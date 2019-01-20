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Antarktika’da, buzun 1,000 metre altında tardigrad kalıntıları bulundu

Antarktika bilim insanlarını her daim şaşırtmaya devam ediyor. Kıta'da yapılan bir kazı bu sefer de yerin 1,000 metre altında mikrobik bir canlının tespit edilmesine vesile oldu. Detaylar haberimizde.
4 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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26 Aralık günü Güney Kutbu yakınlarında bulunan bir yeraltı gölüne ulaşmak için 1km'lik buzu delen bilim insanları asla beklemedikleri bir sürprizle karşılaştılar. Kazı esnasında tespit edilen ve aşırı iklim koşullarında yaşayabilen mikrobik bir canlı olan tardigrad kalıntılarının keşfi, araştırmada yer alan bilim insanlarından biri olan David Harwood’a göre tam bir sürpriz oldu.

Antarktika'da bulunan buzul altı göllerde çok nadiren tespit edilen yaşam kalıntılarının bu bölgede 1,000 metre derinlikte keşfedilmesi tam anlamıyla hayret verici bir durum. Kıta’nın buzul altı göllerinde yaşam kanıtı en son 2013 yılında Hodgson Gölü’nün yaklaşık 100. metresinde tespit edilmiş. Bilin insanları bu derinlikte 20 bakteri kültürüne rastlamışlar.

Tespit edilen kalıntılar üzerinde henüz bir inceleme yapılmadığı için hayvanın; bir süre sonra donan Antarktika okyanus suyunda mı yaşadığı yoksa cesedin buzul altı akıntılarıyla civardaki dağlardan mı getirildiği bilinmiyor. Bu soruların cevabı için bilim insanlarının, hayvan DNA’sı üzerinde inceleme yapmaları gerekiyor. Ancak incelemeden sonra hayvanın suda yaşayan mı yoksa karada yaşayan tür mü olduğu ortaya çıkacak.

Mars'ta yaşamın var olduğu tezini güçlendirebilir

Tardigrad’ın yeraltında yaşadığının kesinleşmesi halinde ise bilim dünyası üzerinde etkilerinin büyük olması bekleniyor. Antarktika gibi bölgelerin, Mars gibi kıta buzuluna sahip olan gezegenlere benzediği biliniyor. Bu bağlamda buzun altında yaşama dair bir kanıt bulunmasının, Kızıl Gezegen’de de yaşamın bir zamanlar var olduğu tezini iyiden iyiye güçlendirebileceği ifade ediliyor.

Araştırmacılar, hayvanın buzul çağları arası dönemde ve buzul erime suyunda yaşamış olabileceğine inanıyorlar. Eğer hal böyleyse tardigrad, 50,000 yıl önceki Holosen veya 120,000 yıl önceki Eamiyen dönemlerinden birinde yaşamış olabilir. Ancak emin olmak için araştırmacıların, karbon tarih saptama metodu ile hayvanın DNA dizilimini tespit etmeleri gerekiyor.

Buzul altı Antarktik Gölleri Bilimsel Erişimi (Subglacial Antarctic Lakes Scientific Access-SALSA) programı kapsamında sıcak su sondası kullanılarak yapılan kazıda keşfedilen kalıntılar için bilim insanları çalışmalarına hız vermiş durumdalar.


