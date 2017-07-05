Antibiyotik direncini bakteriyel temizlik maddeleri mi tetikliyor?

Yaklaşık son 10 yıldır gittikçe yaygınlaşan antibakteriyel sabun gibi ürünlerde sıkça kullanılan bir madde bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesine yol açıyor. Bu durum da haliyle zaten antibiyotiklerin giderek karşısında aciz kaldığı bakterilerin elini biraz daha güçlendiriyor.

Antibiyotik Direnci Geliştiriyor!

Birmingham Üniversitesi ve Norwich Araştırma Parkı’ndan Bilim adamlarının gerçekleştirdiği çalışma sonucunda bu tür temizlik maddelerinde kullanılan Triklosan adı verilen antibakteriyel maddeye karşı bakterilerin direnç geliştirdiği ve bu gelişen direncin de oldukça güçlü bir antibiyotik türü olan kinolonlara karşı da bakterilerin dirençli hale gelmesine yol açtığını ortaya koydu.

Durum şu anda E.Coli türü bakterilerde kanıtlanmış. Hatta nazal yollarında Triklosan bulunan hastalarda Stafilokok türü bir bakteri bulunma olasılığı normalin iki katına çıktığını da farklı çalışmalardan elde edilen bir bilgi olarak ekleyelim. Bununla birlikte vücudumuzun çeşitli yerlerinde bizim için faydalı bakteriler de bulunmakta ki bu tür maddelerin bilinçsiz kullanımı onların ortadan kaldırılmasına yol açıyor. Bunun sonucunda ise vücudumuzun zararlı bakterilere karşı savunmasının zayıflamasından tutun da çeşitli vitaminlerin emilimi dahi sekteye uğrayabiliyor.

Uzmanlar kinolonlar ve triklosanlar arasındaki bakteri direnci gelişiminin önemli olduğunun altını çizerken diğer antimikrobiyal maddelerin de antibiyotik direnci gelişiminde etkisinin incelenmesi gerektiğini belirtti.

Daha Önce Yasaklanmıştı

Son olarak alışılagelmiş sabunların tüketicilerin temizlik ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde temizlik sağladığı da bilinen bir gerçek. Ellerimizi gün içerisinde özellikle toplu kullanıma maruz kalan eşyalarla temastan sonra ve gerekli durumlardan sonra bol su ve sabunla yıkamak bir çok hastalığa karşı alınabilecek oldukça basit, ucuz ve bir o kadar da etkili bir yöntem.

http://www.birmingham.ac.uk/news/latest/2017/07/study-links-antibiotic-resistance-to-triclosan.aspx

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Daha önce de(FDA) tarafından aralarında Triklosan’ın da bulunduğuantibakteriyel sabunlarda kullanımını maddenin firmaların iddia ettiği gibi bir temizleyici etkisinin olmadığı gerekçesiyle. Hatta dikkat çekici bir detay olarak Triklosan’ın insan vücudunda hormonal dengeyi bozduğu ve kaslarda zayıflamaya yol açtığı dahi kanıtlanmış. Tabi haliyle üreticiler de başka maddelere yönelmişler, örneğinve(PCMX) bunlardan bazıları.