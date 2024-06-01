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    iPhone 5s, tüm dünyada satıştan kaldırılmış Apple ürünleri arasına eklendi

    Apple, klasik ve eski ürünler listesini güncelleyerek iPhone 5s modelini tüm dünyada satıştan kaldırılmış (obsolete) iPhone ürünleri arasına aldı.               
    iphone 5s tüm dünyada satıştan kaldırılmış apple ürünleri Tam Boyutta Gör
    Apple, artık iPhone 5s’i tüm dünyada satıştan kaldırılmış bir ürün olarak görüyor. Bu, Apple Store'lar ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcılarının artık cihaz için onarım veya başka donanım hizmeti sunmayacağı anlamına geliyor. Apple, yedi yıldan uzun bi süre önce satış dağıtımlarını sonlandırdığı ürünleri satıştan kaldırılmış (obsolete) olarak değerlendirdiğini söylüyor.

    Hatırlayacağınız üzere, iPhone 5s, Eylül 2013’te tanıtıldı. Ana ekran tuşuna yerleştirilen Touch ID parmak izi sensörü ve Apple’ın 64 bir mimarili ilk iPhone işlemcisi olan A7 çip, en önemli yeni özellikler arasındaydı.

    6. nesil iPod Touch artık klasik ürünler arasında

    Apple, iPhone 5s’i satıştan kaldırılmış iPhone ürünleri arasına alırken, 2015 yılında piyasaya sürülen 6. nesil iPod Touch ile birlikte bir iMac modelini de klasik ürünleri arasında kattı. iPod Touch 6. nesil ve 2015 sonu Retina 4K ekranlı 21.5 inç iMac, artık Apple’ın vintage ürünleri arasında. Apple, beş yıldan uzun, yedi yıldan kısa bir süre önce satış dağıtımlarını sona erdirdiği ürünleri klasik olarak kabul ettiğini söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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