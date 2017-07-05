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Antibiyotik direncini bakteriyel temizlik maddeleri mi tetikliyor?

Son yılların popüler temizlik ürünlerinden el dezenfektanlarıyla ilgili yapılan son çalışma bu ürünlerin tahtını sarsacak cinsten. Görünüşe göre bu ürünlerin ciddi zararlı etkileri bulunuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Antibiyotik direncini bakteriyel temizlik maddeleri mi tetikliyor?
Yaklaşık son 10 yıldır gittikçe yaygınlaşan antibakteriyel sabun gibi ürünlerde sıkça kullanılan bir madde bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesine yol açıyor. Bu durum da haliyle zaten antibiyotiklerin giderek karşısında aciz kaldığı bakterilerin elini biraz daha güçlendiriyor.

Antibiyotik Direnci Geliştiriyor! 

Birmingham Üniversitesi ve Norwich Araştırma Parkı’ndan Bilim adamlarının gerçekleştirdiği çalışma sonucunda bu tür temizlik maddelerinde kullanılan Triklosan adı verilen antibakteriyel maddeye karşı bakterilerin direnç geliştirdiği ve bu gelişen direncin de oldukça güçlü bir antibiyotik türü olan kinolonlara karşı da bakterilerin dirençli hale gelmesine yol açtığını ortaya koydu.
Durum şu anda E.Coli türü bakterilerde kanıtlanmış. Hatta nazal yollarında Triklosan bulunan hastalarda Stafilokok türü bir bakteri bulunma olasılığı normalin iki katına çıktığını da farklı çalışmalardan elde edilen bir bilgi olarak ekleyelim. Bununla birlikte vücudumuzun çeşitli yerlerinde bizim için faydalı bakteriler de bulunmakta ki bu tür maddelerin bilinçsiz kullanımı onların ortadan kaldırılmasına yol açıyor. Bunun sonucunda ise vücudumuzun zararlı bakterilere karşı savunmasının zayıflamasından tutun da çeşitli vitaminlerin emilimi dahi sekteye uğrayabiliyor.
Antibiyotik direncini bakteriyel temizlik maddeleri mi tetikliyor?
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Uzmanlar kinolonlar ve triklosanlar arasındaki bakteri direnci gelişiminin önemli olduğunun altını çizerken diğer antimikrobiyal maddelerin de antibiyotik direnci gelişiminde etkisinin incelenmesi gerektiğini belirtti.

Daha Önce Yasaklanmıştı

Daha önce de Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından aralarında Triklosan’ın da bulunduğu 19 kimyasalın antibakteriyel sabunlarda kullanımını maddenin firmaların iddia ettiği gibi bir temizleyici etkisinin olmadığı gerekçesiyle yasaklamıştı. Hatta dikkat çekici bir detay olarak Triklosan’ın insan vücudunda hormonal dengeyi bozduğu ve kaslarda zayıflamaya yol açtığı dahi kanıtlanmış. Tabi haliyle üreticiler de başka maddelere yönelmişler, örneğin benzalkonyum klorür, benzetonyum klorür ve kloroksilenol (PCMX) bunlardan bazıları.
Son olarak alışılagelmiş sabunların tüketicilerin temizlik ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde temizlik sağladığı da bilinen bir gerçek. Ellerimizi gün içerisinde özellikle toplu kullanıma maruz kalan eşyalarla temastan sonra ve gerekli durumlardan sonra bol su ve sabunla yıkamak bir çok hastalığa karşı alınabilecek oldukça basit, ucuz ve bir o kadar da etkili bir yöntem.

http://www.birmingham.ac.uk/news/latest/2017/07/study-links-antibiotic-resistance-to-triclosan.aspx Yorum Yaz
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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Artık editörler eleştiri de kaldıramıyor hemen silmişler haber teknoloji haberi sitesine yakışmıyor diyince

Yeni editörler sırf kotayı doldurmak için haber giriyor üstüne bir de bir sürü çeviri hatası yapan editör var bunları söylemek suç değil mesajda da kural dışı bir şey yok. Forum babanızın çiftliği değil buradaki insanlar küsüp giderse sinek avlarsınız o yüzden eleştiri içeren yorumları silmek yerine acaba nerede yanlış yapıyoruz diye düşünebilirsiniz
Artık editörler eleştiri de kaldıramıyor hemen silmişler haber teknoloji haberi sitesine yakışmıyor diyinceYeni editörler sırf kotayı doldurma...
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St Batuhan 2 yıl
Aslında arada bir kullansak amenna ama bazısı öyle abartıyor ki. Eski ev arkadaşım (üniversite zamanında) titizlik hastası kıvamındaydı. Tamam güzel noktaları var ama her gün duş alırdı, her şeyi tertemiz tutmaya çalışırdı ama sonuç olarak ayağında mantara benzer bir şey oldu(nasıl oldu ve aslında tam olarak ne bilemiyorum) ve bir kaç kez de ağır hasta oldu kış döneminde. Sonuç olarak temizlik şart ama her daim abartı olarak yapılırsa vücut da mikroba karşı dayanıksız kalır. Kendini savunamaz hale gelir ve en küçük açıkta da batar.
Aslında arada bir kullansak amenna ama bazısı öyle abartıyor ki. Eski ev arkadaşım (üniversite zamanında) titizlik hastası kıvamındaydı. Tamam güzel noktaları v...
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kadirirdem 2 yıl
Bu haber şimdi ne alaka ? Teknoloji bunun neresinde ?
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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Artık editörler eleştiri de kaldıramıyor hemen silmişler haber teknoloji haberi sitesine yakışmıyor diyince

Yeni editörler sırf kotayı doldurmak için haber giriyor üstüne bir de bir sürü çeviri hatası yapan editör var bunları söylemek suç değil mesajda da kural dışı bir şey yok. Forum babanızın çiftliği değil buradaki insanlar küsüp giderse sinek avlarsınız o yüzden eleştiri içeren yorumları silmek yerine acaba nerede yanlış yapıyoruz diye düşünebilirsiniz
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St Batuhan 2 yıl
Aslında arada bir kullansak amenna ama bazısı öyle abartıyor ki. Eski ev arkadaşım (üniversite zamanında) titizlik hastası kıvamındaydı. Tamam güzel noktaları var ama her gün duş alırdı, her şeyi tertemiz tutmaya çalışırdı ama sonuç olarak ayağında mantara benzer bir şey oldu(nasıl oldu ve aslında tam olarak ne bilemiyorum) ve bir kaç kez de ağır hasta oldu kış döneminde. Sonuç olarak temizlik şart ama her daim abartı olarak yapılırsa vücut da mikroba karşı dayanıksız kalır. Kendini savunamaz hale gelir ve en küçük açıkta da batar.
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MacGyver. 2 yıl
protex activex gibi sabunlardan bahsediyorlar sanırım. ben de alırdım artık almayacağım.
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ceo-tr 2 yıl
çözüm su ve zeytinyağı sabunu. ama haber biraz alakasız geldi. fakat değişik haberlerde ilgi çekiyor arada.
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