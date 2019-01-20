Antarktika’da, buzun 1,000 metre altında tardigrad kalıntıları bulundu

26 Aralık günü Güney Kutbu yakınlarında bulunan bir yeraltı gölüne ulaşmak için 1km'lik buzu delen bilim insanları asla beklemedikleri bir sürprizle karşılaştılar. Kazı esnasında tespit edilen ve aşırı iklim koşullarında yaşayabilen mikrobik bir canlı olan tardigrad kalıntılarının keşfi, araştırmada yer alan bilim insanlarından biri olan David Harwood’a göre tam bir sürpriz oldu.

Antarktika'da bulunan buzul altı göllerde çok nadiren tespit edilen yaşam kalıntılarının bu bölgede 1,000 metre derinlikte keşfedilmesi tam anlamıyla hayret verici bir durum. Kıta’nın buzul altı göllerinde yaşam kanıtı en son 2013 yılında Hodgson Gölü’nün yaklaşık 100. metresinde tespit edilmiş. Bilin insanları bu derinlikte 20 bakteri kültürüne rastlamışlar.

Tespit edilen kalıntılar üzerinde henüz bir inceleme yapılmadığı için hayvanın; bir süre sonra donan Antarktika okyanus suyunda mı yaşadığı yoksa cesedin buzul altı akıntılarıyla civardaki dağlardan mı getirildiği bilinmiyor. Bu soruların cevabı için bilim insanlarının, hayvan DNA’sı üzerinde inceleme yapmaları gerekiyor. Ancak incelemeden sonra hayvanın suda yaşayan mı yoksa karada yaşayan tür mü olduğu ortaya çıkacak.

Mars'ta yaşamın var olduğu tezini güçlendirebilir

Tardigrad’ın yeraltında yaşadığının kesinleşmesi halinde ise bilim dünyası üzerinde etkilerinin büyük olması bekleniyor. Antarktika gibi bölgelerin, Mars gibi kıta buzuluna sahip olan gezegenlere benzediği biliniyor. Bu bağlamda buzun altında yaşama dair bir kanıt bulunmasının, Kızıl Gezegen’de de yaşamın bir zamanlar var olduğu tezini iyiden iyiye güçlendirebileceği ifade ediliyor.

Araştırmacılar, hayvanın buzul çağları arası dönemde ve buzul erime suyunda yaşamış olabileceğine inanıyorlar. Eğer hal böyleyse tardigrad, 50,000 yıl önceki Holosen veya 120,000 yıl önceki Eamiyen dönemlerinden birinde yaşamış olabilir. Ancak emin olmak için araştırmacıların, karbon tarih saptama metodu ile hayvanın DNA dizilimini tespit etmeleri gerekiyor.

Buzul altı Antarktik Gölleri Bilimsel Erişimi (Subglacial Antarctic Lakes Scientific Access-SALSA) programı kapsamında sıcak su sondası kullanılarak yapılan kazıda keşfedilen kalıntılar için bilim insanları çalışmalarına hız vermiş durumdalar.

https://motherboard.vice.com/en_us/article/wjmeb9/dead-tardigrades-found-buried-3200-feet-deep-in-antarctica-lake