Anketler e-kitap trendinin yükselişini sürdürdüğünü gösteriyor

İnsanların kitap okuma alışkanlığını sadece basılı yayınlardan değil, masaüstü, tablet, akıllı telefon ve e-okuyucu gibi platformlardan da devam ettirmesini hedefleyen e-kitap trendi, piyasaya sürüldüğü ilk günden bu yana yükselişinden birşey kaybetmedi.





BookStats tarafından 2000 yayıncıyla yapılan bir anket, kitap endüstrisinin son durumunu ortaya koydu.





Basılı kitaplardan dijital kitaplara geçiş oldukça hızlı oldu ve yayıncılar 2011 yılında 2.07 milyar dolar e-kitap geliri elde etti. Yayınevlerinin gelirlerinin yüzde 15.5'ini e-kitaplar oluşturdu. Her satılan 140 e-kitaba karşılık 100 basılı kitap oranının ortaya çıktığı bu dönemde tüketicinin dijital yayınlara olan ilgisi artış eğiliminde.





Bununla birlikte basılı kitaplarda da bir gerileme gözlenmeye başladı. 2010 yılında 12.1 milyar dolar olan gelir, 2011 yılında 11.1 milyar dolara geriledi.





Genel anlamda kitap endüstrisi bir durgunluk içinde. 2010 yılında 13.9 milyar dolar olan gelir, 2011 yılında 13.97 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Genç nüfusa hitap eden kitapların geliri de 2011 yılında yüzde 12 artarak 2.78 milyar dolar oldu.





Çevrimiçi kitap satışlarında da 2011 yılında 5.04 milyar dolara çıkan bir artış gözlemlendi.