Mars’ın geçmişine ışık tutan keşif: Kıyı şeridi benzeri yapılar tespit edildi

Mars'ın yüzeyinde bir zamanlar sıvı su bulunduğuna işaret eden güçlü kanıtlar, artık bilim dünyasını bu konuda büyük ölçüde ikna etmiş durumda. Yörüngedeki uydular ve yüzeyde görev yapan gezgin araçlar ile yıllar içinde yapılan gözlemler, gezegenin geçmişinde nehirler, göller ve hatta geçici su kütleleri bulunduğunu ortaya koydu. Ancak Mars'ın kuzey yarımküresini bir zamanlar büyük ve kalıcı bir okyanusun kapladığı yönündeki iddia henüz tam olarak kabul görmüş değil. Ne var ki bilim insanları, şimdi bu tartışmaya da yeni ve ikna edici bir kanıt eklemiş olabilir.

Mars'ta, Dünya'daki Okyanusların Kıta Sahanlıklarını Andıran Oluşum Gözlemlendi

NASA’nın yıllar boyunca Mars yörüngesinde görev yapan uzay araçlarından elde edilen verileri inceleyen araştırmacılar, gezegenin yüzeyinde devasa bir küvet izine benzetilen bir oluşum tespit etti. Bu yapı, suyun bir zamanlar kara ile buluştuğu sınırı işaret ediyor olabilir. Dünya’daki okyanusların kıta sahanlıklarını andıran bu oluşum, Mars’ta olası bir okyanusun sınırlarını belirleyen “kıyı rafı” benzeri bir yapı olarak tanımlanıyor. Mars’ta levha tektoniği ve kıtalar bulunmadığı için, bu tür jeolojik yapıların oluşumu Dünya’dakinden farklı süreçlerle gerçekleşmiş olsa da, ortaya çıkan izler dikkat çekici benzerlikler taşıyor.

Bilim insanlarına göre bu “küvet izi”, milyonlarca yıl boyunca nehirlerin taşıdığı kum ve çamurun bir okyanusta birikmesi, dalgaların bu tortuları yayması ve su seviyesinin zaman içinde değişmesiyle oluşmuş olabilir. Yukarıdan bakıldığında bu tortul kaya katmanları, suyun çekilmesinden sonra küvetin kenarında kalan izlere benzer bir halka görünümü oluşturuyor. Araştırmacılar, eğer bu bölgeye bir gezgin araç gönderilirse, katmanlı tortul yapılar, eğimli yüzeyler ve dalga-akıntı etkisiyle oluşmuş dokular gibi tipik kıta sahanlığı özelliklerinin gözlemlenebileceğini belirtiyor.

Çalışmada kullanılan veriler, Mars Global Surveyor görevi sırasında elde edilen topografik ölçümlere dayanıyor. Bu veriler üzerinde yapılan analizler, gezegenin kuzey düzlüklerinde geniş bir bant boyunca uzanan ve okyanus sınırlarını andıran bir yapı olduğunu ortaya koyuyor. Daha önceki araştırmalar da bu bölgede bir okyanusun var olabileceğine işaret etmişti. Hatta bu varsayımsal okyanusun, Mars yüzeyinin yaklaşık üçte birini kapladığı tahmin ediliyor. Bu da Dünya'daki okyanusların toplam yüzey alanının yaklaşık yüzde 13'üne denk geliyor.

Yeni bulgular, önceki çalışmalarla da örtüşüyor. Özellikle Çin’in Zhurong gezgininden elde edilen yer altı radar verileri, Mars’ta bir zamanlar var olmuş sahil şeritlerine ait kumlu yapıların bugün yüzeyin altında gömülü olabileceğini göstermişti. Ayrıca gezegen genelinde tespit edilen nehir deltası benzeri oluşumlar da, büyük su kütlelerine akan akarsuların varlığına işaret ediyor.

Okyanus Varsa, Hayat da Olabilir

Araştırmacılar, Mars’taki okyanusun yaklaşık 3.7 milyar yıl önce, gezegenin daha sıcak ve nemli olduğu bir dönemde var olduğunu düşünüyor. Bu dönemde aktif bir su döngüsünün bulunduğu, yani suyun nehirler ve göller aracılığıyla yüzeyde dolaştığı tahmin ediliyor. Ancak zamanla Mars’ın atmosferini kaybetmesi ve kuraklaşmasıyla birlikte bu suyun nereye gittiği hâlâ net olarak bilinmiyor.

Elde edilen tüm bu veriler bir araya getirildiğinde, Mars’ın geçmişte bugünkünden çok daha farklı, hatta bazı yönleriyle Dünya’ya daha benzeyen bir gezegen olabileceği fikri gün geçtikçe güç kazanıyor. Eğer gerçekten gezegenin üçte birini kaplayan uzun ömürlü bir okyanus var olduysa, bu durum Mars’ta yaşamın ortaya çıkma ihtimali açısından da kritik önem taşıyor. Çünkü sıvı suyun uzun süreli varlığı, yaşanabilir ortamların oluşması için temel koşullardan biri olarak kabul ediliyor.

