Apacer ürün gamındaki en hızlı SSD modeli olan Turbo II AS602'yi satışa sundu

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Apacer, ürün gamındaki en hızlı SSD unvanını taşıyan Turbo II AS602 modelini duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan SATA-II uyumlu yeni sürücü, MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor ve SandForce SF-1222 bellek konytolcüsü ile geliyor. Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 285MB/saniye okuma v 275MB/saniye yazma hızı sunan SSD'nin rastgele okuma IOPS değeri 30,000, rastgele yazma IOPS değeri ise 13,000 olarak belirtiliyor.
TRIM desteği sunan ve 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi sunan NAND flash tabanlı depolama sürücüsü, 60GB, 120GB ve 240GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ve beş yıllık garanti ile sunuluyor. Apacer Turbo II AS602'nin yurt dışındaki son kullanıcı satış fiyatı, kapasite tercihine bağlı olarak 172$ ile 672$ arasında değişiyor.
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Bence Sata II'lerin fiyatları pek ucuzlamaz ama Sata III'lerin ucuzlar.
3 sene beklemek gerek yoksa imkansız bunların fiyatlarının düşeceği yok her gün bezersiz bir model çıkıyor ama fiyat aynı ferrariye özenti gibi.
Fiyatlar düşsün.
o 250TL Türkiyede 500 TL en az