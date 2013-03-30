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Anlaşmalarda ilerleme kaydedildi; iRadio için geri sayım başlıyor.

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Anlaşmalarda ilerleme kaydedildi; iRadio için geri sayım başlıyor.

%64'lük pazar payı ile dijital müzik satış alanının lider ismi olan Apple'ın merakla beklenen yeni servisi iRadio için geri sayım başlıyor.

The Verge'in müzik sektörü içerisindeki güçlü birkaç kaynağının ifadelerine göre Apple ile eğlence sektörünün iki önemli ismi Universal ile Warner arasındaki görüşmelerde büyük aşama kaydedildi.

Daha önceki haberlerimizde Apple ile müzik şirketleri arasındaki anlaşma görüşmelerinin lisans ücreti konusunda tıkandığını, hatta Apple'ın bu sebepten dolayı iRadio'yu 2 kez ertelemek zorunda kaldığını sizlere aktarmıştık. Ancak Apple ile Universal ve Warner arasındaki görüşmelerde önemli ilerleme kaydedilmesiyle birlikte iRadio'nun iOS 7 ve 7.Nesil iPhone'la birlikte veya en geç yeni iPod'ların tanıtılacağı geleneksel sonbahar etkinliğinde lanse edilmesi olası görülüyor.

iRadio neler sunacak ?

Bu sorunun cevabını şimdilik verebilmek zor ancak önümüzde Pandora gibi bir örnek durunca Pandora'nın çalışma sistemini biraz inceleyip, iRadio hakkında da aşağı yukarı fikir sahibi olabiliriz.

Pandora; Spotify ya da fizy, grooveshark gibi müzik yayını yapan sitelerden daha farklı bir servis. Temelde geleneksel radyo istasyonlarının çalışmasına benziyor. Tek fark, DJ yok. Siz istediğiniz şarkıyı oynat dediğinizde sıradaki şarkılar, tüm arşivi tarayan sistem tarafından otomatik olarak belirleniyor. Ancak belirlenen her bir şarkı arasında bir ilişki mevcut. Pandora'yı farklı kılan da şarkılar arasındaki ilişkiyi en iyi şekilde ortaya koyan "Music Genome Project" isimli sistem (Genome yani genom; canlıların kromozomlarındaki genetik şifrelerin tamamını ifade etmektedir).

Music Genome Project sistemi sayesinde Pandora, bir şarkıyı 400 farklı müzik parametresi ile tanımlıyor. Melodi, ritim, harmoni, form, kompozisyon, sözler, sözlerin sıklığı, enstrümanlar, baskın enstrümanın bu parametrelerden sadece birkaçı. Siz ilk şarkıyı oynatmaya başladığınızda, Music Genome Project sistemi, oynatmakta olduğunuz şarkıya benzer şarkıları 400 farklı müzik parametresine göre belirliyor ve sıradakiler listesine ekleyip sırası geldiğinde sizin için otomatik olarak oynatıyor.

Music Genome Project'in fikri hakları Pandora'nın elinde bulunduğu için Apple'ın bu sistemi kullanması neredeyse imkansız. Fakat hali hazırda Apple'ın iTunes'da satın alınan şarkılar için Genius isimli bir öneri sistemine mevcut. Muhtemelen iRadio'da da Genius'ın iskeleti üzerine kurulmuş fakat daha gelişmiş bir sisteme yer verilecektir. Daha doğrusu vermek zorunda. Çünkü Genius'ın çok etkili çalıştığı söylenemez.

Kısacası iRadio, internet üzerinden DJ'siz, sizin müzik zevklerinize uygun şarkıları oynatan, aylık ya da yıllık üyelikle çalışan, müzik yayın hizmeti olacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.


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AktifProje 6 yıl
Apple servisleri beni her zaman heycanlandırmıştır.
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homeedition88 6 yıl
Impacto
Buna benzer bir uygulama zaten App Storeda var.Jelli Radyo ; facebook ile giriş yapıyorsunuz,şarkılara oy veriyorsunuz ve eğer sizin oy verdiğiniz şarkı çıkarsa radyo adınızı anons yapıyor.

aa hakikaten aynisiymis :))
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yc#1 6 yıl
Apple haberlerini Ekrem Çukurca haricindeki editörlerden okuyunca daha güzel oluyor.
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Impacto 6 yıl
Buna benzer bir uygulama zaten App Store'da var.Jelli Radyo ; facebook ile giriş yapıyorsunuz,şarkılara oy veriyorsunuz ve eğer sizin oy verdiğiniz şarkı çıkarsa radyo adınızı anons yapıyor.
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enzomaresca 6 yıl
Yıllık ücreti ne kadar olur bakalım
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akmac 6 yıl enzomaresca
enzomaresca
Yıllık ücreti ne kadar olur bakalım

Nokia ücretsizken Apple ücretli yaparsa kötü olur.
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onsos1100 6 yıl
nokia mix radio dan farkı ne bilen var mı ?
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seconder77 6 yıl
teşekkürler apple
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Recharged 6 yıl
Güzel bir uygulama olacağını düşünüyorum şimdiden.
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Godolphin 6 yıl
Apple markası ile tanıştıktan sonra diğer telefonları telefon olarak görmekten vazgeçmiş ve 3G-3GS-4-4S ve son olarak 5 ile yola devam ettim ama hiç bir zaman gelmeyen mesaj iletim raporu ve radyo olmaması yüzünden hep sıkıntı çektim ama hala bunlar gelmiyor ve gelmediği gibi bizleri operatörlere mahkum eden yenilikler getiriyorlar gerçekten kullanıcıyı ne zaman düşünecekler merak ediyorum.
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-Calvin 6 yıl
işte bu iyi
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Schrödinger Kedisi 6 yıl
yakında iDunyada yaşamay başlayacağız
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cibicibi 6 yıl
lastfm gibi olacak belli ama tr desteği için baya bekleyeceğimiz aşikar
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