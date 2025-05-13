Sandisk duyurdu: 1 Petabayt'a kadar "Stargate" SSD'ler geliyor

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Tam Boyutta Gör Western Digital çatısından ayrıldıktan sonra bağımsız yapısına dönen Sandisk, kurumsal depolama pazarı için Stargate isimli yeni nesil SSD mimarisini duyurdu. Yeni platform, 2027 itibarıyla 512 TB kapasiteli SSD çözümlerini mümkün kılacak. Şirketin nihai hedefi ise 1 petabayt (PB) depolama sunan birimlerle yapay zekâ altyapılarına yanıt vermek.

Kapasite 1 Petabayt'a çıkacak

Aktarıldığı kadarıyla Sandisk, 2024 yılı içinde 128 TB kapasiteli ilk Stargate sürücüleri pazara sunmayı hedefliyor. Buna göre 2026’da 256 TB, 2027’de ise 512 TB modeller piyasaya çıkacak. Uzun vadeli hedef ise, yapay zekâ servisleri ve büyük teknoloji şirketlerinin hızla artan depolama ihtiyacına yanıt verecek 1 PB'lık SSD çözümleri.

Tam Boyutta Gör Stargate tabanlı sürücüler, PCIe Gen5 arayüzünü kullanıyor. Ancak mimari yapının PCIe 6.0 standardıyla da uyumlu hale getirilmesi bekleniyor. Yüksek yoğunluklu QLC yongaları sayesinde her çip 2 TB kapasite sunuyor. Toplamda 64 yongaya kadar ölçeklenen yapı, 512 TB’lık sürümde 32 kanal ile çalışacak. Bu, geleneksel tüketici SSD’lerinin sunduğu 8 kanallı mimarilere kıyasla ciddi bir sıçrama.

Üstelik yeni platform, Sandisk'in Ultra QLC (DC SN670) adı verilen kurumsal sınıf depolama serisinin temelini oluşturacak. Üçüncü çeyrekte satışa sunulması beklenen 64 TB ve 128 TB modellerle performans tarafında da ciddi artışlar söz konusu. Rastgele okuma hızlarında %68, yazmalarda %55’lik artış sağlanırken, sıralı okuma %7 ve yazma hızlarında ise %27 oranında gelişim kaydedilmiş. Bu performans artışında hem yeni ASIC mimarisi hem de Stargate’in kontrolcü tasarımı etkili.

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Buna karşın Stargate mimarisinin yakın vadede tüketici SSD’lerine entegre edilmesi beklenmiyor. Gerek kanal sayısındaki artış gerekse gelişmiş kontrolcü mimarisi, teknolojiyi yalnızca kurumsal segment ile sınırlı tutacak. Ancak Sandisk’in önümüzdeki yıllarda daha yüksek kapasiteli depolama çözümlerine yer vermesi muhtemel.

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