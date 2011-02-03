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Apacer ürün gamındaki en hızlı SSD modeli olan Turbo II AS602'yi satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,1b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apacer ürün gamındaki en hızlı SSD modeli olan Turbo II AS602'yi satışa sundu
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Apacer, ürün gamındaki en hızlı SSD unvanını taşıyan Turbo II AS602 modelini duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan SATA-II uyumlu yeni sürücü, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor ve SandForce SF-1222 bellek konytolcüsü ile geliyor. Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 285MB/saniye okuma v 275MB/saniye yazma hızı sunan SSD'nin rastgele okuma IOPS değeri 30,000, rastgele yazma IOPS değeri ise 13,000 olarak belirtiliyor.

TRIM desteği sunan ve 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunan NAND flash tabanlı depolama sürücüsü, 60GB, 120GB ve 240GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ve beş yıllık garanti ile sunuluyor. Apacer Turbo II AS602'nin yurt dışındaki son kullanıcı satış fiyatı, kapasite tercihine bağlı olarak 172$ ile 672$ arasında değişiyor.

Apacer ürün gamındaki en hızlı SSD modeli olan Turbo II AS602'yi satışa sundu
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JoeyBane 7 yıl
Harbiden de hızlıymış ha.
Bence Sata II'lerin fiyatları pek ucuzlamaz ama Sata III'lerin ucuzlar.
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Batuist 8 yıl
en az bir üç sene daha beklicez sanırım daha alınır seviyelere gelmesi için bunların..
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Lordinarius 8 yıl
bunla bide raid yapacan :D
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aspirin_00 8 yıl
ocz de ki hızına yetişmişler :D:D:
3 sene beklemek gerek yoksa imkansız bunların fiyatlarının düşeceği yok her gün bezersiz bir model çıkıyor ama fiyat aynı ferrariye özenti gibi.
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tepedeninme 7 yıl aspirin_00
aspirin_00

ocz de ki hızına yetişmişler :D:D:

3 sene beklemek gerek yoksa imkansız bunların fiyatlarının düşeceği yok her gün bezersiz bir model çıkıyor ama fiyat aynı ferrariye özenti gibi.

Fiyatlar düşsün.
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ozkan_tpc 8 yıl
Şu anki ssd hızları son kullanıcı için oldukça tatmin edici zaten, daha yüksek hız değil daha uygun fiyat bekliyoruz. Üreticilerden sesimizi duyan var mı acaba...
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redline_59 8 yıl
120 gb 250 tl olursa peynır ekmek gıbı gider
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Arda* 7 yıl redline_59
redline_59

120 gb 250 tl olursa peynır ekmek gıbı gider


o 250TL Türkiyede 500 TL en az
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