyla daha çok ilgileniyorlar. Bu da cihazlarındaki sorunu çözebilmek adına yöntemler keşfettikleri anlamına geliyor, cihazlarını kendi isteklerine göre düzenleyerek sorun oluşma riskini en aza indirgediklerini gösteriyor.

http://www.digitaltrends.com/mobile/iphones-less-reliable-than-android/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds