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AndroidForums forumları hacklendi, 1 milyon kişinin hesabı çalındı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet kullanıcılarının yoğun olarak yöneldiği ve özel bilgilerini girdiği platformlar hackerların daima bir numaralı hedefi oluyor. Android platformu ile ilgili haberler yayınlayan Phandroid sitesinin forum görevini yürüten AndroidForums sitesi, Salı günü yayınladığı gönderide, bir güvenlik açığı nedeniyle hacklendiklerini duyurdu.

Hackerlerın elde ettiği bilgiler arasında kullanıcı adı, şifre, mail adresi, IP adresleri gibi veriler bulunuyor. Şu ana kadar 1 034 235 üyenin özel bilgilerine erişildiği sanılıyor.

Site sunucularında gerekli tedbirleri alarak açığı kapattığını belirtiyor. Ancak hangi verilerin elde edildiği belirlenemedi. Bu yüzden kullanıcıların Şifremi Unuttum sekmesiyle şifrelerini değiştirmeleri isteniyor.

Diğer alt siteler ise saldırıdan etkilenmedi. Phandroid, olayın sadece bir mail çalma girişimi olduğunu düşünüyor. 

http://androidforums.com/site-updates-announcements/580371-important-notice-security-breach.html Yorum Yaz
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darkaura 7 yıl en beğenilen
kullanici veritabani calinan bir suru site var. kaci haber oluyor. icinde android gecince hemen haber oluyor tabi. bu tip haberlerinde hep ekrem cukurcadan gelmesi gozumuzden kacmiyor.
kullanici veritabani calinan bir suru site var. kaci haber oluyor. icinde android gecince hemen haber oluyor tabi. bu tip haberlerinde hep ekrem cukurcadan gelm...
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programmer_onur 7 yıl
Beyler bu bir tesadüf mü bilemiyorum ama Nvidia Forumları'da hacklendi.

forums.nvidia.com/...

Bakalım akıbeti nolacak hesaplarımızın.
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strahd_von_zarovich 7 yıl
VeZiLay
androidçiler hemen başlamış Ekrem Çukurcaya sataşmaya.Sanki adam yalan haber yapıyor.

Artik forumda ekrem cukurca haberi diye geyikler dolasiyor yalan haberlerde sen ne diyorsun :D
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TikaMasala 7 yıl
Kendisi gibi gayriresmi romlari, forumlarida guven vermiyor androidin. Bi ton viruslu uygulama ve antivirus yazilimi var, saka gibi.
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Mr.Legend 7 yıl TikaMasala
muratremix

Kendisi gibi gayriresmi romlari, forumlarida guven vermiyor androidin. Bi ton viruslu uygulama ve antivirus yazilimi var, saka gibi.


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VeZiLay 7 yıl
androidçiler hemen başlamış Ekrem Çukurcaya sataşmaya.Sanki adam yalan haber yapıyor.
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Mr.Legend 7 yıl
Editör - Haber uyumu
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eerokyar 7 yıl
hem haberi geç veriyorsunuz hemde yanlış, kullanıcı şifrelerinin görüntülenemeyeceği her yerde açık açık yazıyor, hash'leri çalınmış.
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DH Misafiri 7 yıl
darkaura
kullanici veritabani calinan bir suru site var. kaci haber oluyor. icinde android gecince hemen haber oluyor tabi. bu tip haberlerinde hep ekrem cukurcadan gelmesi gozumuzden kacmiyor.

Haber sahibinin takip ettiği konulardaki bir sitenin hacklenince gözüne çarpması ve bunu haber yapması doğal bence. Algıda seçicilik diyebiliriz buna.
Not: Ekrem Çukurca değilim :D
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jibe 7 yıl
fanboyların işidir.
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panwangkunoa 7 yıl
cinde android gecince hemen haber oluyor tabi. bu tip haberlerinde hep ekrem cukurcadan
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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OverClocK1ng 7 yıl
Sony'nin , Codemasters'ın siteleri bile hacklendikten sonra zaten hacklenmeyecek site yoktur her halde. İnsanlar hata yaparlar. O siteyi yönetenler de insan nihayetinde. Onlar bir hata yaparsa bunu fark eden bir hacker da açığı gördü mü affetmeyecektir tabi...
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cagataykoroglu 7 yıl
Anlaşılan güvenli site yok. Sürekli bilgi hırsızlığı haberleri duyar olduk.
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