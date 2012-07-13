AndroidForums forumları hacklendi, 1 milyon kişinin hesabı çalındı

Haber Editörü
İnternet kullanıcılarının yoğun olarak yöneldiği ve özel bilgilerini girdiği platformlar hackerların daima bir numaralı hedefi oluyor. Android platformu ile ilgili haberler yayınlayan Phandroid sitesinin forum görevini yürüten AndroidForums sitesi, Salı günü yayınladığı gönderide, bir güvenlik açığı nedeniyle hacklendiklerini duyurdu.
Hackerlerın elde ettiği bilgiler arasında kullanıcı adı, şifre, mail adresi, IP adresleri gibi veriler bulunuyor. Şu ana kadar 1 034 235 üyenin özel bilgilerine erişildiği sanılıyor.
Site sunucularında gerekli tedbirleri alarak açığı kapattığını belirtiyor. Ancak hangi verilerin elde edildiği belirlenemedi. Bu yüzden kullanıcıların Şifremi Unuttum sekmesiyle şifrelerini değiştirmeleri isteniyor.
Diğer alt siteler ise saldırıdan etkilenmedi. Phandroid, olayın sadece bir mail çalma girişimi olduğunu düşünüyor.
http://androidforums.com/site-updates-announcements/580371-important-notice-security-breach.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
forums.nvidia.com/...
Bakalım akıbeti nolacak hesaplarımızın.
Artik forumda ekrem cukurca haberi diye geyikler dolasiyor yalan haberlerde sen ne diyorsun :D
Haber sahibinin takip ettiği konulardaki bir sitenin hacklenince gözüne çarpması ve bunu haber yapması doğal bence. Algıda seçicilik diyebiliriz buna.
Not: Ekrem Çukurca değilim :D
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