https://motherboard.vice.com/en_us/article/wjmeb9/dead-tardigrades-found-buried-3200-feet-deep-in-antarctica-lake Yorum Yaz
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darkaura 4 ay en beğenilen
tardigradelerin dayanikliligi dusunulunce bulunan ornekler arasinda canli olarak bile ciksa sasirmam. yasam sandigimizdan cok daha inatci ve dayanikli. eski denizlerden kalmis tuz yatagi madenlerinde, tuzun icine hapsolmus sivi su zerrelerinde 5milyon yildir hayatta kalmis extremophile archaealar var. bu tip canlilar icin mars topraginin altinda radyasyondan biraz uzak, belli araliklarla bile olsa sivi su bulunan ortamlarda yasamak ilik bahar havasinda parkda yurumek gibi bir sey.
tardigradelerin dayanikliligi dusunulunce bulunan ornekler arasinda canli olarak bile ciksa sasirmam. yasam sandigimizdan cok daha inatci ve dayanikli. eski den...
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MonitörKertenkelesi 4 ay
İnsanlar hala uzaylıların UFO benzeri araçlar veya E.T. gibi koca kafalarıyla dünyayı ziyaret edeceğini sanıyor. Oysa ki değişik yaşam formlarında çoktan dünyamıza inmiş ve yaşıyorlar ama beklentimizi karşılamadıkları için çok uzaylı muamelesi göremiyorlar. Muhtemelen diğer bir çok yıldız ve gezegenin içinde yaşayan bu gözle görülmeyen yaşam formları birer uzaylı olarak zaten hayatını sürdürüyor. Grip virüsünün de bir uzaylı olmadığı ne malum.
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terimer 3 ay MonitörKertenkelesi
İnsanlar hala uzaylıların UFO benzeri araçlar veya E.T. gibi koca kafalarıyla dünyayı ziyaret edeceğini sanıyor.

Bunlarin olmamasi icin kimselerin bilmedigi birseyler mi var ? Neden olmasin ki ? Kainat ve otesini kimseler tam manasi ile bilmedigine gore bu sekilde o vardir da bu yoktur demek pek de dogru degil. Yasam pekcok degisik formlarda olabilir evren icinde ve otesinde.
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terimer 4 ay
Antarktika'nin altinda cok ama cok daha ilginc ve onemli seyler var. Mesela insanlik tarihine isik tutacak bazi seyler gib. Bu ve bunun gibi haberler son yillarda ozellikle cok sIk duyulmaya ve hizlanmaya basladi. Cok yakinda olacak olan buyuk ifsaat icin insanlar psikolojik olarak hazirlaniyor.
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tobepeople 4 ay
Su ayısı yazsaydın iyiydi Tardigrad denilince herkes bilmiyor Ay'da ve Mars'da hayatta kalabilecek canlı varsa kesinlikle odur neden uzaya götürmüyorlar bilinmez ya da götürdüler ve hayattadır ama açıklamıyorlar. Eksi 270 derecelik soğuğa dayanabilen ve 30 yıl yemek yemeden yaşayabilen başka canlı yok ki...
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Guest-F01EF196D 4 ay tobepeople
Eğer ki diğer gezegenlerde canlı örnekleri bulunursa bunun Dünya'dan gelmemiş olduğundan emin olmak için sıkı biçimde kontrol ediyorlar bu süreci, Dünya'dan canlı taşımak istemiyorlar. Dışarıdakini bulmak içeridekini taşımaktan daha büyük önem arz ediyor.
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Janus_Prospero 4 ay tobepeople
Dünyadan Tardigrad gibi dayanıklı bir canlı götürürsen başka bir gezegende bu dünya canlılığı bir kolonizasyon sürecine girebilir. Uzaylı arayanlar için uzun vadede iyi bir tercih değil.
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selahattın ısık 4 ay
carbon 14 maks 50k yıl öncesine gidilebilmekte.
kaynakta böyle yazdığına eminmisiniz.
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Omisis046 3 ay koçari
Su ayılarını çok severim hocam. Çok tatlılar.
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darkaura 4 ay en beğenilen
tardigradelerin dayanikliligi dusunulunce bulunan ornekler arasinda canli olarak bile ciksa sasirmam. yasam sandigimizdan cok daha inatci ve dayanikli. eski denizlerden kalmis tuz yatagi madenlerinde, tuzun icine hapsolmus sivi su zerrelerinde 5milyon yildir hayatta kalmis extremophile archaealar var. bu tip canlilar icin mars topraginin altinda radyasyondan biraz uzak, belli araliklarla bile olsa sivi su bulunan ortamlarda yasamak ilik bahar havasinda parkda yurumek gibi bir sey.
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