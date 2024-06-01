iPhone 5s, tüm dünyada satıştan kaldırılmış Apple ürünleri arasına eklendi

Hatırlayacağınız üzere, iPhone 5s, Eylül 2013’te tanıtıldı. Ana ekran tuşuna yerleştirilen Touch ID parmak izi sensörü ve Apple’ın 64 bir mimarili ilk iPhone işlemcisi olan A7 çip, en önemli yeni özellikler arasındaydı.
6. nesil iPod Touch artık klasik ürünler arasında
Apple, iPhone 5s’i satıştan kaldırılmış iPhone ürünleri arasına alırken, 2015 yılında piyasaya sürülen 6. nesil iPod Touch ile birlikte bir iMac modelini de klasik ürünleri arasında kattı. iPod Touch 6. nesil ve 2015 sonu Retina 4K ekranlı 21.5 inç iMac, artık Apple’ın vintage ürünleri arasında. Apple, beş yıldan uzun, yedi yıldan kısa bir süre önce satış dağıtımlarını sona erdirdiği ürünleri klasik olarak kabul ettiğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.