Sandisk duyurdu: 1 Petabayt'a kadar "Stargate" SSD'ler geliyor

Kapasite 1 Petabayt'a çıkacak
Aktarıldığı kadarıyla Sandisk, 2024 yılı içinde 128 TB kapasiteli ilk Stargate sürücüleri pazara sunmayı hedefliyor. Buna göre 2026’da 256 TB, 2027’de ise 512 TB modeller piyasaya çıkacak. Uzun vadeli hedef ise, yapay zekâ servisleri ve büyük teknoloji şirketlerinin hızla artan depolama ihtiyacına yanıt verecek 1 PB'lık SSD çözümleri.
Üstelik yeni platform, Sandisk'in Ultra QLC (DC SN670) adı verilen kurumsal sınıf depolama serisinin temelini oluşturacak. Üçüncü çeyrekte satışa sunulması beklenen 64 TB ve 128 TB modellerle performans tarafında da ciddi artışlar söz konusu. Rastgele okuma hızlarında %68, yazmalarda %55’lik artış sağlanırken, sıralı okuma %7 ve yazma hızlarında ise %27 oranında gelişim kaydedilmiş. Bu performans artışında hem yeni ASIC mimarisi hem de Stargate’in kontrolcü tasarımı etkili.
Buna karşın Stargate mimarisinin yakın vadede tüketici SSD’lerine entegre edilmesi beklenmiyor. Gerek kanal sayısındaki artış gerekse gelişmiş kontrolcü mimarisi, teknolojiyi yalnızca kurumsal segment ile sınırlı tutacak. Ancak Sandisk’in önümüzdeki yıllarda daha yüksek kapasiteli depolama çözümlerine yer vermesi muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.
Arabamız yerli ve milli