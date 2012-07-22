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Anketler e-kitap trendinin yükselişini sürdürdüğünü gösteriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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E-Kitap Okuyucu
Ekrem71
Haber Editörü
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İnsanların kitap okuma alışkanlığını sadece basılı yayınlardan değil, masaüstü, tablet, akıllı telefon ve e-okuyucu gibi platformlardan da devam ettirmesini hedefleyen e-kitap trendi, piyasaya sürüldüğü ilk günden bu yana yükselişinden birşey kaybetmedi.

BookStats tarafından 2000 yayıncıyla yapılan bir anket, kitap endüstrisinin son durumunu ortaya koydu. 

Basılı kitaplardan dijital kitaplara geçiş oldukça hızlı oldu ve yayıncılar 2011 yılında 2.07 milyar dolar e-kitap geliri elde etti. Yayınevlerinin gelirlerinin yüzde 15.5'ini e-kitaplar oluşturdu. Her satılan 140 e-kitaba karşılık 100 basılı kitap oranının ortaya çıktığı bu dönemde tüketicinin dijital yayınlara olan ilgisi artış eğiliminde.

Bununla birlikte basılı kitaplarda da bir gerileme gözlenmeye başladı. 2010 yılında 12.1 milyar dolar olan gelir, 2011 yılında 11.1 milyar dolara geriledi.

Genel anlamda kitap endüstrisi bir durgunluk içinde. 2010 yılında 13.9 milyar dolar olan gelir, 2011 yılında 13.97 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Genç nüfusa hitap eden kitapların geliri de 2011 yılında yüzde 12 artarak 2.78 milyar dolar oldu.

Çevrimiçi kitap satışlarında da 2011 yılında 5.04 milyar dolara çıkan bir artış gözlemlendi.

http://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2012/07/18/survey-shows-growing-strength-of-e-books/?ref=technology Yorum Yaz
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Patria o Muerte 7 yıl
e-kitabın ne kadar güzel bir teknoloji olduğunu kitaba verecek param kalmadığımda anladım. :D internetten indirdiğim e kitaplarla işi götürmek güzel. :)
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pofpor01 7 yıl
mesutreis
LCD ekranlarda nasıl kitap okuyorsunuz hiç anlamıyorum.Ben 10 dakka okusam hemen gözlerim ağrıyor.Acaba E-ink ekranlarda durum nasıl acaba kullanan varsa açıklarsa iyi olur.

Ben Kindle 3 kullanıyorum. Görüntü olarak gerçek kitaptan hiç farkı yok. Göz yorgunluğu kitapta nasılsa Kindle'da da ancak o kadar oluyor. Kendi hazırladığım Kindle 3 incelemesi: mcpsp.com/...
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tayyarağa 7 yıl
e kitap iyidir ama desteklenmesi lazım
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FRUEHAUF 7 yıl
LCD ekranlarda nasıl kitap okuyorsunuz hiç anlamıyorum.Ben 10 dakka okusam hemen gözlerim ağrıyor.Acaba E-ink ekranlarda durum nasıl acaba kullanan varsa açıklarsa iyi olur.
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Neyıh 7 yıl
Devletin e kitap formatını cazip hae getirmesi lazım. E kitap okuyucu cihazlarında vergi indirimine gidilmeli.
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nurettinaz 7 yıl
Normalde kitap okumak bana pek cekici gelmemekteydi, kitap okurken genelde uyuya kaliyordum ancak tabletimi aldim ve google play deki butun e-book uygulamalarini indirdim. Itraf ediyorum okumam diye wattpad uygulamasindan korsan turkce kitaplar indirdim. Sonra baktim okuyorum ve normalde aylar alacak kalinliktaki bir kitabi 5 gunde bitirdim. Baktim korsan olacak gibi degil idefixten kitap almaya basladim ve hala tabletimi elimden dusurmuyorum ve tableti adeta e-reader gibi kullanmaya basladim. Su an bir kindle alma plani yapiyorum. Acikcasi normal kitaptan tassima ve okuma hissi olarak cok daha basarili hatta yuzde olarak ne kadar okudugunuzu gostermesiyle gaza geliyorsunuz surada birakirim diyorsunuz ama duramiyorsunuz herkese tavsiyem kesinlikle deneyin.
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labtek38 7 yıl
Şimdi yok efendim ben kitabın kokusunu duyucam elime alıcam hissedicem falan falan gibi edebiyat parçalayanlar olacaktır. Biraz da çevreyi düşünün şurda burda devlet kurumlarında, zarfı bile açılmadan çöpe atılan otomatik ödemeledeki faturalarınızda, gereksizce basılıp yerlere atılan broşür ve ilanlarda o kadar çok çevre isrefı var ki aklıma geldikçe bile ürperiyorum. Basılı gazeteye da karşıyım ama neyse o konu dışı olucak şimdi. Amacınız kitap okumaksa niyeti olan her yerde okur. Nitekim yıllardır okuduğum basılı kitap sayısı 10 u geçmez bunun yanında elektronik ortamda belki yüzlerce kitap okumuşumdur. Tabiki satışını yapan yer bulmak halen güç ama yaygınlaşıyor. Bununla birlikte basılı kitaptan bir miktar daha ucuza satılıyor fakat özendirici olması için en az 2/3 fiyatına falan olması gerekir. Üstelik bir cihazınıda ( özel bir e book okuyucu cihaza bile gerek yok telefonunuzda bile okuyabilirsiniz) yüzlerce ve hatta teknik olarak onbinlerce kitap taşıyabilirsiniz.
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jovanovic 7 yıl
Bana hala soğuk geliyor e-kitaplar...
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Amedra 7 yıl jovanovic
jovanovic
Bana hala soğuk geliyor e-kitaplar...

hocam bazen isinma sorunları oluşabiliyor.


Biliyorum espri berbatti, şaka bir yana gerçekten e-kitap olayı ilgilincime gidiyor bir kere denemisligim vardır ama.ne hikmetse gerçek kitapların yerini tutmuyor. Gene de alışkanlık meselesi sonuçta bu da büyük ve en iyi icatlardan biri
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simaros 7 yıl
malesef ülkemizde yeterince hatta hiç gelişmiyor parayla bile bulamıyorsun kitabı yayıncılar uyduruk kitabı 20-25 tl sattmak yerine neden 5 tl satalım diye düşünüyor sonra tv programlarına çıkıp türk halkı okumuyor diyor
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