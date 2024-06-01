iPhone 5s, tüm dünyada satıştan kaldırılmış Apple ürünleri arasına eklendi

Tam Boyutta Gör Apple, artık iPhone 5s’i tüm dünyada satıştan kaldırılmış bir ürün olarak görüyor. Bu, Apple Store'lar ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcılarının artık cihaz için onarım veya başka donanım hizmeti sunmayacağı anlamına geliyor. Apple, yedi yıldan uzun bi süre önce satış dağıtımlarını sonlandırdığı ürünleri satıştan kaldırılmış (obsolete) olarak değerlendirdiğini söylüyor.

Hatırlayacağınız üzere, iPhone 5s, Eylül 2013’te tanıtıldı. Ana ekran tuşuna yerleştirilen Touch ID parmak izi sensörü ve Apple’ın 64 bir mimarili ilk iPhone işlemcisi olan A7 çip, en önemli yeni özellikler arasındaydı.

6. nesil iPod Touch artık klasik ürünler arasında

Apple, iPhone 5s’i satıştan kaldırılmış iPhone ürünleri arasına alırken, 2015 yılında piyasaya sürülen 6. nesil iPod Touch ile birlikte bir iMac modelini de klasik ürünleri arasında kattı. iPod Touch 6. nesil ve 2015 sonu Retina 4K ekranlı 21.5 inç iMac, artık Apple’ın vintage ürünleri arasında. Apple, beş yıldan uzun, yedi yıldan kısa bir süre önce satış dağıtımlarını sona erdirdiği ürünleri klasik olarak kabul ettiğini söylüyor.

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iPhone 5s, satıştan kaldırılmış Apple ürünleri arasına eklendi