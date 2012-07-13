AndroidForums forumları hacklendi, 1 milyon kişinin hesabı çalındı

İnternet kullanıcılarının yoğun olarak yöneldiği ve özel bilgilerini girdiği platformlar hackerların daima bir numaralı hedefi oluyor. Android platformu ile ilgili haberler yayınlayan Phandroid sitesinin forum görevini yürüten AndroidForums sitesi, Salı günü yayınladığı gönderide, bir güvenlik açığı nedeniyle hacklendiklerini duyurdu.





Hackerlerın elde ettiği bilgiler arasında kullanıcı adı, şifre, mail adresi, IP adresleri gibi veriler bulunuyor. Şu ana kadar 1 034 235 üyenin özel bilgilerine erişildiği sanılıyor.





Site sunucularında gerekli tedbirleri alarak açığı kapattığını belirtiyor. Ancak hangi verilerin elde edildiği belirlenemedi. Bu yüzden kullanıcıların Şifremi Unuttum sekmesiyle şifrelerini değiştirmeleri isteniyor.





Diğer alt siteler ise saldırıdan etkilenmedi. Phandroid, olayın sadece bir mail çalma girişimi olduğunu düşünüyor.